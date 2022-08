Des personnalités de premier rang se réunissent au Côte d'Ivoire Pink Affair

La Côte d'Ivoire a accueilli une nouvelle ère de loisirs et de style de vie africains avec le lancement du Gordon's Premium Pink Gin lors d'un événement exclusif sur invitation à la Villa Manoo, à Abidjan, hier soir. La Côte d'Ivoire a accueilli une nouvelle ère de loisirs et de style de vie africains avec le lancement du Gordon's Premium Pink Gin lors d'un événement exclusif sur invitation à la Villa Manoo, à Abidjan, hier soir. La Côte d'Ivoire a accueilli une nouvelle ère de loisirs et de style de vie africains avec le lancement du Gordon's Premium Pink Gin lors d'un événement exclusif sur invitation à la Villa Manoo, à Abidjan, hier soir.

ABIDJAN, CôTE D'IVOIRE , August 29, 2022 / EINPresswire.com / -- La Côte d'Ivoire a accueilli une nouvelle ère de loisirs et de style de vie africains avec le lancement du Gordon's Premium Pink Gin lors d'un événement exclusif sur invitation à la Villa Manoo, à Abidjan, hier soir.L'événement a réuni le gratin des influenceurs de mode et de style de vie de Côte d'Ivoire, dont Ekoua Ornella Aude, Germina, Letitia Assouan, Tania Diallo et Lalaoh Lilichou. Les invités ont été divertis par la toujours populaire animatrice ivoirienne et personnalité des médias, Jessica Bamba.“C'était un tel honneur pour moi d'accueillir le lancement du Gordon's Premium Pink Gin. L'événement a été un régal pour les esprits, qu'il s'agisse de l'endroit magnifiquement décoré, des délicieux cocktails ou des invités glamours. Il a établi la norme en matière d'événements de style de vie à Abidjan", a déclaré Jessica.Le lieu de l'événement, la Villa Manoo, a été transformé en une fantaisie d'indulgence aux couleurs roses. Le jardin était particulièrement mémorable avec ses arbres enveloppés de lumières LED roses et blanches. Le point culminant était le Gordon's Gin Bar, complètement instagrammé avec une installation spectaculaire d'ailes roses. Tous les éléments ont été conçus pour créer une atmosphère magique."Nous sommes très heureux de voir l'arrivée du Gordon's Premium Pink Gin en Côte d'Ivoire. C'est la boisson parfaite qui représente le style de vie africain moderne. Nous espérons que chaque coucher de soleil futur sera apprécié avec style avec un Gordon's Premium Pink Gin à la main", a déclaré Inês Pascoal, Directrice de la marque Diageo pour les boissons alcoolisées grand public et les boissons prêtes à consommer.FINNOTES AUX RÉDACTEURSImages:À propos de Gordon’s:Le gin GORDON'S a été lancé il y a 250 ans, lorsque Alexander Gordon a ouvert une petite distillerie à Londres et a entrepris de créer la recette d'un gin de haute qualité au goût exceptionnel. Son arôme distinctif de genièvre a depuis défini le goût du G&T classique. Aujourd'hui, Gordon's Gin est le gin international le plus vendu au monde et, depuis 1925, il a reçu quatre mandats royaux. En utilisant uniquement de vraies baies, l'arôme du Gordon's Gin Premium Pink est authentique. En raison du pourcentage élevé de baies de genièvre dans notre gin, il se mélange mieux avec la limonade / le tonic et assure un goût constant. Gordon's Pink mélange également les arômes naturels de la framboise, de la fraise et le piquant de la groseille pour créer une saveur délicieuse et complète.À propos de Diageo:Diageo est un leader mondial des boissons alcoolisées avec une collection exceptionnelle de marques dans les catégories des spiritueux, de la bière et du vin. Ces marques comprennent les whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's et Windsor, les vodkas Smirnoff, Cîroc et Ketel One et des spiritueux tels que Capitain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray et Guinness. Diageo est une entreprise mondiale, et ses produits sont vendus dans plus de 180 pays à travers le monde. La société est cotée à la Bourse de Londres (DGE) et à la Bourse de New York (DEO).Pour plus d'informations sur Diageo, son personnel, ses produits et ses performances, visitez le site www.diageo.com . Visitez la ressource mondiale de Diageo sur la consommation responsable, www.DRINKiQ.com , pour des informations, des initiatives et des moyens de partager les meilleures pratiques. Célébrer la vie, chaque jour, partout.