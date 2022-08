ActLight annonce la création d'une matrice haute performance à faible coût pour la détection des gestes

Matrice DPD pour la détection gestuelle Demo board Matrice DPD pour la détection gestuelle

ActLight, société suisse connue pour ses photodiodes ayant le meilleur SNR, annonce sa matrice de Photodiodes Dynamiques (DPD) pour la détection gestuelle

La détection des gestes est une première étape dans le développement d'une gamme complète de fonctions basées sur notre matrice DPD” — Dr Denis Sallin, directeur de l'ingénierie chez ActLight

LOSANNE, SUISSE, August 25, 2022 / EINPresswire.com / -- En plus d'un rapport signal/bruit supérieur pouvant atteindre 90 dB, la matrice DPD bénéficie d'une structure de pixel unique et brevetée nécessitant un processus de fabrication très simple et peu coûteux permettant une linéarité très élevée, une réjection supérieure de la lumière ambiante et une taille de pixel flexible.Le fonctionnement dans le domaine temporel de la matrice DPD permet également une lecture très simple et en parallèle, un fonctionnement avec obturateur global, une fréquence d'images plus élevée et une consommation d'énergie réduite.Les clients peuvent bénéficier de la matrice DPD pour répondre à leurs besoins en matière d'applications automobiles telles que le contrôle de l'info-divertissement, le système d'info-divertissement des sièges arrière, le contrôle des portes, fenêtres, toits et coffres, etc."Nous avons tiré parti du principe de fonctionnement unique de la DPD pour développer un nouveau concept de matrice de capteurs avec une proposition de valeur convaincante pour nos clients", a déclaré le Dr Denis Sallin, directeur de l'ingénierie chez ActLight ."La détection des gestes est une première étape dans le développement d'une gamme complète de fonctions basées sur notre matrice DPD."Une démonstration de la matrice DPD est disponible à la demande des clients.À propos d'ActLight:ActLight SA, la société fondée en 2011 et basée en Suisse, se concentre sur la photonique CMOS et octroie des licences sur les droits de propriété intellectuelle à des clients de ce domaine.La technologie photonique brevetée basée sur CMOS permet d’améliorer considérablement l’efficacité et la précision de diverses applications de détection de la lumière, telles que les range meters TOF (Time-of-Flight), la surveillance des signes vitaux, les caméras 3D/2D, etc. ActLight opère sur le marché de l'Internet des objets (IoT), en se concentrant sur les appareils mobiles et portables, les soins de santé/les technologies médicales, la conduite autonome, les drones et la robotique.