ActLight annuncia una matrice di sensori ad alte prestazioni e basso costo per il rilevamento dei gesti

Matrice Stand-Alone DPD per il rilevamento gesti Demo board matrice Stand-Alone DPD per il rilevamento gesti

ActLight, l'azienda Svizzera nota per i suoi fotodiodi dinamici, presenta la matrice Stand-Alone Dynamic PhotoDiodes (DPD) per applicazioni di rilevamento gesti

Il rilevamento dei gesti è un primo passo verso lo sviluppo di un'intera gamma di funzioni basate sulla nostra matrice DPD” — Dr. Denis Sallin, direttore del team di ingegneria di ActLight

LOSANNA, SVIZZERA, August 25, 2022 / EINPresswire.com / -- Oltre a prestazioni superiori di rapporto segnale-rumore fino a 90 dB, la matrice DPD beneficia di una struttura di pixel unica e brevettata che richiede un processo di produzione molto semplice e a basso costo e che consente una linearità molto elevata, una grande reiezione alla luce ambientale ed una dimensione del pixel flessibile.Il funzionamento “time domain” della matrice DPD consente inoltre una lettura molto semplice e parallela, un funzionamento global-shutter, una frequenza di fotogrammi più elevata e un consumo energetico ridotto.I clienti possono trarre vantaggio dalla matrice DPD per soddisfare le loro esigenze in applicazioni nel settore automobilistico, come il controllo dell'infotainment, il sistema di infotainment per i sedili posteriori, il controllo di porte / finestrini / tetti apribili / bagagliai e altro ancora."Abbiamo sfruttato il principio di funzionamento unico del DPD per sviluppare un nuovo concetto di matrice di sensori con una value proposition convincente per i nostri clienti", ha dichiarato il Dr. Denis Sallin, direttore del team di ingegneria di ActLight . "Il rilevamento dei gesti è un primo passo verso lo sviluppo di un'intera gamma di funzioni basate sulla nostra matrice DPD".Una dimostrazione della matrice DPD è disponibile su richiesta del cliente.Informazioni su ActLight:La società ActLight SA, fondata nel 2011 e con sede in Svizzera, si concentra sul campo della fotonica CMOS sviluppando un nuovo tipo di fotorivelatore, il Dynamic PhotoDiode (DPD). Essendo un'azienda fabless, ActLight è specializzata nella proprietà intellettuale (IP) di questo settore e opera principalmente nel modello di business delle licenze IP.La tecnologia fotonica brevettata, basata su CMOS, consente di migliorare in modo sostanziale l'efficienza e l'accuratezza di varie applicazioni di rilevamento della luce, come i misuratori di distanza basati sul time Of FLight (TOF), il monitoraggio dei segni vitali, le telecamere 3D/2D e molto altro. ActLight opera nel mercato dell'Internet of Things (IoT), con particolare attenzione ai dispositivi mobili e indossabili, alla sanità/medicina, alla guida autonoma, ai droni ed alla robotica.Ulteriori informazioni su ActLight sono disponibili sul sito http://www.act-light.com