Salesfunnel.Works alustab koostööd eriprofiilsete voodrilaua tootjaga turuosa kasvatamiseks

Pikaajalise koostöö eesmärgiks on aidata voodrilauatootjal Pinskal saavutada oma strateegilised eesmärgid vanaaja voodrilauade ja fassaadidetailide segmendis.

Kui tootmisest tulenevate iseärasuste tõttu ei ole võimalik toota massi ehk kõige odavamat hinda turul, siis tuleb mõelda missuguses subsegmendis tuleks ennast positsioneerida turul number 1-ks.” — Andres Seeman

TALLINN, HARJUMAA, ESTONIA, September 11, 2022 / EINPresswire.com / -- Pinska.ee on Eestis 4. suuruselt värvitud voodrilaudade tootja, kes varustab kinnisvara arendajaid ning puitmajade fassaadi soojustajaid kvaliteetsete voodrilauaprofiilidega ning sinna juurde käivate fassadi iludetailidega. "Pikaajalise koostöö eesmärgiks on saavutada voodrilauatootja Pinska positsioneerimine klientide silmis ja südames number 1.ks pakkujaks vanaaaja voodrilauade ja eestiaegsete fassaadidetailide segmendis," kommenteeris Andres Seeman, "Pinska on üks suurimaid kvaliteetsete eestiaegsete voodrilauadeprofiilide tarnijaid just miljööväärtuslikel aladel olevate puitmaja omanikele, aga vähe on investeeritud turundusse, et seda sõnumit võimendada ja jõuda õige sihtgrupini."Salesfunnel.works viib ellu 3 erinevat etappi: esiteks turundusstrateegia ja -konseptsiooni välja töötamine, teiseks kogu pildi-, video- ja reklaamidevisuaalide tegemine, ning kolmandaks tasuliste reklaamikanalite valik ja seal strateegia elluviimine. "Oleme eelnevalt kõvasti tööd teinud Pinska katusefermide müügiinimestega, et suurendada nende katusefermide turuosa. Ja see koostöö on toonud positiivsed tulemused - katusefermide vallas on toimunud turuosa kasvatamine ning on kasvanud sissetulevate kontakti ja päringute maht," kommenteeris Andres Seeman.Salesfunnel.Works pakub järgmiseid teenuseid oma klientidele: tulemuspõhine B2B turundus müügikontaktide genereerimine , ekspordistrateegia elluviimine ja growth hackingu teenused.

