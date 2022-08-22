Наступает новая реальность защищенных крипто инвестиций. Под куполом Syndiqate криптозима не наступает.
Under the Syndiqate’s dome there is no crypto winter. A new era of secured crypto investments is at the doorway, says Elchin Suleimanov, Syndiqate Founder
Наступает новая реальность защищенных крипто инвестиций. Под куполом Syndiqate криптозима не наступает. заявляет основатель Syndiqate Эльчин СулеймановVILNIUS, LITHUANIA, August 22, 2022 /EINPresswire.com/ -- Наступает новая реальность защищенных крипто инвестиций. Под куполом Syndiqate криптозима не наступает. заявляет основатель проекта Syndiqate Эльчин Сулейманов
Риски Риски Риски!!!
Попробуйте найти статью, доклад, прогноз или анализ рынка без дисклеймера, в котором написано, что данный профессионал не рекомендует воспринимать его материалы как призыв к инвестированию, и все, что написано, является его личным мнением, которым он делится. Всегда подобные материалы сопровождаются предупреждением о высоком риске потери всех инвестиций и средств, поскольку рынок не предсказуемый и все может оказаться совсем не так, как написал «профессионал».
Уже сотни лет на рынках существуют игроки, которые готовы взять на себя чужие риски, предлагая страховые продукты за определенный процент от стоимости актива или сделки. Существуют все модели и принципы расчетов потенциальных рисков, которыми много лет пользуются и развивают свой бизнес страховые компании.
На крипто рынке подобных игроков, которые могли бы взять на себя риски частных и корпоративных инвесторов, очень мало. А первым, кто готов предложить защиту от рыночного снижения стоимости крипто актива, выступает команда из страхового и финансового сектора с проектом Syndiqate .
Это первый крипто проект в мире, который вызвался предложить рынку уникальные страховые продукты, позволяющие инвесторам не потерять свои инвестиции при участии в крипто проектах. Принцип очень простой: инвестируя в токены или крипто проекты, инвестор имеет возможность зафиксировать сумму своих инвестиций и застраховать их на случай, если актив потеряет рыночную стоимость или проект окажется скамом. При наступлении страхового случая инвестор может получить 100% инвестиций обратно.
Крипто стартап Syndiqate запустил приватный раунд привлечения финансирования. Основатель проекта заявляет, что крипторынку нужен проект, который сможет изменить правила игры и создать гавань для определенных участников рынка, полностью предотвратив потери, связанные с медвежьим рынком или «укрыв» участников проекта от крипто зимы.
Основатель и генеральный директор проекта Эльчин Сулейманов говорит:
Медвежий рынок наступает, когда стоимость крипто активов резко начинает снижаться, а это, в свою очередь, происходит, когда в рынке предложений больше, чем спроса. Инвесторы в панике начинают «сливать» свои активы ниже стоимости в страхе, что цена пойдет еще ниже, и пытаются спасти хоть какие-то вложения.
А теперь представьте ситуацию: у вас есть страховой полис и, если цена вашего крипто актива стала меньше той, по которой вы покупали, вы не волнуетесь и просто ждете, когда рынок выровняется. Если он не сбалансируется, то вам гарантированно выплатят сумму, которую вы вложили в проект. Таким образом, вы не потеряли своих вложений и не оказывали давление на рынок паническими настроениями и действиями, которые привели бы к еще более значительным обвалам.
Если посмотреть в глобальном ключе, то все рынки цикличны и единственной причиной, по которой инвестор «сливает» свои активы, это страх потерять все. Мы разработали уникальную страховую бизнес модель, объединив три вида страховых направлений в единый продукт и переложили это на блокчейн с использованием современных технологий NFT, web3 и смартконтрактов. Наш проект - это революция в крипто мире, благодаря которой можно полностью изменить правила игры и защитить участников от потери своих инвестиций.
Сейчас мы находимся на самом старте нашего проекта, когда сталкиваемся с проблемами рынка, что частные инвесторы и фонды из-за отсутствия защиты своих прошлых инвестиций потеряли большие средства и боятся инвестировать в новые проекты. Если бы такая защита имелась ранее, они бы не переживали и не опасались.
По этой причине многие перспективные и интересные проекты заморозили свои запуски в связи с отсутствием возможности привлечь достаточно средств для своей реализации. Мы прошли в этот сложный период рынка с первым этапом сбора средств и привлекли почти полмиллиона долларов частных инвестиций. Сейчас мы находимся на втором раунде привлечения средств и рассчитываем на поддержку рынка для реализации первого в мире глобального продукта, нацеленного на защиту ваших крипто инвестиций в будущем.
Syndiqate работает по простой и эффективной концепции, которая неоднократно доказывала свою эффективность в защите активов в «классическом» страховом мире.
Чтобы узнать больше о проекте Syndiqate и определить, можно ли защитить ваши инвестиции или проект, посетите официальный сайт: https://syndiqate.io/
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