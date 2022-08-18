Statrys成为SWIFT正式成员
我们很高兴能够加入SWIFT网络，并拥有我们自己的SWIFT代码。对于我们来说，这是一个新的里程碑，因为作为一家金融科技公司，我们肩负着妥善处理客户资金的责任。”HONG KONG, August 18, 2022 /EINPresswire.com/ -- 擅长为企业提供虚拟商业账户的香港金融科技公司Statrys宣布，公司已加入SWIFT网络并获得专属BIC：STYSHKHH。
— Bertrand Théaud
这是Statrys在为客户提供更加透明、安全和可靠的支付服务方面取得的一项重大成就。
Statrys将利用与SWIFT网络的联系，强化并提升客户的跨境交易体验。公司的独特银行识别码（BIC）将可以简化跨境商业交易流程，并允许客户使用一组账户资料来收取跨境款项。
SWIFT是一个有着来自200多个国家和地区的超过11000个金融机构使用的通信网络。在进行国际转账时，可使用SWIFT代码来验证银行或金融机构的身份。这一安全措施可以确保资金转入正确的账户。
“我们很高兴能够加入SWIFT网络，并拥有我们自己的SWIFT代码，”Statrys创始人Bertrand Théaud表示。“对于我们来说，这是一个新的里程碑，因为作为一家金融科技公司，我们肩负着妥善处理客户资金的责任。我们知道，在金融科技服务中信任至关重要。因此，我们加入了SWIFT网络，致力于以最强的责任感和最大的透明度服务于我们的客户。”
Statrys 可提供各类服务，包括在以不同货币向供应商付款时预订汇率的Advanced FX。客户还可以选择提供公司卡给团队，用于处理日常支出。如果与欧洲客户或供应商有业务往来，客户可以添加额外的虚拟IBAN账户，获得更多付款选项。
2018年成立的Statrys在两年的经营过程中，充分证明了自己的价值。公司之所以能取得今天的成就，正是因为帮助香港企业实现数字化，并在新冠疫情期间使外国公司可以更方便、更密切地联系香港企业。
在经营过程中，Statrys坚守商业原则和核心信念：诚实、专业、行业知识、灵活和24小时服务。为了成为金融科技领域的领导企业，在过去几个月，Statrys在公司内部进行了一些积极的改变。
这些改变包括获得SWIFT代码、采用多因素验证（MFA），以及扩大香港的团队和办公室。
今天，他们可以自豪地说，他们完美融合了速度与优质服务，并且已经证明自己具备成为金融科技领域领导者的非凡实力。
Djon Ly
Statrys Limited
56012708
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