Rencontrez le nouveau directeur de programme de l’OHR

Chers parents, étudiants, professeurs et membres du personnel,

Le mois d’août marquant le début d’une nouvelle année scolaire, j’aimerais me présenter et vous parler du Programme du District de lutte contre l’intimidation des jeunes (YBPP). Je m’appelle Ernest Shepard et je suis le directeur du programme YBPP. Je suis arrivé à l’OHR en avril 2022, après avoir travaillé pendant quatre ans pour les écoles publiques de DC. Dans mon poste précédent, je menais des enquêtes sur des plaintes de discrimination raciale ou sexuelle et de harcèlement pour les 115 écoles du système DCPS. Je suis également enquêteur certifié pour le Titre IX, et j’ai dans le passé exercé les fonctions de coordinateur adjoint pour le Titre IX. En cette qualité, j’étais l’enquêteur principal pour les accusations d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel, de violence relationnelle, d’intimidation, etc. Avant de travailler pour DCPS, j’ai travaillé sur des questions relatives au Titre IX à l’Université de Washington et à l’Université d’État de Caroline du Nord.

Notre rapport sur la Lutte contre l’intimidation des jeunes datant de l’année scolaire 2019-2020 indique que, bien que les taux d’intimidation dans le District restent nettement inférieurs aux moyennes nationales dans les domaines de l’intimidation à l’école (12,7 % contre 19,5 %) et de l’intimidation en ligne (10,6 % contre 15,7 %), nous avons l’un des taux les plus élevés (14,1 % contre 8,0 %) de bagarres à l’école par rapport aux autres États et localités du pays. Malgré la pandémie de COVID-19, les taux d’intimidation à l’école sont restés statistiquement stables de 2017 (11,5 %) à 2019, avec toutefois une augmentation notable, passant de 8,9 % en 2017 à 10,5 % en 2019. Ces statistiques illustrent la nécessité de poursuivre et de renforcer le YBPP.

Le Programme du District de lutte contre l’intimidation des jeunes a été établi en juin 2013 pour réduire le nombre d’incidents d’intimidation dans l’ensemble du District en mettant l’accent sur la prévention et des procédures appropriées de réponse en cas d’incident. Le programme YBPP applique une approche à l’échelle du District - au-delà de la simple prévention à l’école - ce qui en fait l’un des programmes publics de prévention de l’intimidation les plus originaux et les plus ambitieux du pays.

Le programme YBPP comporte trois volets principaux : respect des règles, formation et sensibilisation. En tant que directeur du programme, je dois m’assurer que les écoles, les agences et les organisations bénéficiaires appliquent toutes des politiques de prévention de l’intimidation appropriées et qu’ils suivent les procédures prévues lorsque des incidents d’intimidation se produisent. Le programme YBPP fournira une série de formations destinées au personnel concerné dans les écoles, agences et organisations bénéficiaires. Ces formations permettront au personnel de connaître les meilleures pratiques en matière de prévention de l’intimidation et de contribuer à la réalisation de la mission du programme. En troisième lieu, le programme participera à des activités de sensibilisation de la communauté. Par ce biais, je prévois de mobiliser les parents/tuteurs, les jeunes, le personnel et d’autres acteurs clés de la région afin de les informer de l’existence du YBPP, de l’objectif du programme et de les familiariser avec toutes les ressources disponibles.

Pour en savoir plus sur l’intimidation, cliquez ici. Les parents et les tuteurs pourront en savoir plus sur ce qu’il faut faire si leur enfant est suspecté d’intimidation en cliquant ici. Pour toute question concernant le programme, vous pouvez me contacter à [email protected] ou au (202) 519-3333.

Bien cordialement,

Ernest Shepard

Directeur du Programme du District de lutte contre l’intimidation des jeunes