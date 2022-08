Los Premios Latin America’s 50 Best Restaurants Se Llevaran a Cabo en Estado de Yucatán

La celebración gastronómica de renombre mundial regresará a su lista habitual y programa de eventos por primera vez desde 2019

Yucatán alberga una de las mejores escenas gastronómicas; estamos encantados de mostrarles a los mejores chefs del mundo nuestra oferta culinaria durante los Latin America's 50 Best Restaurants 2022.” — Michelle Fridman, Secretaria de Turismo del estado de Yucatán

MERIDA, YUCATAN, MEXICO, August 16, 2022 / EINPresswire.com / -- Latin America's 50 Best Restaurants 2022, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, regresará el martes 15 de noviembre a su lista regular y ceremonia de premiación en persona - la primera reunión completa de la comunidad gastronómica de América Latina desde 2019, anteriormente realizado en México, Colombia, Perú y Argentina, la ceremonia de premiación regresará a México en 2022 en Mérida, estado de Yucatán como su nuevo hogar en colaboración con el destino anfitrión, la Secretaría de Turismo del Estado de Yucatán.Chefs, restauranteros, medios de comunicación y gourmets se reunirán en la capital cultural y gastronómica de la región sureste de México para el evento pináculo del calendario culinario del año para celebrar la riqueza y diversidad de la cocina latinoamericana. Un programa de eventos exclusivo organizado en todo Mérida culminará con la ceremonia de premiación en la noche del 15 de noviembre.Tres anuncios especiales de premios precederán al programa en vivo, incluido el Premio a la Mejor Chef Femenina de América Latina el 20 de septiembre, el Premio Icon el 11 de octubre y el Premio American Express One To Watch el 25 de octubre. Tras el impacto del Covid-19 en el sector de restaurantes de la región, 50 Best celebrará más restaurantes que nunca con el anuncio de la lista inaugural de los restaurantes clasificados entre los puestos 51 y 100 en América Latina. La lista 51-100 se dará a conocer el 3 de noviembre, poniendo un merecido protagonismo sobre un mayor número de establecimientos de hospedaje y las diversas culturas culinarias de la región.William Drew, director de contenido de Latin America's 50 Best Restaurants, dice: "Estamos muy emocionados de reunir a tantas personas como sea posible de toda América Latina una vez más en 2022. Esperamos celebrar más restaurantes, equipos y talento culinario que nunca, además de experimentar la vibrante ciudad de Mérida y explorar la región gastronómicamente diversa de Yucatán. Al mismo tiempo, 50 Best tiene como objetivo fomentar la colaboración, la inclusión y ayudar a impulsar un cambio positivo en el sector de la hospitalidad”.Michelle Fridman, Secretaria de Turismo de Yucatán, dice: “Para el estado de Yucatán, es un honor ser sede de los Latin America's 50 Best Restaurants 2022. Yucatán alberga una de las mejores escenas gastronómicas, y al comenzar nuestra celebración del año de la cocina yucateca, estamos encantados de mostrarles a los mejores chefs del mundo nuestra oferta culinaria”.Otros elementos del programa de Latin America’s 50 Best Restaurants 2022 incluirán el foro de liderazgo intelectual exclusivo de 50 Best #50BestTalks. Las #50BestTalks de este año abordarán el tema de Cocinando Conciencia (Cocina Consciente) explorando cómo los restaurantes pueden enfocarse en buenas condiciones de trabajo; sostenibilidad ambiental, económica y humana; alimentos más saludables y prácticas de abastecimiento ético. El programa del evento culminará con la prestigiosa ceremonia de entrega de premios, en la que se dará a conocer la lista 2022 de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina. Los premios adicionales que se anunciarán en la ceremonia incluyen el Premio Estrella Damm Chefs' Choice, el Premio Gin Mare Art of Hospitality y un nuevo galardón: el Premio Beronia Latin America's Best Sommelier.50 Best pasó de organizar eventos en vivo en 2020 a centrarse en la recaudación de fondos y apoyar al sector hotelero a través de su programa 50 Best for Recovery, que incluyó recaudar 1,29 millones de dólares con el apoyo de sus socios, incluidos S.Pellegrino y Acqua Panna. 50 Best for Recovery distribuyó subsidios a más de 200 restaurantes y bares y donó a una serie de organizaciones sin fines de lucro en el sector de alimentos y bebidas. En 2021, la organización continuó dedicando sus recursos a su proyecto de recaudación de fondos 50 Best for Recovery y creó una edición única de Latin America's 50 Best Restaurants 2013-2021: Pasado y Futuro para identificar los mejores restaurantes de la región de los últimos nueve años. Con el regreso a un evento en persona en 2022, 50 Best aprovechará la oportunidad para amplificar diversas voces y mensajes positivos, fomentar el debate progresivo y la colaboración transfronteriza, y fomentar un mayor descubrimiento y exploración gastronómica.El papel de la organización 50 Best en la promoción de restaurantes y la exposición de talento culinario sigue siendo más importante que nunca, y sigue apoyando al sector de la hospitalidad inspirando a los comensales a buscar experiencias gastronómicas emocionantes. 50 Best trabaja con la consultora de servicios profesionales Deloitte como su socio oficial de adjudicación independiente para ayudar a proteger la integridad y autenticidad del proceso de votación y la lista resultante de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina 2022.