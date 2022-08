10 Điểm sản xuất đồng phục công sở, công ty uy tín nhất

Đồng phục công sở may với chất lượng vải xịn nhất

Hồ CHí MINH, QUậN 7, VIệT NAM, August 11, 2022 / EINPresswire.com / -- Như các bạn đã biết thì may đồng phục sơ mi công sở là một trong những mẫu được mọi người yêu thích nhất, nó thể hiện được nét sang trọng trên từng chiếc áo, vẻ kiêu sa của từng người mặc và đặc biệt nó còn thể hiện hình ảnh của thương hiệu bạn, mỗi khi mọi người nhìn thấy đồng phục này màu sắc này thì họ nhận biết được là bạn đang làm việc ở công ty nào, như thế giá trị thương hiệu của bạn sẽ tăng lên trong mắt mọi người.Xưởng may đồng phục công sở DONYMay đồng phục công sở phải tương đồng màu giữa đồng phục công sở nam và đồng phục công sở nữ theo yêu cầu . Do đó, việc phối vải để chọn được vải may áo sơ mi đẹp cần phải được cân nhắc kỹ để phù hợp cho cả nam và nữ. Đồng thời, để thống nhất bộ nhận dạng nhãn hiệu công ty thì màu đồng phục công sở nên lấy tone màu logo làm nền.Bảng giá may đồng phục DONY+ Số lượng: 50-99 Đơn giá: 100.000 - 140.000 vnđ/cái - Thời gian: 15-20 Ngày+ Số lượng: 100-299 Đơn giá: 90.000 - 120.000 vnđ/cái - Thời gian: 15-20 Ngày+ Số lượng: 300-499 Đơn giá: 65.000 - 100.000 vnđ/cái - Thời gian: 15-20 Ngày+ Số lượng: 500 Đơn giá: Liên hệ DONY 0901893234 - Thời gian: 15-20 NgàyKhi tìm được công ty, xưởng may áo thun thời trang giá gốc tận xưởng, làm việc thiết kế và may áo thun chuyên nghiệp – người kinh doanh quần áo có thể sẽ được lợi gì?+ Nhập được áo thun theo mẫu yêu cầu với giá hợp lý theo số lượng;+ Đảm bảo cung cấp sản phẩm áo thun có chất vải, kiểu dáng, màu sắc chuẩn chỉnh;Thông tin liên hệ+ Xưởng: 1F Quách Điêu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM+ SĐT: 0906718123+ Email: dongphuc@dony.vn+ Website: dongphuc.donyĐỒNG PHỤC BỐN MÙAĐồng Phục Bốn Mùa có trụ sở chính được đặt tại quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Nơi được coi là trung tâm mới của Thủ đô - năng động, phát triển và luôn luôn đổi mới. Cùng chung tinh thần đó, sau nhiều năm không ngừng cải tiến sản xuất, đồng hành cùng nhiều cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Từ một xưởng sản xuất quy mô nhỏ, sau hơn 10 năm, Đồng Phục Bốn Mùa vươn lên trở thành một trong những xưởng sản xuất đồng phục lớn nhất miền Bắc.XƯỞNG SẢN XUẤT VIKORVới qui mô sản xuất dây chuyền chuyên nghiệp, qui trình sản xuất bài bản cùng với máy móc công nghệ tiên tiến, Vikor luôn đáp ứng được các đơn hàng lớn, chất lượng cao! Sản phẩm cao cấp, thiết kế sang trọng và thanh lịch, cuốn hút khách hàng từ cái nhìn đầu tiên Những sản phẩm đồng phục của Vikor luôn tạo cho khách hàng sự thoải mái, tự tin lịch lãm nhờ Form dáng tinh tế và chất liệu cao cấp.Đồng phục vàngCông ty may đồng phục giá rẻ uy tín chất lượng tại TP HCM Dongphucvang.vn tiếp nhận yêu cầu may mặc của mọi đối tượng khách hàng sỉ và lẻ. Xưởng may đồng phục nhận thiết kế và sản xuất sản phẩm đồng phục: bảo hộ lao động, áo sơ mi, áo thun đồng phục, áo khoác,… Bài viết bên dưới với đa dạng vải và màu sắc, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của chủ doanh nghiệp, nhà trường, hoặc cá nhân, cho bạn dễ dàng tìm kiếm nơi đặt may tại TP HCM.CTY TNHH ANMAC VIỆT NAMCÔNG TY TNHH ANMAC VIỆT NAM tự hào là đơn vị uy tín được người tiêu dùng tin tưởng bình chọn là doanh nghiệp cung cấp hàng Việt Nam chất lượng cao. Với hơn 10 năm phát triển mạnh mẽ, đến nay Anmac định hình được thương hiệu trong lĩnh vực đồng phục thời tran. Sản phẩm chủ đạo mà chúng tôi cung cấp là đồng phục công sở, nhà hàng – khách sạn, bảo hộ lao động, đồng phục y tế, đồng phục học sinh….Mục đích cuối cùng là mang lại những giá trị khác biệt trong ngành thời trang nói chung và thiết kế may đo đồng phục nói riêng.Xưởng may AtlanXưởng may ATLAN chúng tôi nhiều năm trong nghề may áo thun, áo khoác, quần Jean. Với câu khẩu hiệu ” Chuyên Sỉ- Giá Rẽ Bền Bĩ.” chúng tôi hiện tại là 1 trong những nhà cung cấp áo thun lớn nhất Việt Nam.Atlan luôn không ngừng phấn đấu để nâng cao thêm chất lượng cho sản phẩm và tối đa hóa chi phí để giúp sản phẩm của mình cạnh tranh về giá hơn nữa.Ngành nghề chính tại xưởng may áo thun Atlan– May Áo Thun– May Áo Thun Đồng Phục– May Quần Jean– May Áo Khoác

PROFILE CÔNG TY TNHH MAY MẶC DONY