10 Bảng giá cơ sở may đồng phục công sở xịn

Hồ CHí MINH, THủ ĐứC, VIệT NAM, August 11, 2022 / EINPresswire.com / -- Bảng giá may áo thun đồng phục là điều mà khách hàng nào cũng muốn biết trước tiên khi gọi điện tư vấn về đặt may đồng phục ở các xưởng may thêu đồng phục. Giá áo thun đồng phục phản đúng về chất lượng cũng như dịch vụ của công ty bạn đối với từng sản phẩm công ty bạn đang kinh doanh.Công ty may đồng phục DONYBảng giá may đồng phục DONY+ Số lượng: 50-99 Đơn giá: 100.000 - 140.000 vnđ/cái - Thời gian: 15-20 Ngày+ Số lượng: 100-299 Đơn giá: 90.000 - 120.000 vnđ/cái - Thời gian: 15-20 Ngày+ Số lượng: 300-499 Đơn giá: 65.000 - 100.000 vnđ/cái - Thời gian: 15-20 Ngày+ Số lượng: 500 Đơn giá: Liên hệ DONY 0901893234 - Thời gian: 15-20 NgàyKhi tìm được công ty, xưởng may áo thun thời trang giá gốc tận xưởng, làm việc thiết kế và may áo thun chuyên nghiệp – người kinh doanh quần áo có thể sẽ được lợi gì?+ Nhập được áo thun theo mẫu yêu cầu với giá hợp lý theo số lượng;+ Đảm bảo cung cấp sản phẩm áo thun có chất vải, kiểu dáng, màu sắc chuẩn chỉnh;+ Được đảm bảo các quyền lợi chính đáng của quý khách khi nhập hàng;+ Tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong lĩnh vực kinh doanh áo thun;+ Nhận được sản phẩm chuẩn như mẫu yêu cầu, đồng đều chất lượng trăm cái như một;+ Nhận hàng đúng hẹn, chuyên nghiệp, không lỡ thời điểm bán hàng, giữ uy tín với khách hàng.Thông tin liên hệ+ Xưởng: 1F Quách Điêu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM+ SĐT: 0906718123+ Email: dongphuc@dony.vn+ Website: dongphuc.donyĐồng Phục Bốn Mùa Giá của áo thun đồng phục cửa hàng dựa trên những yếu tố nào+ Kiểu dáng áo đồng phục+ Chất liệu vải may áo thun đồng phục+ Lựa chọn việc in hay thêu, màu sắc độ to nhỏ hình in+ Số lượng đặt may+ Công nghệ sử dụng in hình ảnh trên áoĐồng Phục Tiến BảoĐồng Phục Tiến Bảo được thành lập năm 2013 và từng bước phát triển mạnh hơn sau 9 năm vận hành và phát triển bởi Founder Nguyễn Văn Tiến người được đào tạo bài bản về Kinh Doanh và May Mặc tại TPHCMFounder và cũng là người sáng lập chính của Đồng Phục Tiến Bảo hay tên tiếng Anh là Tiến Bảo Uniforms là ông Nguyễn Văn Tiến với trình độ Đại Học Chuyên Ngành May Thời Trang của Đại Học Công Nghiệp TPHCM và Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại Học Nông Lâm TPHCMĐồng Phục Phước ThịnhĐồng Phục Phước Thịnh là nhà Xưởng chuyên tư vấn, thiết kế và sản xuất các loại đồng phục. Phước Thịnh xin gửi đến quý khách hàng bảng giá may đồng phục bao gồm: bảng giá may in áo thun đồng phục, bảng giá may áo sơ mi đồng phục, may quần tây âu phục, may chân váy văn phòng, bảng giá may quần áo bảo hộ lao động, đồng phục công nhân, đồng phục kỹ thuật, bảng giá may đồng phục lao động bếp (áo bếp, tạp dề, nón bếp, khăn đội đầu), bảng giá may đồng phục bác sĩ, y tá, bảng giá may đồng phục tạp vụ, lao công, bảng giá may áo khoác, bảng giá may các loại nón (nón kết, nón bếp, nón phục vụ, nón bác sĩ, y tá, nón thực phẩm)Xưởng may AtlanXưởng may áo thun đồng phục Atlan hoạt động với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực may, in áo đồng phục TP.HCM, chúng tôi đã cung cấp cho thị trường rất nhiều mẫu áo thun đồng phục áo khoác khác nhau. Một số đối tác lớn của Atlan có thể kể đến như Co.opMart, Cocacola, Vingroup, Viettel,…. Với phương châm hoạt động “Giá sỉ – chất lượng bền bỉ” nên mỗi sản phẩm đồng phục mà Atlan sản xuất đều có giá rẻ – bền đẹp với thời gian.Thế giới đồng phục - UniworLDIn bao nhiêu màu tính tiền bấy nhiêu: Đồng Phục UniWorld luôn dành cho khách hàng nhiều lựa chọn từ 4-10 màu in và xác định được mức giá phù hợp cho mình ngay từ khi đặt áo. khách hàng không thất vọng vì "Mẫu thiết kế 1 đằng, in ra 1 kiểu", Đồng Phục UniWorld luôn đưa ra những mẫu thiết kế độc đáo, bắt mắt nhưng không lòe loẹt, tiết kiệm chi phí tối đa nhất cho khách hàng và in ra thực tế sẽ bằng 95% như mẫu thiết kế.ĐẶT MAY ĐỒNG PHỤC CAO CẤP TẠI SƯ TỬ VÀNGHỗ trợ thiết kế và may mẫu đồng phục miễn phíTặng khách hàng Album ảnh cho những hợp đồng may đồng phục ký vào tháng 09/2018Thời gian giao hàng chỉ với 45 ngày cho vải Thành Công chính hãngHàng có gắn nhãn kiểm định đặc biệt chứng nhận đã qua kiểm tra chất lượng 100%Đồng Phục VinaĐồng Phục Vina mời Quý khách tham khảo bảng giá áo đồng phục các loại sản phẩm Đồng Phục tại cơ sở chúng tôi với giá cạnh tranh nhất thị trường. Bảng giá may đồng phục được tính dựa trên thiết kế may, chất liệu vải, màu sắc sáng tối, công nghệ in thêu & số lượng. Hãy tham khảo thêm bảng giá may đồng phục các loại sản phẩm khác nhau tại Vina

