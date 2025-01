Các Công Ty Đồng Phục Hoa Kỳ Nâng Cao Lợi Thế Cạnh Tranh Nhờ Hợp Tác Gia Công Tại Việt Nam

Dony Garment Company along with other Vietnamese enterprises donated medical supplies to the US Đồng Phục Mỹ 'Lên Đời' Nhờ Công Nghệ Sản Xuất Từ Việt Nam: Chất Lượng Cao, Giá Thành Cạnh Tranh Gia Công Đồng Phục Tại Việt Nam: Giải Pháp Tối Ưu Cho Bài Toán Chi Phí - Chất Lượng Của Doanh Nghiệp Mỹ

Nhà Sản Xuất Dệt May Việt Nam Mang Đến Giải Pháp Gia Công Chất Lượng Cao Với Chi Phí Tối Ưu Cho Thị Trường Mỹ

Lợi thế của DONY nằm ở nguồn nhân lực lành nghề, quy trình sản xuất hiệu quả và các hiệp định thương mại thuận lợi của Việt Nam giúp chi phí sản xuất thấp hơn 25% so với các nhà máy tại Mỹ, Châu Âu. ” — Ông Phạm Quang Anh, CEO của công ty may mặc DONY

HO CHI MINH, VIETNAM, January 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Trước bối cảnh thị trường đồng phục Mỹ đạt giá trị 65,1 tỷ USD năm 2024 và dự kiến tăng lên 88,1 tỷ USD vào năm 2031 (tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 4,30%) (1) , các doanh nghiệp Mỹ ngày càng tìm kiếm đối tác chiến lược để tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Công ty may mặc DONY , nhà sản xuất hàng đầu tại Việt Nam, đang trở thành lựa chọn ưu tiên nhờ dịch vụ gia công trọn gói, giúp các công ty Mỹ nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện lợi nhuận và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.Thị Trường Đa Dạng, Cơ Hội Hợp Tác Bền VữngThị trường đồng phục Mỹ bao phủ nhiều phân khúc: trang phục doanh nghiệp, đồ bảo hộ lao động, y tế, khách sạn, an ninh công cộng và giáo dục. Riêng thị trường đồng phục học sinh toàn cầu dự kiến đạt 25,75 tỷ USD vào năm 2030 (tăng trưởng 6,25%/năm) (2) . Với hơn 10 năm kinh nghiệm phục vụ thị trường quốc tế, Dony Garment hiểu sâu sắc các yêu cầu khắt khe của ngành và cung cấp giải pháp tối ưu cho từng đối tác.Ông Phạm Quang Anh, CEO của công ty may mặc DONY, nhấn mạnh: “Lợi thế của chúng tôi nằm ở nguồn nhân lực lành nghề, quy trình sản xuất hiệu quả và các hiệp định thương mại thuận lợi của Việt Nam. Dữ liệu nội bộ cho thấy chi phí sản xuất tại Dony thấp hơn 25% so với các nhà máy tại Mỹ hoặc châu Âu. Chúng tôi cam kết tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu, đảm bảo giao hàng đúng hẹn 99% (theo số liệu nội bộ), cùng trách nhiệm xã hội thông qua việc hỗ trợ 100.000 khẩu trang vải chất lượng cao cho Mỹ trong đại dịch COVID-19.”Năng Lực Vượt Trội, Đáp Ứng Mọi Phân KhúcNhà máy hiện đại tại TP.HCM của xưởng may DONY trang bị công nghệ tiên tiến, kết hợp đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Công ty chuyên gia công các dòng sản phẩm:+ Trang phục doanh nghiệp: Áo sơ mi, vest, quần âu, váy công sở.+ Đồ bảo hộ lao động: Chất liệu chống cháy, phản quang, kháng hóa chất.+ Đồng phục y tế: Áo blouse, scrubs, trang phục bệnh nhân.+ Trang phục khách sạn: Đồng phục nhà hàng, khách sạn thiết kế tiện dụng.+ Trang phục an ninh: Đồng phục cảnh sát, cứu hỏa, bảo vệ.+ Đồng phục học sinh: Từ đồng phục hàng ngày đến thể thao, lễ phục.Lợi Ích Khi Hợp Tác Cùng Công Ty DONY:+ Tiết kiệm chi phí: Tối ưu hóa lợi nhuận nhờ ưu đãi về giá thành.+ Chất lượng đảm bảo: Sử dụng nguyên liệu cao cấp, công nghệ cắt may chuẩn quốc tế.+ Tùy biến linh hoạt: Thiết kế riêng, in/thêu logo, lựa chọn chất liệu theo yêu cầu.+ Giao hàng đúng hẹn: Hệ thống quản lý sản xuất chặt chẽ, đáp ứng mọi đơn hàng dù lớn hay nhỏ.+ Đạo đức và bền vững: Tuân thủ tiêu chuẩn lao động, nghiên cứu vật liệu thân thiện môi trường.“Chúng tôi không đơn thuần là nhà gia công, mà là đối tác chiến lược đồng hành cùng sự phát triển lâu dài của khách hàng,” ông Phạm Quang Anh khẳng định. “Công ty DONY sẵn sàng hỗ trợ tư vấn, thiết kế và sản xuất theo yêu cầu riêng, giúp doanh nghiệp Mỹ củng cố vị thế trên thị trường.”Về công ty may mặc DONY:Với hơn 10 năm kinh nghiệm xuất khẩu, DONY tự hào là đơn vị sản xuất hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp đồng phục doanh nghiệp, trang phục lao động và dịch vụ may đo chất lượng cao. Trụ sở chính tại TP.HCM, DONY cam kết mang đến giải pháp tối ưu, dịch vụ chuyên nghiệp và đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.

Gia Công Đồng Phục Tại Việt Nam: Giải Pháp Tối Ưu Cho Bài Toán Chi Phí - Chất Lượng Của Doanh Nghiệp Mỹ

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.