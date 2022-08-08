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HEISHA и SF Express запустили стыковочный узел грузового беспилотника L200 VTOL

L200 VTOL cargo drone station

L200 VTOL cargo drone station

L200 VTOL cargo drone docking solution

L200 VTOL cargo drone docking solution

VTOL cargo drone solution

VTOL cargo drone solution

logo of heisha tech

logo of heisha tech

HEISHA и SF Express запустили стыковочный узел грузового беспилотника L200 VTOL

SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA, August 8, 2022 /EINPresswire.com/ -- Недавно, компания Shenzhen Fengyi Technology Co., Ltd. (которая принадлежит SF Express) в сотрудничестве с Shenzhen HEISHA Technology Co., Ltd. запустила автономную стыковочную станцию L200 для грузовых беспилотников VTOL. 

L200 - это комплексное автоматическое решение для грузовых дронов на базе дрона VTOL. Вместо того чтобы нанимать команду для выполнения задачи по доставке посылки, решение L200 для грузовых дронов требует только одного человека, который помещает посылку в VTOL дрон, затем несколькими нажатиями на терминал управления PDA заставляет дрон лететь к назначенной станции L200, автоматически приземляться и доставлять посылку.

Это решает несколько проблем логистической системы: сложные дорожные ситуации и пробки наземного транспорта, низкая эффективность и высокая стоимость человеческих ресурсов.

Значения L200
L200 использует контейнер в качестве основы, что дает большие преимущества в трех основных аспектах: транспортировка, установка и стоимость. Простота транспортировки и отсутствие необходимости установки позволяют поднять эффективность на новый уровень и снизить затраты на человеческие ресурсы. Контейнер также предоставляет достаточно места для парковки, зарядки и сохранения упаковки дрона.

Дрон VTOL, который использует L200, - это ARKUAV E35, разработанный компанией Fengyi Tech. Он может летать в течение 160 минут и преодолевать около 150 км. Размах крыльев E35 составляет 3,5 метра, длина - 1,8 метра, и, обладая функцией RTK, он может нести пакет весом до 5 кг. Компания Fengyi работала над E35 в течение нескольких лет и провела тысячу тестовых полетов, чтобы убедиться в стабильности связи и безопасности полета.

Док-станция L200 разработана и модернизирована HEISHA Tech с функциями автоматической посадки и взлета, подзарядки и парковки. Помимо зарядной площадки для дрона, здесь установлены рабочий стол, кондиционер и мебель, чтобы создать комфортные условия для персонала, который будет заменять упаковку, следить за дроном и обслуживать станцию.  

Fengyi Tech как дочерняя корпорация SF Express Group, специализирующаяся на грузовых дронах, будет размещать доки для грузовых дронов L200 VTOL в различных местах для логистических приложений, таких как горные районы, острова, оазисы и т.д. В то же время, Fengyi Tech и HEISHA Tech откроют этот VTOL грузовой беспилотник для мирового рынка.

О компании HEISHA Tech
Компания HEISHA Tech, ориентированная на технологии, является ведущим брендом по производству беспилотников и станций самозарядки для роботов. Компания фокусируется на создании продуктов с реальной ценностью для повседневной жизни посредством развития науки и техники. Имея производственные мощности площадью более 1700 квадратных метров и передовое оборудование для тестирования и обработки, HEISHA предлагает экономичные и экономящие время решения для разработчиков и открыта для OEM и делового партнерства.

James Penn
Heisha Technology
marketing@heishatech.com

HEISHA и SF Express запустили стыковочный узел грузового беспилотника L200 VTOL

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HEISHA и SF Express запустили стыковочный узел грузового беспилотника L200 VTOL

Distribution channels: Automotive Industry, Aviation & Aerospace Industry, Military Industry, Shipping, Storage & Logistics, Technology


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