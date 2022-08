Mabey Bridge tarnis üheksa silda Ahri oru taastamiseks üleujutustest

Mabey Bridge in Germany - Image courtesy of THW

Mabey Bridge on pakkunud pikka aega võimalusi infrastruktuuri taastamiseks looduskatastroofide järel.” — Mabey Bridge'i tegevjuht Michael Treacy

LYDNEY, UNITED KINGDOM, August 3, 2022 / EINPresswire.com / -- Acrow’ grupi ettevõte Mabey Bridge , mis on spetsialiseerunud moodulterasest sildadele, teatas täna üheksa Compact 200 ™ silla tarnimisest, et taasühendada Saksamaa Ahri oru kogukondi pärast laastavaid üleujutusi, mis tabas Euroopat 2021. aasta juulis.Katastroofilised ilmastikuolud tekitasid oru piirkonnas arvukalt kahjustusi, üle 60 silla kokkuvarisemise ning paljude teede lagunemise. Kuna sealne liiklusinfrastruktuur vajas kiiret taastamist, telliti augusti alguses Bad Neuenahr-Ahrweileri linna kahjustatud ristmike tarbeks neli Mabey Bridge'i moodulkonstruktsiooni. Kaks silda tellis linn ja kaks Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW). Tänu laos olevate osade kasutamisele tarniti sillad juba järgneval nädalal. Need monteeris ja paigaldas kiiresti THW. Sillad, millest üks on mõeldud sõidukite ning kolm kergliikluse tarbeks, võeti kasutusele septembris.Eelnevate projektide tulemuslikkuse põhjal valiti Mabey Bridge ehitama veel viit silda abiks piirkonna taastamisel. 2021. aasta septembri keskpaiku tellis THW kolm sõidukisilda Rechi, Insuli ja Liersi omavalitsusele. Sillaosad tarniti kolm nädalat hiljem, monteeris need THW. Liiklusele avati sillad 2021. aasta novembris. 2022. aasta jaanuari alguses andis Sinzigi linn tellimuse kahe kergliiklussilla ehitamiseks. Kahest sillast üks on juba paigaldatud, teine peaks valmima septembri lõpuks.Tarnitud üheksat Compact 200TM silda pikkuses 36–42 meetrit kasutatakse pikaajaliste püsivate või ajutiste lahendustena veel paljude aastate jooksul. Kohapealset tehnilist tuge andis THW-le iga projekti puhul Mabey Bridge'i Kesk-Euroopa partner Unegg GmbH. Mõned sillad olid varustatud Mabey SmartEdge ™-i süsteemiga, mis kätkeb endas kohandatavat galvaanitud teraspaneeli. See kinnitatakse silla tekile, et katta ohutult sõrestik ja pakkuda esteetiliselt meeldivat alternatiivi traditsioonilisemale terasele või võrgule.Mabey Bridge'i modulaarsetes teraskonstruktsioonides kasutatakse eelprojekteeritud osi, mida saab konfigureerida vastavalt pikkuse, laiuse ja koormuse nõuetele. Mabey sillad, mida on lihtne laost kõige problemaatilisematesse kohtadesse tarnida, paigaldatakse ja püstitatakse käsitsi või kergetõstukitega. Tänu sellele on need teretulnud lahendus nii ajutiste kui ka alaliste hädaolukordade puhul.Mabey Bridge'i tegevjuht Michael Treacy ütles:„Mabey Bridge on pakkunud pikka aega võimalusi infrastruktuuri taastamiseks looduskatastroofide järel. Oleme pühendunud abivajavate riikide abistamisele ja osaleme jätkuvalt ülitähtsates projektides kannatada saanud kogukondade ühendamisel.“Teave Mabey Bridge'i kohtaMabey Bridge on ülemaailmse haardega kvaliteetsete moodulsillalahenduste pakkuja. Oleme spetsialiseerunud eelprojekteeritud ja kiiresti paigaldavatele terassildadele, mis parandavad ühenduvust nii linnas kui ka maal. Pakume samuti sillalahendusi ehitus-, kaevandus-, nafta- ja gaasitööstusele, aga ka spetsiaalseteks sõjaliseks rakendusteks ning abiks katastroofides ja humanitaarkriisides.Acrow’ grupi tütarettevõtte Mabey Bridge, mille peakorter asub Ühendkuningriigis Gloucestershire'is, on pakkunud modulaarseid sillalahendusi enam kui 150 riigis üle kogu maailma. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas saame teie projektis abiks olla, külastage meie kodulehte www.mabeybridge.com ###