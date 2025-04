Acrow Canada nomme Jason Rosen responsable du développement commercial pour le Québec et la région atlantique

Acrow

Ce stratège chevronné du développement des affaires soutiendra l'expansion de l'entreprise sur les marchés clés

TORONTO, ONTARIO, CANADA, April 30, 2025 / EINPresswire.com / -- Acrow , l'une des principales sociétés internationales d'ingénierie et de fourniture de ponts, a annoncé aujourd'hui la récente nomination de Jason Rosen au poste de responsable du développement commercial pour le Québec et la région atlantique.Dans ses nouvelles fonctions, M. Rosen dirigera les ventes et la location de produits de construction de ponts et d'étaiement au Québec, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. Jason rend compte directement à Oliver Radack de tous les sujets liés au développement commercial.« L'expérience reconnue de Jason dans le domaine des ventes industrielles sera un atout majeur pour garantir que nos produits et services continuent de répondre aux besoins de la clientèle sur les marchés clés », a déclaré M. Radack. « Son expertise en matière de développement de comptes et de gestion de projets, associée à sa maîtrise de l'anglais et du français, fait de lui un atout précieux pour notre équipe. »« Je suis ravi de me joindre à Acrow Canada pour aider à renforcer nos relations existantes et à développer les activités de l'entreprise au Québec et dans la région atlantique », a ajouté M. Rosen. « Acrow est réputée pour son expertise en ingénierie et son engagement en matière d'excellence du service centré sur la clientèle, et je me réjouis de faire partie de l'équipe du Canada qui fournira les solutions de constructions de ponts modulaires de qualité supérieure d'Acrow à un segment de marché encore plus important. »Avant de rejoindre Acrow, M. Rosen a occupé des postes de direction des ventes dans des entreprises telles que DB Raily Group, Future Plus, Inc. et Canada Allied Diesel Co. Ltd. Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts et d'un certificat en vérification de l'assurance de la qualité de l'Université Concordia.À propos d’AcrowAcrow est au service des industries du transport et de la construction depuis plus de 70 ans, avec une large gamme de solutions de ponts modulaires en acier pour une utilisation permanente, temporaire, militaire et d'urgence. La vaste présence internationale d’Acrow comprend le leadership dans le développement et la mise en œuvre de projets d'infrastructures de ponts dans plus de 150 pays en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe et au Moyen-Orient. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://acrow.com/fr/ # # #

