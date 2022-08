Lovetuner | Die Wissenschaft hinter der 528-Hz-Frequenz

Verwenden Sie den Lovetuner und verbinden Sie sich mit der 528-Hz-Frequenz, der sogenannten Liebesfrequenz Schalten Sie ein und reduzieren Sie Stress Lovetuner 528 Hz Frequenz

MALIBU, CA, USA, August 3, 2022 / EINPresswire.com / -- Der Lovetuner , unser revolutionäres Achtsamkeitsinstrument, richtet Sie auf die 528-Hz-Frequenz aus (auch bekannt als die Liebesfrequenz oder die Wunderfrequenz), eine uralte Heilfrequenz mit einer einzigartigen physischen und biologischen Bedeutung.Um die Bedeutung der 528-Hz-Frequenz zu erklären, ist es wichtig zu wissen, dass unser gesamtes Universum aus Licht und Klang, Frequenz und Schwingung besteht. Die Verbindung zwischen Musik, Kosmos und Natur ist seit der Antike bekannt.Es war Hans Cousto, ein Schweizer Mathematiker und Musikwissenschaftler, der 1978 die Frequenzen in Planetenbahnen, architektonischen Werken, alten und modernen Messsystemen, mit dem menschlichen Körper, der Musik und der Medizin verglich und entdeckte, dass sie alle miteinander verbunden sind. 528 Hz sind in der Musik der Ton "Mi" und gehen auf den Ausdruck "Mi-ra gestorum" zurück, was auf Lateinisch "Wunder" bedeutet. John Lennon komponierte sein populäres Lied „Imagine“ in der Frequenz 528 Hz. 528 Hz ist die bedeutendste der antiken Solfeggio-Frequenzen. Sie hat eine tiefe Verbindung zur Natur und findet sich wieder in Chlorophyll, Sauerstoff, Regenbögen, Sonnenlicht und dem Summen der Bienen.528 Hz hat unter anderem eine heilende und gesundheitsfördernde Wirkung auf unseren Körper, unseren Geist und unsere Seele. Unsere Zellen und Organe gehen mit dieser Frequenz in Resonanz. Die Schwingung der 528-Hz-Tonfrequenz überträgt sich auf unseren gesamten Organismus, wo sie ihre positive Wirkung entfalten kann. Sie aktiviert und stärkt unsere natürlichen Selbstheilungskräfte.DNA-Reparatur und die Bedeutung von 528 Hz:Alle antiken Solfeggio-Frequenzen haben einzigartige spirituelle und psychologische Wirkungen. Gerade die 528-Hz-Frequenz ist von besonderer physischer und biologischer Bedeutung. Die Zahl 528 findet sich in der Geometrie der Doppelhelix oder der verschlungenen Doppelspirale unserer menschlichen DNS.Anfang des 20. Jahrhunderts erforschte der amerikanische Wissenschaftler und Erfinder Dr. Royal Raymond Rife die Wirkung verschiedener Frequenzen. Als Praktiker der Radionik und der elektromagnetischen Therapie bezog sich Rife insbesondere auf die Frequenz 528 Hz und ihre Fähigkeit, die DNS zu reparieren. Dr. Rife behauptete, dass bestimmte Frequenzen uns durch den Einsatz von Schwingungsfrequenzen, auch bekannt als Radionik, von Krankheiten heilen können (Royal Rife Machines FAQs, 2020).Molekular-genetische Untersuchungen haben auch gezeigt, dass die 528-Hz-Frequenz zur Reparatur defekter DNS-Stränge oder zur Wiederherstellung der menschlichen DNS in ihren ursprünglichen Zustand verwendet werden kann. Wissenschaftliche Studien weisen darauf hin, dass sie die UV-Licht-Absorption in der DNS erhöht und die DNS heilen kann, indem sie Verunreinigungen entfernt, die bestimmte Krankheiten verursachen.Wenn wir normales Wasser mit der Frequenz von 528 Hz in Schwingung versetzen, beginnt es synchron zu vibrieren und erzeugt die kristallförmigen, hochenergetischen Wassercluster, die die Schutzmatrix der DNS bilden. 528 Hz als Heilfrequenz kann die Wasserzellcluster positiv beeinflussen und die Ausscheidung von Giftstoffen unterstützen.Bioresonanztests haben eine bis zu 90-prozentige Verbesserung der Vitalfunktionen nach der Einwirkung von 528 Hz gemessen.In der Zeitschrift „Fork In The Road“ weist der Biochemiker Steve Chemiski darauf hin, dass diese Wassercluster mit genau 528 Zyklen pro Sekunde schwingen. Obwohl dies eine indirekte Auswirkung auf die DNS hat, ist es gleichzeitig ein bemerkenswertes Beispiel für das Potenzial dieser Wunderfrequenz, unsere DNS zu heilen. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass die Frequenz unsere DNS schützen und heilen kann (Hulce, 2009.)Die physische Reaktion, die auf zellulärer Ebene während des Tunings mit dem Lovetuner auftritt, wenn man sich auf die 528 Hz Frequenz ausrichtet, kann im ganzen Körper gespürt werden. Da unser physischer Körper zu mehr als 70 % aus Wasser besteht - unser Blut besteht zu über 90 % aus Wasser - hilft die Bildung von Wassermolekülen zu einem perfekten hexagonalen Kristall dabei, fast sofort ein Gefühl der Entspannung zu erzeugen und dadurch Stress und Ängste aufzulösen.528 Tonfrequenz - Das Prinzip der Resonanz:Wenn ein Objekt zur gleichen Zeit wie ein zweites Objekt schwingt, wird das zweite Objekt automatisch in die Schwingungsbewegung des ersten Objekts versetzt. Stellen Sie sich nun vor, dass der Lovetuner das erste Objekt ist und Sie das zweite Objekt sind. Die Schwingung des Lovetuners bringt die Liebe zum Vorschein, die von Natur aus in Ihnen vorhanden ist, und gleicht Ihre Schwingungsfrequenz der 528-Hz-Liebesfrequenz an, wodurch Sie zu mehr innerem Gleichgewicht finden.Weitere Vorteile der 528-Hz-Frequenz sind erhöhte Lebensenergie, geistige Klarheit, bewusste Wahrnehmung, sowie erwachte und aktivierte Kreativität und ekstatische Zustände, wie z.B. Gefühle von tiefem inneren Frieden und Freude. Inzwischen sind Sie sicher neugierig, wie sich die 528-Hz-Frequenz eigentlich anhört.Wir haben 528 Hz Musik und Videos für Sie zum Anhören und Herunterladen. Bringen Sie Ihren Fokus mit Hilfe dieser Musik von Ihrem Kopf zu Ihrem Herzen. Tunen Sie mit, wenn Sie möchten, während Sie sich entspannen und die heilenden Schwingungen der 528 Hz Wunderfrequenz genießen.Diese uralte Heilungsfrequenz erzeugt einen veränderten und erhöhten Zustand in Körper, Geist und Seele. Wenn Sie sich ängstlich, gestresst oder überfordert fühlen, hilft Ihnen der Lovetuner. Es ist auf 528 Hz kalibriert und richtet Sie auf diese Frequenz aus. Er erzeugt einen spirituellen Atem und verwandelt Ihr Ausatmen in die schwingende Liebesfrequenz von 528 Hz, wodurch Sie sofort von Stress oder Angst befreit werden.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.lovetuner.com

