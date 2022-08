LA NUOVA FRONTIERA DEL LUSSO SI CHIAMA THADEN

Logo The Whole The Whole styles

Il marchio di borse Svizzero presenta una borsa da far girar la testa.

SVIZZERA, August 2, 2022 /EINPresswire.com/ -- Thaden è il nuovo marchio di borse di lusso fondato in Svizzera da Kristina Thaden, imprenditrice nella vita e artista nell’anima. Le sue creazioni sono un ambizioso incrocio tra moda e arte che per la sua bellezza non sorprenderebbe vedere in una galleria d’arte o nella vetrina di un collezionista. Composte da un susseguirsi di squisite plissettature in pelle che si piegano delicatamente come un origami, l'estetica della borsa viene accentuata da uno spazio/apertura a goccia che si forma al centro. Come una finestra aperta sull’immaginazione di chi la indossa e di chi la osserva, la borsa cattura l’attenzione per la sua forma innovativa, simile a un'opera d'arte da indossare.

Disegnata con l'impeccabile precisione che solo la lunga tradizione svizzera del lusso può offrire, la borsa Thaden nasce dalla visione di un delicato oggetto in cui forma e spazio si fondono armoniosamente. Poiché l’intricatezza della visione della sua creatrice richiede l’esecuzione di curve precise e pieghe geometriche nel pellame più pregiato, inizialmente la borsa sembrava impossibile da realizzare persino dalle mani dei più esperti artigiani italiani. Kristina, infatti, viene ripetutamente scoraggiata nel perseguire la sua idea e solo grazie alla sua grinta e alla sua tenacia incontra Luigi, un maestro artigiano italiano di 89 anni, che accetta la sfida realizzando con successo la sua visione.

Il risultato è una borsa cucita in gran parte a mano, magicamente trasformata in un'opera d'arte da indossare e una scultura senza tempo. Un oggetto che parla al cuore delle donne e celebra la loro natura multiforme. "Disegno per tutte le donne, le forti, le deboli, le sicure di sé e le insicure. Le donne hanno tutti questi aspetti insieme. I loro molteplici tratti, a volte austeri a volte indulgenti, assomigliano alle curve di una borsa Thaden, che si sviluppa intorno a un centro aperto all'immaginazione e al desiderio", afferma Kristina Thaden, fondatrice e diretttrice creativa di Thaden.

The Whole, la borsa origami disponibile in tre diverse dimensioni, gioca con il suono evocativo della parola inglese: "whole", riferito alla completezza e all’armonia delle cose, come la sinergia tra luce e ombra, movimento e quiete, linea e curva; e "hole" alludendo a uno spazio da riempire, una finestra sospesa tra spazio e tempo, un punto di osservazione aperto alle possibilità. "Voglio catturare il dinamismo che scaturisce da uno spazio vuoto", aggiunge Kristina Thaden - "Il concetto giapponese di MA (間) è ciò che mi ispira durante il processo creativo. Una pausa nel tempo, un intervallo o un vuoto nello spazio dove la bellezza sboccia e fiorisce. Attraverso ciò che è mancante, incompleto o non detto l'inaspettato si rivela, diventando importante quanto l'opera d'arte stessa".

Destinata a chi cerca l'ultima frontiera del lusso più sofisticato, Thaden introduce un nuovo concetto di raffinatezza femminile attraverso un'opera d'arte da indossare che diventa oggetto del desiderio di oggi e borsa iconica di domani.

La fondatrice e direttrice creativa di Thaden, Kristina Thaden, proviene da un passato artistico. La sua carriera eclettica inizia recitando, cantando e dirigendo il proprio gruppo teatrale; in seguito, ricopre la posizione di amministratrice delegata per un'impresa di costruzioni svizzera. Nonostante ciò, la sua passione per le arti creative non l’abbandona mai completamente e nel 2021 decide di dedicarsi completamente a Thaden, l'ultima frontiera nel campo della pelletteria di lusso.

Da attenta osservatrice della natura, dell'architettura e di tutto ciò che la circonda, il processo creativo di Kristina nasce dalla risonanza dei sensi. I suoi progetti sono il risultato di un esame a molteplici livelli della realtà, trasformata in oggetti: eleganti, stimolanti e che sfidano l’idea tradizionale del possibile.

Tenendo fissa l’attenzione su un design impeccabile, materiali di qualità e la squisita lavorazione artigianale italiana, Thaden è l'incarnazione del lusso e della raffinatezza femminile.

Le borse Thaden, prodotte in Italia in condizioni di lavoro eque e utilizzando solo materiali certificati, sono disponibili in tutto il mondo online o su ordinazione.

