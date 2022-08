Aasta alguses populaarseks saanud intervjuud ekspordijuhtidega jätkuvad uuesti

Ekspordijuht eksporditeenused videograafiteenused

Kutsume ekspordijuhte intervjuule

Suuremaid turuosasid võidetakse läbi paremate toodete või teeenuste turule toomisega, mitte Facebooki postituste tegemisega.” — Andres Seeman

TALLINN, HARJUMAA, ESTONIA, August 13, 2022 / EINPresswire.com / -- Eksport .Salesfunnel.works kutsub ekspordijuhte ja -müügiinimesi intervjuule, et kuulata mis mured ja pudelikaelad on täna ettevõtetes, mis pidurdavad eksporditurgudel laienemist. "Intervjuude eesmärk on lihtsalt kuulata," räägib Andres Seeman, SalesFunnel.works tegevjuht, "Ei mingeidkoolituste, upsellide või muude teenuste pähemäärimist. Reaalselt püüame kaardistada mis oskused või vajadused on täna ettevõtetes puudu ekspordi teemadel."Hetkel tehtud intervjuudest ekspordimüügiinimestega ja tegevjuhtidega on välja koorunud, et ca. 60% ettevõtetes ei teata väga palju turundusinveteeringute tasuvusest ehk puudub arusaam päringu- või müügiomandamiskuludest meediakanalite kohta. Süstemaatiliselt investeeringuid toote- või teenusedisaini teevad vähesed ettevõtted, tõeliselt innovatiivse toote või teenusega ettevõtteid on olnud intervjuude ajal ainult 1-2. Suurimaks probleemiks ekspordi arendamise puhul aga ilmneb heal tasemele tööjõu nappus ja seda just tootmisettevõtetes."Seega kui Sa oled ekspordijuht , siis tule intervjuule", ütleb Andres Seeman, " Maksame Su aja kinni - 1 tunnise intervjuu eest 100 EUR puhtalt kätte isiklikule kontole või siis arvega Sinu ettevõte kontole. Eeldan samas, et ekspordimüügijuhid suudavad anda ka sisukaid vastuseid."Küsimused ja teemad, mida intervjuul arutatakse, on ligikaudu järgmised:- Mis lahendusi, turunduskanaleid ja tööriistu kasutad, et leida uusi kliente ja/või edasimüüjaid eksporditurgudelt?- Mis oskused on majasiseselt puudu, mis aitaksid efektiivsemalt ja väiksema vaevaga leida uusi kliente ja/või edasimüüjaid?- Mis sisu on loodud, et mis aitaks süsteemaatiliselt kokku hoida müügimeeskonna aega ja automatiseerida ekspordijuhi tööd?- Kui palju kasutatakse andmeid otsuste tegemiseks, turunduse optimeerimiseks või sisu loomiseks?- Kui palju kasutatakse Google, Facebooki, LinkedIn tasulisi ja igakuised reklaame oma eesmärkide saavutamiseks ja mis probleeme ei suudeta ületada?- Mis on suurimaks pudelikaelaks ettevõtte tasemel välisturule laienemisel või ekspordimüükide kasvatamisel?- jms.Teemad, mille vastu ekspordijuhid eelnevate intervjuude ajal huvi üles näitasid, olid seotud müügitöö automatiseerimisega ning päringu kvaliteedi tõstmisega. " Videoturundus , toodete või teenuste parem positsioneerimine, kliendi tagasisidest teenusedisainiga konkurentsieeliste loomine", kommenteeris Andres Seeman, "need on olnud suureima huviga teemad".