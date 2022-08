Em episódio do IR Talks, Luiz F. Fustaino, Diretor de RI da Unigel, conta um pouco sobre sua trajetória profissional

Em episódio do IR Talks, Luiz Felipe Fustaino, Diretor de RI da Unigel, conta como as formações acadêmicas distintas ajudaram na sua trajetória profissional

SãO PAULO, SãO PAULO, BRASIL, August 1, 2022 / EINPresswire.com / -- De onde surge um talento? Não é de uma hora para a outra, não é de qualquer jeito. Essa é uma das lições dadas por Luiz Felipe Fustaino, o Fusta, no IR Talks, o talk show do universo de RI produzido pela MZ, líder em soluções para relações com investidores. Responsável pela área de RI da Unigel, ele fala sobre a formação de profissionais e explica como a empresa está se preparando para a abertura de capital.Luiz percorreu uma trajetória complexa antes de assumir diversas responsabilidades na Unigel, onde, além de Diretor de Relações com Investidores, é Diretor de Tesouraria e Comunicação Externa. As graduações em economia e jornalismo se mostraram como diferenciais nessa jornada. “O RI me permite juntar o melhor dos dois mundos: a habilidade de comunicação do jornalismo e o pensamento lógico da economia”.Na conversa com a MZ, ele contou que tem três focos principais na companhia atualmente:- Preparar o terreno para a abertura do IPO, que deve acontecer em breve;- Formar profissionais qualificados para assumir as responsabilidades do setor de Relações com Investidores;- Criar ações para que a empresa se adeque às demandas ESG e que isso seja transmitido aos investidores.Para ele, no entanto, o maior desafio é, também, aquilo que mais lhe empolga na rotina da sua área: as pessoas. “Tratar com pessoas diferentes, de perfis complexos e criar relações de confiança para embasar suas tomadas de decisão é uma das coisas mais difíceis e mais gratificantes do nosso trabalho”, analisa. Confira o vídeo da entrevista completa para saber como o Fusta e a Unigel querem potencializar seus resultados em RI.O bate-papo irá ao ar nesta segunda-feira, 01 de Agosto, às 12h, na seção “News” do Portal MZ IR TalksTodo mês é apresentado um novo episódio do IR Talks, com convidados inéditos. Executivos da área de Relações com Investidores das principais empresas de capital aberto e gestoras de fundos do Brasil contam suas trajetórias e os desafios da carreira. Os programas ficam disponíveis no Portal MZ, maior ecossistema do mercado de capitais ao reunir, uma única plataforma, um menu completo de conferências de resultados, estudos de mercado, fatos relevantes e matérias exclusivas.Sobre a MZA MZ ( mzgroup.com ) é o maior player global independente e o líder em soluções de relações com investidores (RI). A Companhia, fundada em 1999, ultrapassou a marca de 2.000 websites publicados, servindo atualmente mais de 800 empresas e gestoras de investimento em 12 bolsas de valores. Com o propósito de empoderar estratégias de RI, a MZ entrega tecnologias inovadoras e atendimento excepcional aos clientes, assegurando parcerias de longo prazo.

