Podjetje Mabey Bridge dobavilo devet konstrukcij v okviru pomoči pri obnovi po poplavah v dolini Ahr v Nemčiji

Mabey Bridge in Germany - Image courtesy of THW

LYDNEY, UNITED KINGDOM, July 29, 2022 / EINPresswire.com / -- Podjetje Mabey Bridge iz skupine Acrow Group, specializirano za modularne jeklene mostove, je danes objavilo, da je dobavilo devet mostov Compact 200 ™ za pomoč pri ponovni vzpostavitvi povezav med skupnostmi v nemški dolini Ahr po uničujočih poplavah, ki so velik del Evrope prizadele julija 2021.Izredne vremenske razmere so povzročile obsežno škodo v celotni dolini, med drugim je bilo poškodovanih ali uničenih nešteto cest in porušenih več kot 60 mostov. Zaradi urgentne potrebe po hitri obnovi regionalne prometne infrastrukture so bile na začetku avgusta naročene štiri modularne konstrukcije podjetja Mabey Bridge za ponovno vzpostavitev uničenih povezav v mestu Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dva mostova je naročilo mesto, dva pa zvezni urad Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW). Zaradi uporabe sestavnih delov iz zaloge so bili dostavljeni že teden dni pozneje, ko jih je zvezni urad THW hitro sestavil in postavil. Mostovi so bili odprti septembra, eden za cestni promet, trije pa za pešce in kolesarje.Zaradi uspešnosti prvih projektov je bilo podjetje Mabey Bridge izbrano za dobavo petih dodatnih mostov v okviru nadaljnjih prizadevanj za obnovo območja. Zvezni urad THW je sredi septembra 2021 naročil tri mostove za cestni promet za kraje Rech, Insul in Liers. Sestavni deli so bili v navedene kraje dostavljeni tri tedne pozneje, nato jih je zvezni urad THW postavil, za promet pa so bili odprti novembra 2021. Na začetku januarja 2022 je kraj Sinzig naročil dva mostova za pešce in kolesarje. Eden od obeh mostov že stoji, dokončanje drugega pa je načrtovano za konec septembra.Pri vseh devetih dobavljenih konstrukcijah gre za mostove Compact 200™, ki v dolžino merijo od 36 do 42 metrov in so primerni kot trajna ali dolgoročna začasna rešitev za več desetletij. Tehnično pomoč na lokaciji je zveznemu uradu THW pri posameznem projektu zagotovilo podjetje Unegg GmbH, srednjeevropski partner podjetja Mabey Bridge. Nekateri dobavljeni mostovi so opremljeni s sistemom Mabey SmartEdge ™, prilagodljivim pocinkanim jeklenim panelom, ki se pritrdi na zgornjo površino mostu kot varna obloga palic, kar je bolj estetska alternativna tradicionalnemu jeklu ali mreži.Pri modularnih jeklenih konstrukcijah podjetja Mabey Bridge se uporabljajo predpripravljeni sestavni deli, ki se lahko prilagodijo po dolžini, širini in nosilnosti. Mostove podjetja Mabey je mogoče zaradi preproste dobave iz zaloge hitro dostaviti na najbolj zahtevne lokacije in jih postaviti ročno ali z lahko opremo, zaradi česar so idealni kot začasne ali trajne rešitve v izrednih razmerah.Izjava Michaela Treacyja, glavnega izvršnega direktorja podjetja Mabey Bridge:»Podjetje Mabey Bridge že dolgo zagotavlja rešitve za pomoč pri obnovi infrastrukture po naravnih nesrečah. Prizadevamo si pomagati državam takrat, ko to potrebujejo, in pri teh ključnih projektih za povezovanje skupnosti bomo sodelovali še naprej.«Več o podjetju Mabey BridgePodjetje Mabey Bridge je vodilni mednarodni ponudnik visokokakovostnih modularnih mostov. Specializirani smo za hitro izdelane, predpripravljene modularne jeklene mostove, kar omogoča hitrejšo postavitev mostu in izboljšanje povezljivosti na urbanih in podeželskih območjih. Zagotavljamo tudi mostove za gradbeni, plinski, naftni in rudarski sektor, kot tudi za posebne vojaške potrebe, humanitarne potrebe in pomoč po katastrofah.Podjetje Mabey Bridge iz skupine Acrow Group in s sedežem v Gloucestershireju v Združenem kraljestvu je modularne mostove zagotovilo že v več kot 150 državah po vsem svetu. Če želite več informacij o tem, kako vam lahko pomagamo pri vašem projektu, obiščite naše spletno mesto www.mabeybridge.com ###