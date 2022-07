Mabey Bridge leverer ni konstruktioner til støtte for genopretningsarbejdet efter oversvømmelser i Ahr-dalen i Tyskland

Mabey Bridge in Germany - Image courtesy of THW

Mabey Bridge har en lang tradition for at levere løsninger til genopbygning af infrastruktur efter naturkatastrofer.” — Michael Treacy, administrerende direktør for Mabey Bridge

LYDNEY, UNITED KINGDOM, July 29, 2022 / EINPresswire.com / -- Mabey Bridge , en virksomhed i Acrow Group med speciale i modulære stålbroer, meddelte i dag, at den har leveret ni af sine Compact 200 ™-broer for at hjælpe med at genoprette forbindelsen mellem lokalsamfundene i Ahr-dalen i Tyskland efter de ødelæggende oversvømmelser i store dele af Europa i juli 2021.Den ekstreme vejrbegivenhed forårsagede omfattende skader i hele dalen, hvor utallige veje blev beskadiget eller ødelagt, og mere end 60 broer kollapsede. Da en hurtig genopretning af regionens transportinfrastruktur var et presserende behov, blev fire af Mabey Bridges modulære strukturer bestilt i begyndelsen af august for at genetablere ødelagte overgange i byen Bad Neuenahr-Ahrweiler. To af broerne blev bestilt af byen og to af Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW). De blev leveret blot en uge senere ved hjælp af komponenter fra lageret og blev hurtigt samlet og monteret af THW. Broerne blev åbnet i september, hvoraf den ene er beregnet til biltrafik og de tre til fodgængere og cyklister.På baggrund af succesen med de første projekter blev Mabey Bridge udvalgt til at levere yderligere fem broer til støtte for den fortsatte genopbygningsindsats i området. I midten af september 2021 bestilte THW tre broer til køretøjer til byerne Rech, Insul og Liers. Komponenterne blev leveret til stederne tre uger senere, installeret af THW og åbnet for trafik i november 2021. I begyndelsen af januar 2022 bestilte byen Sinzig to broer til fodgænger- og cyklistbrug. Den ene af de to broer er allerede blevet installeret, og den anden installation er planlagt til at være færdig i slutningen af september.De ni leverede konstruktioner er Compact 200™-broer med en længde på mellem 36 og 42 meter, og de vil fungere enten som permanente eller langsigtede midlertidige løsninger i årtier fremover. Unegg GmbH, Mabey Bridges partner i Centraleuropa, ydede THW teknisk bistand på stedet til hvert enkelt projekt. Nogle af broerne blev leveret med Mabey SmartEdge ™-systemet, et individuelt tilpasseligt, galvaniseret stålpanel, der kan fastgøres til brodækket for at beklæde spærene sikkert, hvilket giver et æstetisk tiltalende alternativ til mere traditionelt stål eller net.Mabey Bridges modulære stålkonstruktioner anvender præfabrikerede komponenter og kan konfigureres med hensyn til længde, bredde og belastningskrav. Mabeys broer kan nemt leveres fra lager til de mest udfordrende steder og kan hurtigt opstilles og monteres manuelt eller med let udstyr, hvilket gør dem til et ideelt valg til midlertidige eller permanente nødhjælpsapplikationer.Michael Treacy, administrerende direktør for Mabey Bridge, sagde:"Mabey Bridge har en lang tradition for at levere løsninger til genopbygning af infrastruktur efter naturkatastrofer. Vi er dedikeret til at støtte nationer i disse nødsituationer og vil fortsat spille vores rolle i disse vigtige projekter for at genoprette forbindelsen mellem de berørte samfund.”Om Mabey BridgeMabey Bridge er en førende international leverandør af modulære brobygningsløsninger af høj kvalitet. Vi specialiserer os i hurtige, præfabrikerede modulære stålbroer, der gør det muligt at fremskynde brobyggeriet og forbedre forbindelserne i by- og landområder. Vi leverer også broløsninger til bygge-, olie- og gas- og minesektoren samt til specialiserede militære applikationer, humanitære nødsituationer og katastrofehjælp.Mabey Bridge, et selskab i Acrow Group, er baseret i Gloucestershire, Storbritannien, og har leveret modulære broløsninger til over 150 lande verden over. For yderligere oplysninger om, hvordan vi kan hjælpe med dit projekt, kan du besøge vores websted www.mabeybridge.com ###