Cơ sở may gia công đồng phục áo phông, áo thun, quần tây âu, áo sơ mi đẹp

Hồ CHí MINH, BìNH CHáNH, VIệT NAM, July 19, 2022 / EINPresswire.com / -- Địa chỉ may áo sơ mi đồng phục công ty tại TPHCM có rất nhiều, quy mô lớn nhỏ khác nhau. Mỗi nơi sẽ có dịch vụ, chất lượng sản phẩm và giá thành khác biệt. Điều này gây khó khăn cho khách hàng trong vấn đề tìm kiếm địa chỉ uy tín để sở hữu những bộ trang phục công sở đẹp và tốt nhất. Gợi ý một số địa chỉ sản xuất áo thun, áo phông, quần tây âu, áp sơ mi in logo công ty uy tín sau sẽ giúp ích phần nào cho quý khách hàng.Xưởng Dony chuyên may áo thun, áo phông đồng phục chất lượngĐiểm mạnh của Xưởng may Dony:+ Giá gốc ngay từ xưởng tiết kiệm 20% chi phí cho doanh nghiệp.+ Đảm bảo các chỉ số về: thấm hút mồ hôi, thời gian xù lông, độ bền màu, chỉ số hóa chất gây dị ứng, sự co dãn, khô thoáng, vô trùng, bong tróc, tĩnh điện, cách nhiệt.+ Có khả năng pha trộn nhiều loại vải với nhau để đáp ứng các yêu cầu chất lượng khắt khe từ khách hàng.+ Có chế độ cam kết hoàn tiền 100% đảm bảo chất lượng và thời gian – Chỉ thanh toán khi sau khi sản phẩm đạt yêu cầu.+ Được review đánh giá cao về thái độ phục vụ và chất lượng sản phẩm.+ Miễn phí thiết kế, may mẫu (nhiều size) và gửi mẫu thử miễn phí toàn quốc. Cam kết hàng thật mặc lên form chuẩn đẹp như mẫu.+ Làm trọn gói từ nguyên liệu đến may in thêu hoàn thiện sản phẩm đến giao hàng tận nơi.+ Báo giá minh bạch, rõ ràng.Điểm hạn chế:+ Chỉ nhận những đơn hàng trên 30 cái.+ Web trình bày ít thông tin, cần liên hệ mới được xem nhiều mẫu hơn.Thông tin liên hệ:+ Xưởng mẫu – Văn phòng: 1F Quách Điêu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.+ Xưởng may: 355/23 Đường Kênh Tân Hóa, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, HCM.+ Xưởng in thêu: Số 8 Thép Mới, Phường 12, Q. Tân Bình, HCM.+ Hotline: 0938.842.123 – 0906.718.123.+ Email: dongphuc@dony.vn+ Xem thêm: Bảng giá đặt may áo thun, áo phông trơn body cho nam chuẩn uy tín Đồng phục Hải Anh – địa chỉ may áo sơ mi đồng phục công ty hàng đầu nước taVới hơn 10 năm kinh nghiệm, Hải Anh Uniform là đơn vị may áo sơ mi đồng phục công ty nói riêng và trang phục doanh nghiệp nói chung tốt nhất hiện nay. Sản phẩm nơi đây luôn nhận được đánh giá cao và tin tưởng của rất nhiều khách hàng lớn, nhỏ trên toàn quốc trong suốt nhiều năm qua.Thương hiệu cung cấp đa dạng sản phẩm, trong đó nổi bật nhất là áo polo và áo sơ mi công sở. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ tiên tiến cùng những đôi bàn tay khéo léo của người thợ. Tất cả tạo nên những bộ đồng phục đẹp hoàn hảo đến từng đường kim mũi chỉ, từng chi tiết nhỏ.Công ty TNHH dịch vụ may mặc Kim AnhTiền thân của cơ sở may áo sơ mi đồng phục công ty Kim Anh là nhà may hoạt động trong lĩnh vực trang phục âu. Sau nhiều năm, đơn vị phát triển thành một trong những nơi may trang phục doanh nghiệp uy tín.Xưởng may áo sơ mi đồng phục công ty tại TPHCM được nhiều người tin tưởng – Phú QuýXuất phát từ một cơ sở may gia đình, xưởng may áo sơ mi đồng phục công ty Phú Quý ngày càng phát triển và được nhiều khách hàng tin tưởng hơn. Cơ sở có trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại, công nghệ may, in tiên tiến. Đội ngũ thiết kế sáng tạo, thợ may lành nghề, tỉ mỉ trong từng khâu gia công.Kiểu dáng đa dạng, mẫu mã đẹp mắt, chất liệu cao cấp, tạo vẻ ngoài chỉn chu nhất cho người mặc. Đội ngũ nhân viên của quý công ty sẽ cảm thấy thoải mái, tiện lợi làm việc cả ngày.Tiến Bảo – xưởng may áo sơ mi đồng phục công ty tại TPHCM uy tínSản phẩm của Đồng phục Tiến Bảo luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Mẫu mã đa dạng, thiết kế sáng tạo và đẹp mắt. Dây chuyền sản xuất, hệ thống nhà xưởng quy mô, trang thiết bị và công nghệ hiện đại. Chất liệu vải và mực in cao cấp, đảm bảo độ bền, chất lượng sản phẩm.Thợ may gia công tỉ mỉ, tinh tế, mang đến những chiếc áo tốt trong tầm giá. Giá thành phải chăng, đa dạng, phù hợp nhiều phân khúc khách hàng từ bình dân cho đến cao cấp. Khi đặt may thường xuyên hoặc đơn hàng số lượng lớn từ 500 cái trở lên, quý khách còn được nhận thêm ưu đãi giảm giá.Xem têm: Bảng giá xưởng may áo thun văn phòng, nhà hàng in thêu logo thương hiệu Công ty thiết kế thời trang Hoàng Vy – nơi may áo sơ mi đồng phục công ty uy tín tại TPHCMVới hơn 20 năm kinh nghiệm, Hoàng Vy ngày càng chứng minh được bản thân trên thị trường thời trang. Cơ sở hiện đang là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng gần xa khi có nhu cầu may đồng phục công sở cao cấp.Bởi thiết kế, chất liệu hay chi tiết gia công của sản phẩm đều đẹp hoàn hảo. Đảm bảo luôn mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất cho quý khách hàng.

