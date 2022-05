Bảng giá xưởng may áo thun văn phòng, nhà hàng in thêu logo thương hiệu

Cung cấp áo phông cá sấu Chính Sách Ở đâu làm áo thun cổ lọ giá tốt

Bạn đang tìm một xưởng may gia công các loại áo thun, áo phông đồng phục cho nhân viên, sinh viên trường học văn phòng, nhà hàng, khách sạn? Xem bài viết sau.

Hồ CHí MINH, TâN BìNH, VIệT NAM, May 9, 2022 / EINPresswire.com / -- Áo thun đồng phục nam nữ là sản phẩm thời trang gần như các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ cũng đều phải đặt may về cho nhân viên. Mỗi công ty đều có những nét văn hóa đặc trưng riêng biệt và áo thun đồng phục cũng là một phần không thể thiếu trong văn hóa của công ty.Ở Công ty may đồng phục DONY thì mỗi doanh nghiệp sẽ được thiết kế riêng biệt những mẫu áo thun dựa trên thương hiệu và đặc trưng ngành nghề, từ đó giúp các doanh nghiệp tăng độ nhận diện thương hiệu và tiếp cận gần hơn với nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu của mình.Tại sao bạn nên chọn Công ty may đồng phục áo thun DONY+ Là xưởng may luôn đi đầu trong lĩnh vực may mặc, DONY tự hào mang đến cho quý khách các sản phẩm chất lượng với chất liệu vải, dịch vụ tốt, tư vấn miễn phí cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất.+ DONY luôn cập nhật các mẫu đồng phục áo thun mới với mẫu mã đa dạng, chất liệu tốt, phù hợp với xu hướng lẫn tính chất của từng lĩnh vực khác nhau. Khi đặt may áo thun công sở đồng phục DONY, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mẫu mã cũng như chất lượng sản phẩm.+ Với nhiều xưởng may lớn cùng đội ngũ nhân viên tay nghề cao. Luôn áp dụng công nghệ may tiên tiến DONY có thể may được số lượng sản phẩm lớn đúng tiến độ theo yêu cầu của quý khách hàng.+ Là xưởng may áo thun công sở đồng phục uy tín nhất hiện nay tại Hồ Chí Minh. Hiện DONY đã và đang hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên toàn quốc và luôn nhận được đánh giá tích cực từ phía khách hàng+ Luôn đặt uy tín lên hàng đầu nên DONY luôn tỉ mỉ trong từng công đoạn của sản phẩm như chọn vải, thiết kế, may, in ấn. Sản phẩm trước khi tới tay của khách hàng đều phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt.+ Mức giá nhận may cho các mẫu áo thun đồng phục nam nữ tại DONY luôn cạnh tranh với thị trường, GIÁ RẺ TẬN GỐC nhưng chất lượng đồng phục vẫn không thay đổi.+ Cam kết sản phẩm luôn giao đúng mẫu – đúng hẹn như đã thỏa thuận với quý khách ban đầu. DONY sẽ hoàn tiền 100% nếu giao sai mẫu, sai màu, không đạt chất lượng hoặc trễ hẹn.+ Dịch vụ hỗ trợ khách hàng tại DONY luôn chuyên nghiệp, tận tâm và miễn phí. Đội ngũ nhân viên tư vấn sẽ tư vấn cho quý khách những mẫu mã đồng phục phù hợp với mục đích và ngân sách của mình+ Khách hàng đặt may đồng phục áo thun tại DONY sẽ miễn phí thiết kế mẫu mã cho tới khi hài lòng và freeship toàn quốc. Hỗ trợ giao hàng tận nhà và khách hàng được phép kiểm tra 100% sản phẩm trước khi nhận.+ Công nghệ sản xuất tại DONY hiện đại, chuyên nghiệp chuẩn ISO 9003 cùng với trang thiết bị mới nhất trên thị trường luôn hoạt động liên tục để có thể đáp ứng sản phẩm số lượng lớn, nhỏ theo yêu cầu khách hàng. Mọi khâu sản xuất kể cả khâu đóng hàng đều được bộ phận QC kiểm tra cẩn thận mới giao đơn đến tay cho các khách.Chất liệu vải+ Vải thun Trơn: loại vải phổ biến trên thị trường phù hợp với những loại áo thun cổ tròn, áo cổ trụ,… Vải nhẹ, bề mặt láng mịn tạo cảm giác thoải mái cho người mặc với ưu điểm giá rẻ hơn sơ với các loại khác.+ Vải thun cá mập có sợi dệt kim với đặc trưng lưới vải to không mịn như các loại vải khác. Vải chất liệu nhám, thô cứng, độ co giãn khá kém+ Vải thun cá sấu: dệt loại mắt lưới (nhỏ hơn so với thun cá mập) hơi nhám thường dùng cho các hãng thời trang danh tiếng. Đây cũng là loại vải phổ biến nhất khi áo thun công ty.+ Vải thun lạnh có thành phần 100% sợi PE, trơn, mịn, có tính co giãn tốt không sợ xù lông do không có sợi vải, không nhăn, cảm giác mát mẻ, thoải mái khi mặc.+ Vải thun 100% cotton: loại vải được làm từ các sợi bông tự nhiên, mềm mịn, thấm hút mồ hôi tốt, giảm nhiệt mang lại sự thoải mái, dễ chịu cho người mặc đồng phục áo thun. Tuy nhiên, loại vải này lại có giá thành khá cao, dễ nhăn, độ bền không cao bằng các loại vải khác.DONY như thê nào:Xưởng & Văn phòng: 1F Quách Điêu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCMEmail: dongphuc@dony.vn - dongphuc.dony.vn