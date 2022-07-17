UPDATE ROADWAY OPEN RE: TRAFFIC ALERT-ROUTE 2 AND SUMMIT
US RTE 2 SOUTH / SUMMIT RD IN ALBURGH HAS BEEN RE-OPENED. PLEASE DRIVE CAREFULLY!
From: Longley, Amber via DPS.VSPMedia <dps.vspmedia@list.vermont.gov>
Sent: Sunday, July 17, 2022 12:16 AM
To: DPS - Roadway Alert <DPS.RoadwayAlert@vermont.gov>
Subject: TRAFFIC ALERT-ROUTE 2 AND SUMMIT
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STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
SAINT ALBANS BARRACKS
NEWS RELEASE- HIGHWAY/ TRAFFIC NOTIFICATION
5700 ROUTE 2 SOUTH IN THE AREA OF SUMMIT RD IS CLOSED DUE TO A CRASH.
THIS INCIDENT IS EXPECTED TO LAST UNTIL FURTHER NOTICE. SPECIFIC DETAILS ARE NOT YET AVAILABLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.
MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA, OR SEEK ALTERNATE ROUTES. PLEASE DRIVE CAREFULLY.