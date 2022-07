Les Gagnants des New Luxury Awards 2022 - De gauche à droite, Muriel Balensi, créatrice du trophée, Anuja Raja, Sri Kudaravalli, William S. Wijaya, Françoise Rapp et Catherine Disdet (pour Pierre Dinand). The New Luxury Code Rachel Binder, Sommelière et Parfumeur, Chef David Piot et Creezy Courtoy

Organisée à Paris par l'International Perfume Foundation, la cérémonie des New Luxury Awards récompense les parfums et les packaging durable.

PARIS, ILE DE FRANCE, FRANCE, July 12, 2022 /EINPresswire.com/ -- Les New Luxury Awards sont décernés chaque année pour stimuler la créativité dans les parfums et les emballages en adoptant le nouveau code du luxe en tant que norme de durabilité pour l'authenticité, l'intégrité et la transparence.

Ce concours a également pour objectif de créer et de responsabiliser les marques émergentes, les nouveaux parfumeurs, les nouveaux designers et les étudiants en parfumerie ou en packaging et de faire de cette industrie un leader en matière de durabilité.

Pour participer au concours, les parfumeurs doivent respecter le Nouveau Code du Luxe et le parfum doit respecter les normes de durabilité de l'International Perfume Foundation pour la Certification.

La cérémonie des New Luxury Awards s'est tenue à Paris lors d'un dîner olfactif orchestré par Rachel Binder, sommelière et parfumeur de Los Angeles, et David Piot, un jeune chef talentueux. La soirée a été animée par La Laura Paris et le groupe ColoKaterre.

Cette année, les trophées ont été créés par Muriel Balenci et Giovanni Nicola, 2 artistes français vivant à Murano.

Les gagnants de cette 3ème édition des New Luxury Awards sont:

-Dans la catégorie Étudiants:

Rondo Sandyakala de William S. Wijaya (Indonésie), un parfum frais et ambré.

-Dans la catégorie Parfumeurs, Elixir of Heaven par Anuja François Raja (France) avec un parfum de myrrhe et d'encens.

-Dans la catégorie Marque

Surinam de Françoise Rapp (France) pour Flowering Pharmacy USA, un chypre poudré et boisé.

-Prix spécial décerné à White par Sri Kudaravalli (Inde) pour Xila Apothic au parfum fleuri de jasmin.

Cette étudiante a créé son parfum et sa marque en 6 mois tout en suivant les cours de l' IPF Teacher's Academy. Sri Kudaravalli a été félicitée par son Excellence Jawed ASHRAF, Ambassadeur d'Inde à Paris.

Le gagnant dans la catégorie des emballages durables est « Phantom » de Pierre Dinand pour Paco Rabanne. Pour être recyclable, chaque pièce du flacon doit être séparable (métal, plastique et verre). A défaut, ce peut être un objet de collection.

A propos d' International Perfume Foundation.

Fondée par Creezy Courtoy en 1995, l'International Perfume Foundation (IPF) est la première organisation à préserver l'héritage du parfum tout en encourageant son développement.

Ses principales activités sont l'éducation, la certification et la recherche. IPF a établi des normes de certification très élevées conformément aux normes d'huiles essentielles durables (SEOS) et au nouveau code du luxe.

IPF certifie l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des parfums, des cultivateurs, des récoltants, des distillateurs jusqu’aux parfumeurs naturels, mais aussi les écoles et les détaillants. www.perfumefoundation.org

Contact : cc@perfumefoundation.org