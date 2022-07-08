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Senate Bill 736 Printer's Number 1858

PENNSYLVANIA, July 8 - HOUSE AMENDED

PRIOR PRINTER'S NO. 840

PRINTER'S NO. 1858

THE GENERAL ASSEMBLY OF PENNSYLVANIA

SENATE BILL

No.

736

Session of

2021

INTRODUCED BY LANGERHOLC, PHILLIPS-HILL, ARGALL, J. WARD, COSTA,

BAKER, MASTRIANO, STEFANO, VOGEL AND BROOKS, JUNE 4, 2021

AS AMENDED ON SECOND CONSIDERATION, HOUSE OF REPRESENTATIVES,

JULY 8, 2022

AN ACT

Amending Title 75 (Vehicles) of the Pennsylvania Consolidated

Statutes, IN GENERAL PROVISIONS, FURTHER PROVIDING FOR

DEFINITIONS; AND, in registration of vehicles, further

providing for use of farm vehicle plates.

The General Assembly of the Commonwealth of Pennsylvania

hereby enacts as follows:

Section 1. Section 1344(a)(3) of Title 75 of the

Pennsylvania Consolidated Statutes is amended to read:

SECTION 1. THE DEFINITION OF "FARM VEHICLE" IN SECTION 102

OF TITLE 75 OF THE PENNSYLVANIA CONSOLIDATED STATUTES IS AMENDED

TO READ:

§ 102. DEFINITIONS.

SUBJECT TO ADDITIONAL DEFINITIONS CONTAINED IN SUBSEQUENT

PROVISIONS OF THIS TITLE WHICH ARE APPLICABLE TO SPECIFIC

PROVISIONS OF THIS TITLE, THE FOLLOWING WORDS AND PHRASES WHEN

USED IN THIS TITLE SHALL HAVE, UNLESS THE CONTEXT CLEARLY

INDICATES OTHERWISE, THE MEANINGS GIVEN TO THEM IN THIS SECTION:

* * *

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