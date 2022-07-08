Senate Bill 736 Printer's Number 1858
PENNSYLVANIA, July 8 - HOUSE AMENDED
PRIOR PRINTER'S NO. 840
PRINTER'S NO. 1858
THE GENERAL ASSEMBLY OF PENNSYLVANIA
SENATE BILL
No.
736
Session of
2021
INTRODUCED BY LANGERHOLC, PHILLIPS-HILL, ARGALL, J. WARD, COSTA,
BAKER, MASTRIANO, STEFANO, VOGEL AND BROOKS, JUNE 4, 2021
AS AMENDED ON SECOND CONSIDERATION, HOUSE OF REPRESENTATIVES,
JULY 8, 2022
AN ACT
Amending Title 75 (Vehicles) of the Pennsylvania Consolidated
Statutes, IN GENERAL PROVISIONS, FURTHER PROVIDING FOR
DEFINITIONS; AND, in registration of vehicles, further
providing for use of farm vehicle plates.
The General Assembly of the Commonwealth of Pennsylvania
hereby enacts as follows:
Section 1. Section 1344(a)(3) of Title 75 of the
Pennsylvania Consolidated Statutes is amended to read:
SECTION 1. THE DEFINITION OF "FARM VEHICLE" IN SECTION 102
OF TITLE 75 OF THE PENNSYLVANIA CONSOLIDATED STATUTES IS AMENDED
TO READ:
§ 102. DEFINITIONS.
SUBJECT TO ADDITIONAL DEFINITIONS CONTAINED IN SUBSEQUENT
PROVISIONS OF THIS TITLE WHICH ARE APPLICABLE TO SPECIFIC
PROVISIONS OF THIS TITLE, THE FOLLOWING WORDS AND PHRASES WHEN
USED IN THIS TITLE SHALL HAVE, UNLESS THE CONTEXT CLEARLY
INDICATES OTHERWISE, THE MEANINGS GIVEN TO THEM IN THIS SECTION:
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