Senate Bill 442 Printer's Number 1846
PENNSYLVANIA, July 6 - HOUSE AMENDED
PRIOR PRINTER'S NOS. 460, 928
PRINTER'S NO. 1846
THE GENERAL ASSEMBLY OF PENNSYLVANIA
SENATE BILL
No.
442
Session of
2021
INTRODUCED BY PHILLIPS-HILL, STEFANO, MARTIN, YAW, BROOKS,
GORDNER, SCHWANK, HUTCHINSON, PITTMAN, MASTRIANO, AUMENT AND
BAKER, MARCH 19, 2021
AS RE-REPORTED FROM COMMITTEE ON APPROPRIATIONS, HOUSE OF
REPRESENTATIVES, AS AMENDED, JULY 6, 2022
AN ACT
Providing for an inventory of State-owned assets for the
development of fixed broadband services in unserved areas,
establishing the Broadband Services Restricted Account and
providing for underserved areas of this Commonwealth.
AMENDING THE ACT OF APRIL 9, 1929 (P.L.343, NO.176), ENTITLED
"AN ACT RELATING TO THE FINANCES OF THE STATE GOVERNMENT;
PROVIDING FOR CANCER CONTROL, PREVENTION AND RESEARCH, FOR
AMBULATORY SURGICAL CENTER DATA COLLECTION, FOR THE JOINT
UNDERWRITING ASSOCIATION, FOR ENTERTAINMENT BUSINESS
FINANCIAL MANAGEMENT FIRMS, FOR PRIVATE DAM FINANCIAL
ASSURANCE AND FOR REINSTATEMENT OF ITEM VETOES; PROVIDING FOR
THE SETTLEMENT, ASSESSMENT, COLLECTION, AND LIEN OF TAXES,
BONUS, AND ALL OTHER ACCOUNTS DUE THE COMMONWEALTH, THE
COLLECTION AND RECOVERY OF FEES AND OTHER MONEY OR PROPERTY
DUE OR BELONGING TO THE COMMONWEALTH, OR ANY AGENCY THEREOF,
INCLUDING ESCHEATED PROPERTY AND THE PROCEEDS OF ITS SALE,
THE CUSTODY AND DISBURSEMENT OR OTHER DISPOSITION OF FUNDS
AND SECURITIES BELONGING TO OR IN THE POSSESSION OF THE
COMMONWEALTH, AND THE SETTLEMENT OF CLAIMS AGAINST THE
COMMONWEALTH, THE RESETTLEMENT OF ACCOUNTS AND APPEALS TO THE
COURTS, REFUNDS OF MONEYS ERRONEOUSLY PAID TO THE
COMMONWEALTH, AUDITING THE ACCOUNTS OF THE COMMONWEALTH AND
ALL AGENCIES THEREOF, OF ALL PUBLIC OFFICERS COLLECTING
MONEYS PAYABLE TO THE COMMONWEALTH, OR ANY AGENCY THEREOF,
AND ALL RECEIPTS OF APPROPRIATIONS FROM THE COMMONWEALTH,
AUTHORIZING THE COMMONWEALTH TO ISSUE TAX ANTICIPATION NOTES
TO DEFRAY CURRENT EXPENSES, IMPLEMENTING THE PROVISIONS OF
SECTION 7(A) OF ARTICLE VIII OF THE CONSTITUTION OF
PENNSYLVANIA AUTHORIZING AND RESTRICTING THE INCURRING OF
CERTAIN DEBT AND IMPOSING PENALTIES; AFFECTING EVERY
DEPARTMENT, BOARD, COMMISSION, AND OFFICER OF THE STATE
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