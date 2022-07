List of Yellow Code Zones （2022.07.01-18H00）

MACAU, July 1 - N.o seq. Zona Data de estabelecimento Data do último teste de ácido nucleico (após a obtenção do resultado negativo de teste de ácido nucleico, o código de saúde convertido para verde) Data de conclusão da auto-gestão de saúde

1 EDF. LEI FAT: Estrada do Repouso 122-122B 2022/06/25 2022/07/02 2022/07/05

2 EDF. SENG FAT: Rua de Sanches de Miranda 14-14A 2022/06/25 2022/07/02 2022/07/05

3 VAN SION SON CHUN: Rua Sul do Patane 159 2022/06/25 2022/07/02 2022/07/05

4 VAI CHOI GARDEN (BLOCO B): Rua da Bacia Sul 281 2022/06/25 2022/07/02 2022/07/05

5 EDF. MAN YI: Rua de Dezoito de Dezembro 14/Rua da Mitra 16 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

6 EDF. TIM CHUI: Rua de Manuel de Arriaga 3J-3N 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

7 EDF. PAK HENG: Pátio da Barca 23-29, Rua do Lu Cao 35-35D, Pátio da Quina 2-16, Rua da Restauração 19-19B 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

8 EDF. LOK FU GARDEN (LOK CHI HOUSE): Rua da Tribuna 356 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

9 EDF. NGA SAN: Travessa das Docas 18 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

10 EDF. CHENG HENG: Rua dos Ervanários 24A-26A 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

11 EDF. SON HONG: Calçada de Eugénio Gonçalves 3-3A 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

12 EDF. YAU SENG BLOCO II: Estrada da Areia Preta 43-45, Rua da Areia Preta 2-10, Rua das Hortas 1-9 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

13 PROSPERITY HOUSE: Pátio da Quina 1-9 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

14 TORRE LAGO PANORÂMICO: Praça de Ferreira do Amaral 17-25, Avenida Comercial de Macau 23-85P 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

15 VAI YIN GARDEN (BLOCO B): Rua Norte do Canal das Hortas 166 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

16 HANG FA GARDEN: Estrada Marginal do Hipódromo 135-135D, Rua Alegre 14-60 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

17 VAN SION SON CHUN: Avenida Marginal do Lam Mau 579 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

18 EDF. VENG KAI: Rua de Fernão Mendes Pinto 29, Rua de Francisco Xavier Pereira 92B-96A 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

19 EDF. LUEN FAI: Rua Central 49-49B, Pátio do Pagode 2-4, Calçada de Santo Agostinho 2 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

20 EDF. KUONG FAT: Rua do Almirante Sérgio 7A-9A 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

21 CHINA CONSTRUCTION COMMERCIAL BUILDING: Rua do Campo 56-96 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

22 NEW WORLD GARDEN(BLOCO1): Rua de Évora 389-427, Rua de Nam Keng 158-194 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

23 KAI HOU COURT: Avenida do Almirante Lacerda 129C, Rua dos Estaleiros 31-43, Avenida Marginal do Patane 764 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

24 JARDIM DO MAR DO SUL (BLOCO 2): Rua Três do Bairro Vá Tai 15-27, Rua Vá Tai 8-12, Praça das Portas do Cerco 50-94 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

25 EDF. LEI TIM: Avenida de Venceslau de Morais 92 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

26 EDF. IONG LONG: Estrada de Adolfo Loureiro 11-13AB 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

27 EDF. HOI PAN GARDEN (BLOCO 10): Rua do Canal Novo 96 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

28 EDF. TAT SAN: Rua da Palmeira 71-73 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

29 EDF. CHENG CHOI: Travessa da Ilha Verde 26-62D 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

30 EDF. LUN TAK: Travessa da União 7-7B 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

31 EDF. LHUONG LOU: Rua do Lu Cao 29-29B 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

32 EDF. HOI PAN GARDEN (BLOCO 14): Estrada Marginal da Areia Preta 212 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

33 EDF. WENG HOI (TORRE C): Avenida da Concórdia 49 2022/06/27 2022/07/04 2022/07/07

34 VAN SION SON CHUN (BLOCO B): Praça das Orquídeas 124 2022/06/27 2022/07/04 2022/07/07

35 EDF. I TOU: Rua de Xangai 21E 2022/06/27 2022/07/04 2022/07/07

36 THE MANHATTAN - NORTH TOWER: Avenida Dr. Sun Yat Sen 75 2022/06/27 2022/07/04 2022/07/07

37 EDF. KOI NGA (BLOCO V EDF. AMEIXA): Rua Um de Koi Nga 12 2022/06/27 2022/07/04 2022/07/07

38 YUE WA GARDENS: Rua de D. Belchior Carneiro 8-14 2022/06/28 2022/07/05 2022/07/08

39 EDF. HONG TAI: Estrada dos Cavaleiros 32, Rua Nove do Bairro Iao Hon 5, Rua Sete do Bairro Iao Hon 2022/06/28 2022/07/05 2022/07/08

40 EDF. CHEONG VA: Beco da Romã 8, Pátio de S. Domingos 21-23, Travessa das Verdades 14-16 2022/06/28 2022/07/05 2022/07/08

41 EDF. YAU KEI: Rua do Capão 12 2022/06/28 2022/07/05 2022/07/08

42 EDF. KUAN ON (PREDIO II) : Calçada do Tronco Velho 3-3A 2022/06/28 2022/07/05 2022/07/08

43 CHOI FAI KOK: Rua Nova de T'oi Sán 16 2022/06/28 2022/07/05 2022/07/08

44 EDF. KAM HOI SAN (BLOCO 14) : Rua Nova da Areia Preta 297 2022/06/28 2022/07/05 2022/07/08

45 EDF. NG FOK: Rua de Entre-Campos 51-53B, Estrada do Repouso 83C-83E 2022/06/28 2022/07/05 2022/07/08

46 EDF. DO LAGO (BLOCO I) : Estrada Coronel Nicolau de Mesquita 157 2022/06/28 2022/07/05 2022/07/08

47 EDF. POU KA (BLOCO 2,3,4): Travessa dos Anjos 37 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

48 KIAN FU SAN CHUEN(BLOCO 1 EDF. CHI FU COURT)﹕ Rua dos Currais 74 2022/06/29 2022/07/06 2022/07/09

49 ANITA'S COURT:Travessa do Paralelo 10-26, Travessa da Porta 12-20 2022/06/29 2022/07/06 2022/07/09

50 EDF. HENG LONG: Estrada dos Cavaleiros 2-14,,Rua Cinco do Bairro Iao Hon 8-24 , Rua Quatro do Bairro Iao Hon 17-39 ,Rua Um do Bairro Iao Hon 47-59 2022/06/29 2022/07/06 2022/07/09

51 THE RIVIERA MACAU(BLOCK I) :Travessa do Sal 8 2022/06/29 2022/07/06 2022/07/09

52 YOHO MACAU TOWER: Rua do Laboratório 12-44,Travessa do Laboratório 23-27, Estrada do Canal dos Patos 104-120 2022/06/29 2022/07/06 2022/07/09

53 CENTRO COMERCIAL MASTER: Rua de Ferreira do Amaral 2-4A 2022/06/29 2022/07/06 2022/07/09

54 EDF. KWAN ON: Rua dos Armazéns 16-32, Calçada do Januário 4-10,Rua de João Lecaros 2-18 2022/06/29 2022/07/06 2022/07/09

55 EDF. ON SON (BLOCO I): Estrada de Seac Pai Van 982 2022/06/29 2022/07/06 2022/07/09

56 EDF. IAT SENG (BLOCO I I): Estrada Nordeste da Taipa/Rua de Choi Long 2022/06/29 2022/07/06 2022/07/09

57 EDF. SENG YU:Pátio do Cravo 7-27 2022/06/29 2022/07/06 2022/07/09

58 EDF. CHEUNG WAN:Rua de Santo António 7-7D/Travessa da Viola 2 2022/06/29 2022/07/06 2022/07/09

59 EDF. MAU TAN: Rua Cinco do Bairro Iao Hon 27-39/ Rua Dois do Bairro Iao Hon 37-49/ Rua Seis do Bairro Iao Hon 40-64/ Rua Um do Bairro Iao Hon 36-45,47-48 2022/06/26 2022/07/03 2022/07/06

60 EDF. LOK KUAN (BLOCO V) A: Avenida de Vale das Borboletas/ Avenida da Harmonia/ Alameda da Harmonia/ Avenida de Lok Koi 2022/06/27 2022/07/04 2022/07/07

61 EDF. HENG LONG:Estrada dos Cavaleiros 18-26/Rua Cinco do Bairro Iao Hon 3-15/Rua Seis do Bairro Iao Hon 18-38/Rua Um do Bairro Iao Hon 61-73 2022/06/29 2022/07/06 2022/07/09

62 REGENT PARK TOWER: Rua dos Zimbros 286-288,Rotunda das Palmeiras 69-83 2022/06/30 2022/07/07 2022/07/10

63 JARDINS DO OCEANO (HIBISCUS COURT):Rua Dois dos Jardins do Oceano 79 2022/06/30 2022/07/07 2022/07/10

64 EDF. KAM HOI SAN (BLOCO 10): Rua do Canal Novo 240 2022/06/30 2022/07/07 2022/07/10

65 NAM FONG GARDEN:Estrada da Areia Preta 13, Rua do Templo Lin-Fong 60 2022/06/30 2022/07/07 2022/07/10

66 EDF. MEI POU:Rua Formosa 19-19C 2022/06/30 2022/07/07 2022/07/10

67 BAIRRO ECONÓMICO "KEEP BEST" (BLOCO 1):Rua do Mercado de Iao Hon 278A-288,Rua Direita do Hipódromo 140-170,Avenida do Hipódromo 445-499 2022/06/30 2022/07/07 2022/07/10

68 EDF. VANG KEI: Avenida da Concórdia 40 2022/07/01 2022/07/08 2022/07/11

69 EDF. KAI CHEONG: Rua do Bispo Medeiros 32-32B 2022/07/01 2022/07/08 2022/07/11

70 NAM WA SAN CHUN: Rua de Má Káu Séak 94 2022/07/01 2022/07/08 2022/07/11

71 EDF. TRANQUILITY: Avenida do Ouvidor Arriaga 28-28B 2022/07/01 2022/07/08 2022/07/11

72 EDF. CHUN FOK: Rua de Manuel de Arriaga 15-15A 2022/07/01 2022/07/08 2022/07/11

73 EDF. NAM FAI: Avenida do Hipódromo 86 2022/07/01 2022/07/08 2022/07/11

74 CHINO PLAZA (CONCORDANCE COURT): Rua da Bacia Sul 158 2022/07/01 2022/07/08 2022/07/11

75 EDF. VENG SENG: Avenida do Almirante Lacerda 100-108 2022/07/01 2022/07/08 2022/07/11

76 EDF. TAI MEI: Travessa do Abreu 3-7A 2022/07/01 2022/07/08 2022/07/11

77 LA MAGNÍFÍCENCE: Travessa dos Estaleiros 66, Travessa do Clube de Iates 2022/07/01 2022/07/08 2022/07/11