Thinking Huts 推出马达加斯加第一所 3D 打印学校
与世界一起庆祝一所创造历史的学校的建成。BEIJING, IA, CHINA, June 30, 2022 /EINPresswire.com/ -- Thinking Huts 今天宣布在马达加斯加完成其备受期待的 3D 打印学校。Thinking Huts是一家致力于通过人道主义驱动的技术解决方案使教育更公平、更易获得的非营利组织。
经过七年的筹备，Thinking Huts在马达加斯加的Fianarantsoa 试点开设了第一所名为“Bougainvillea”的3D打印学校。
Thinking Huts 与当地 Ecole de Management et d'Innovation Technologique (EMIT) 大学协同，希望在长期的合作关系中创造工作机会并刺激当地经济发展。“Bougainvillea”体现了Thinking Huts在持续提高教育可及性方面的愿景。装饰用的花是Thinking Huts和当地社区一起种下的。
Thinking Huts 创始人兼首席执行官 Maggie Grout 表示：“过去两年，我们发现了用以人为本的创新解决方案来解决社会问题的紧迫性。我们希望在满足当地社区对学校的需求的同时将人们聚集在一起，激励下一代有所作为。我们做的仅仅是个开始。”
学校的建筑设计是由“Defining Humanity”公司的Bruno Silva和Yash Mehta在创始人Grout初始的蜂窝设计上创建的。本地施工由 SECOA 管理。 3D 打印方面由一家在肯尼亚和马拉维打印建筑物的公司14 Trees完成。
Thinking Huts一直致力于根据社区反馈和环境考虑对设计进行本地化落地，所以建筑物的1.0版本（即Bougainvillea）将会在需求最大的城市和农村地区复制。整个项目的下一步是造出一系列类似的校区，然后将它们串联起来。设计的灵感来源于蜂巢，它象征着将人们聚集在一起，形成一个社区，只有每个人都朝着共同的使命努力，这个社区才会蓬勃发展。3D打印可以在建造中有效减少建筑垃圾和建造时间。
学校的 3D 打印墙由能够承受环境压力的水泥混合物组成。屋顶、门和窗户采用当地采购的材料——这种混合设计能够让当地制造商参与到施工过程中，同时教给当地劳工可用于未来建筑项目的 3D 操作技能。我们当地合作伙伴会监督学校的日常运营、协调维护，并且提供教师。
我们选马达加斯加作为第一个地点是因为我们的当地人脉、当地支持、由于过度拥挤和长途旅行而导致的对超过 22,000 所学校的需求，以及应用太阳能的机会。
据联合国教科文组织称，每三个马达加斯加儿童中就有一个无法完成小学学业。而这导致的后果是，97% 的马达加斯加 10 岁儿童无法阅读单个句子。 Thinking Huts 将分别解决联合国可持续发展目标 (SDGs) 4 和 9、优质教育和工业创新与基础设施。
本非营利组织旨在传播我们的理念并与马达加斯加各地的社区合作建立学校 （最终会遍及全世界），通过教育打破贫困循环。其设计将根据技术进步、每个社区的环境、需求和反馈进行调整。
Thinking Huts 是一家 501(c)(3) 非营利组织，旨在通过创新的、人道主义驱动的技术解决方案来打造一个提高全球教育机会的未来。其目标是通过可持续的教育基础设施解决教育障碍，例如旅行距离和过度拥挤。Thinking Huts 利用 3D 打印致力于缩小全球教育机会差距。
Thinking Huts 由 Maggie Grout 于 2015 年创立。Maggie Grout是一位 22 岁的社会企业家。她被收养自中国，而这一出身故事也塑造了她的愿望，即通过扩大受教育的机会来赋能那些出生在贫困社区的具有相似出身故事的人。
Thinking Huts 目前正在寻求企业和个人捐款，以及对教育或技术感兴趣的志愿者，以帮助实现其远大目标。请访问thinkinghuts.org以了解更多信息，或联系Sabrina Liguori sabrina@thinkinghuts.org 采访我们。
Sabrina Liguori
Thinking Huts
sabrina@thinkinghuts.org
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