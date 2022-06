PYROCHILL Solutions, Inc. e AZ Servizi Generali SRL Enter firmano una Partnership

AZ Servizi Generali e PYROCHILL Solutions, Inc. siglano un importante accordo!

COLORADO SPRINGS, COLORADO, UNITED STATES, June 30, 2022 / EINPresswire.com / -- COLORADO SPRINGS, COLORADO USA, (30 giugno 2022) Stando al consiglio di amministrazione di PYROCHILL Solutions, Inc. AZ Servizi Generali SRL ha ottenuto i diritti di co-produzione e distribuzione di tutti i prodotti PYROCHILL all’interno dell’Unione Europea.PYROCHILL Solutions, Inc. è lo sviluppatore di PYROCHILL, un inibitore d'incendio non tossico, non corrosivo e biodegradabile. Se miscelati e utilizzati secondo le istruzioni, tutti i materiali trattati con PYROCHILL non si incendieranno mai. PYROCHILL Solutions, Inc. si impegna ad essere un'azienda che fornisce innovazione, tecnologie antincendio, gestione forestale e prodotti innovativi per la sicurezza antincendio al pubblico, ai servizi forestali degli Stati Uniti, ai parchi nazionali e alla fauna selvatica, al Ministero della Difesa, ai governi statali e locali (dipartimenti dei vigili del fuoco, dipartimenti di polizia, aeroporti, capitanerie di porto e società di gestione degli incendi). L'obiettivo futuro dell'azienda è quello di assistere nella creazione di formulazioni di vari tipi di inibitori del fuoco per soddisfare le esigenze di produttori e costruttori.Carl Burton, Direttore Vendite e Marketing di PYROCHILL Solutions, afferma: "Nel corso degli anni, abbiamo ricevuto numerose richieste per affermarci sul mercato europeo e, francamente, volevamo assicurarci di trovare un buon partner in grado di sostenere la nostra crescita e la nostra espansione. Siamo davvero entusiasti della nostra partnership con AZ Servizi Generali e siamo certi che siano dei veri leader nel loro settore".AZ Servizi Generali SRL si compone di tre diversi rami d'azienda in grado di soddisfare la maggior parte delle compagnie e degli enti pubblici che racchiudono gli stessi obiettivi di PYROCHILL Solutions, Inc. Inoltre, grazie alla rete di vendita presente su tutto il territorio nazionale ed europeo, AZ Servizi Generali offre una gamma completa di servizi e prodotti di alta qualità a prezzi competitivi. "La partnership con PYROCHILL Solutions rende ora l'unico obiettivo di AZ Servizi quello di trovare le soluzioni PYROCHILL più accurate ed efficaci per i più importanti produttori e costruttori Europei,” affermano Alessandro Zuin Raffaele Pollini , di AZ Servizi Generali.Pyrochill Solutions, Inc. è una società con sede in Colorado ed è lo sviluppatore del trading di PYROCHILL PYROCOIN "PCPC" sul mercato delle criptovalute.