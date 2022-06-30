رئيس الفلبين يمنح أعلى جائزة لرائدة اعمال فلبينية مقيمة في الإمارات لتعزيزها العلاقات الإيجابية بين البلدين
DUBAI, UAE, June 30, 2022 /EINPresswire.com/ --
Dr. Karen receiving the Philippine Presidential Medallion, presented by Sec. and Chairperson of CFO Justice Francisco Acosta, who officially acted on behalf of Pres. Rodrigo Roa Duterte, together with Undersecretary Abdulgani Matua Macatoman, CFO Executive Director
منح مكتب رئيس جمهورية الفلبين الجائزة الرئاسية، وهي أعلى تقدير تمنحه الحكومة الفلبينية للأفراد والمنظمات الفلبينية في الخارج، د. كارين ريمو وهي رائدة الأعمال مقيمة في الإمارات العربية المتحدة.
تم اختيار د. ريمو، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة نيو برسبكتيف ميديا، ضمن 17 فائزًا بجائزة "التراث الفلبيني".
تمنح هذه للفلبينيين في الخارج الذين شرفوا بلادهم من خلال التميز والنجاح في عملهم أو مهنتهم في وتقديمهم افضل الامثلة لموهبة الفلبينيين وقدراتهم"، حيث قدم الجائزة فرانسيسكو أكوستا أمين ورئيس لجنة الفلبينيين بالخارج المستشار نيابة عن الرئيس رودريغو روا دوتيرتي.
ووفقًا للجنة الجوائز الرئاسية للأفراد والمنظمات الفلبينية فانه يعد منح جائزة التراث الفلبيني للدكتورة كارين ريمو اعتراف وتقديرا بقدرتها على قيادة وإلهام والتأثير على الفلبينيين من جميع أنحاء العالم إبراز دور المرأة في مجال ريادة في مجال الأعمال."
"د. ريمو رائدة أعمال ملهمة ورائدة مجتمعية في الشرق الأوسط، لم تكسب احترام الفلبينيين والمهنيين متعددي الجنسيات في دبي فحسب، بل ألهمت أيضًا العديد من النساء لمتابعة حياتهم المهنية في مجال الأعمال"
كما أشاد تقرير صادر عن لجنة الفلبينيين في الخارج بدور الدكتور ريمو في إثراء العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الإمارات والفلبين، حيث انها لعبت دورا مهما في صناعة الإعلام، مما يعزز العلاقة إيجابية بين الإمارات والفلبين كما انها ساهمت من خلال منصبها في الارتقاء بمكانة الفلبينيين في الامارات العربية المتحدة.
وجاء في التقرير أيضا ان د. ريمو أطلقت حملة لتعزيز ثقة الفلبينيين في جهود حكومة الإمارات العربية المتحدة للقضاء على كوفيد -19 التي تندرج في اطار دعم كلا البلدين الثابت لبعضهما البعض في محاولاتهما لاحتواء انتشار المرض".
وفي تصديقها على ترشيح د. ريمو للجائزة الرئاسية، قالت سعادة جاسلين كوينتانا، سفيرة الفلبين لدى دولة الإمارات: " د. ريمو فرد ضمن مجتمع يقدر بمليون فلبيني في دولة الإمارات العربية المتحدة. يجب أن يفخر الفلبينيون في الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط بإنجازاتها المتميزة والاستثنائية في المنطقة. وانه جدير بالذكر أن صحيفة "ذا فليبينو تايمز" التي أسستها د. ريمو في عام 2013 أصبحت الآن أكبر بوابة إخبارية رقمية للفلبينيين في الشرق الأوسط وأكبر صحيفة مجانية في الإمارات العربية المتحدة ".
وأضاف ريناتو دوينيا قنصل الفلبين العام في دبي والإمارات الشمالية: “أهنئ د. كارين ريمو على الجائزة الرئاسية من لجنة الفلبينيين في الخارج. د. ريمو مواطنة فلبينية بارزة، ولها مكانة بارزة في عالم الإعلام والأعمال في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. تتحدث إنجازاتها عن نفسها وهي شهادة على الموهبة والبراعة والتفاني. إنها حقًا نموذج يحتذى به لجميع الفلبينيين. أنا واثق من أن هذه الجائزة ستلهمها أكثر في مهمتها لتقديم أخبار ومعلومات موثوقة لزملائها الفلبينيين داخل الإمارات وخارجها ".
ومن جانبها قالت الدكتور ريمو: "إنه لشرف كبير أن أحصل على مثل هذا التقدير المرموق وأنا ممتنة جدًا لمكتب الرئاسة ولجنة الفلبينيين في الخارج ولجنة الجوائز الرئاسية للأفراد والمنظمات الفلبينية. لقد تشرفت بالعمل مع العديد من العملاء ومساعدتهم، في كل من القطاعين الحكومي والخاص، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. أنا ممتنة جدًا لقرائنا ومتابعينا الذين يدعموننا دائمًا ويتحدوننا لتقديم عمل أفضل في كل مرة. ثقتهم ودعمهم هو الحافز لإظهار شغف وتفاني كل عضو في مجموعة نيو برسبكتيف ميديا ليكون متميزا ويحدث فرقًا."
وأضافت: ""يشرفني تعزيز العلاقة الإيجابية بين الإمارات العربية المتحدة والفلبين، حيث ألهمتني القيادتين الحكيمتين والشاملتين لكلا البلدين لتعزيز التميز العالمي والتسامح والاحترام وتمكين المرأة وريادة الأعمال، والتي لها تأثير كبير على المجتمع والبيئة والاقتصاد."
سلطت لجنة الفلبينيين في الخارج الضوء على الإنجازات التالية للدكتورة ريمو:
• وضعت د. كارين ريمو، رائدة أعمال فلبينية معروفة وقائدة مجتمعية ومتخصصة في هذا المجال، المعايير لسيدات الأعمال والفلبينيات في الإمارات العربية المتحدة
• ساعدت مجموعة نيو برسبكتيف ميديا، المتخصصة في العلاقات العامة والإعلانات والاعلام الرقمي وادارة الفعاليات والتسويق، تحت قيادتها أكثر من 1000 علامة تجارية وشركة وحكومة في الوصول إلى جمهورها المستهدف في 36 دولة.
• حظيت معرفتها في مجالها باهتمام المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى والمديرين التنفيذيين، وحصلت على الجوائز والتقدير الذي تستحقه. بصفتها خبيرة في مجالها، قدمت د. ريمو أفكارًا أساسية ورؤى صناعية لمسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ومديرين تنفيذيين في الشرق الأوسط.
• أطلقت صحيفة "ذا فليبينو تايمز" في عام 2013، بهدف إعطاء صوت للفلبينيين في المنطقة ومن أجلهم، وهي أكبر صحيفة مجانية في الإمارات العربية المتحدة وأكبر منصة رقمية إخبارية للفلبينيين في الشرق الأوسط. حتى الآن، تصل "ذا فليبينو تايمز" إلى 4 ملايين شهريًا وتوزع أسبوعيًا 60000 نسخة، وهي متاحة مجانًا في أكثر من 2500 موقع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وفقًا لتحليلات جوجل، تتم قراءة الصحيفة عبر الإنترنت في 236 دولة.
• تعمل على تعزز علاقة إيجابية بين الإمارات العربية المتحدة والفلبين من خلال لعب دورها المهم في صناعة الإعلام
• وعلى نفس القدر من الأهمية، فهي ترأس "ذا فليبينو تايمز ريتش"، وهي وكالة التسويق والاتصالات الفلبينية الرائدة في الشرق الأوسط. كما أطلقت جوائز "ذا فليبينو تايمز"، التي تسلط الضوء على نماذج يحتذى بها والرواد بين الفلبينيين في الدولة وتؤكد على دور العلامات التجارية للشركات التي يثق بها الفلبينيون في المنطقة - وكلها يختارها فلبينيون بارزون من الإمارات العربية المتحدة.
• جزء من جهود المسؤولية الاجتماعية لشركتها، قادت مبادرة لتعزيز الثقافة المالية للفلبينيين من خلال معرض العقارات والاستثمار الفلبيني، وهو أكبر وأطول معرض ومؤتمر دولي للاستثمار الفلبيني. حاليًا في نسخته الثامنة، لا يزال معرض العقارات والاستثمار الفلبيني المعرض الدولي الأكثر ثقة في مجال العقارات والاستثمار في الفلبين.
• كرمت سفارة الفلبين في الإمارات صحيفة "ذا فلبينو تايمز" من خلال منحها جائزة تكريم يوم الاستقلال خلال الاحتفال بيوم الاستقلال الفلبيني الثاني والعشرين بعد أن أشرق العلم الفلبيني على برج خليفة، أطول برج في العالم. تم تكريم جريدة "ذا فلبينو تايمز" لإظهارها التميز العالمي كمؤرخ لصوت ووجهات نظر الفلبينيين في الإمارات العربية المتحدة ودورها الذي لا يقدر بثمن كمصدر للأخبار والمعلومات الموثوقة وفي الوقت المناسب في الخدمة الحقيقية لمجتمع المهاجرين الفلبينيين.
• هي أيضًا الناشر ومدير التحرير لمجلة 999، وهي المجلة الرسمية باللغة الإنجليزية لوزارة الداخلية الإماراتية والتي تنشرها نيو برسبكتيف ميديا نيابة عن الوزارة.
• في عام 2019، حصلت على لقب "قائدة العام" في جوائز "ميدل إيست إيكونوميك دايجست" المرموقة. في عام 2015، حصلت على جوائز القيادة النسائية الآسيوية من مؤتمر القيادة الآسيوية، مما يجعلها واحدة من أصغر المديرين التنفيذيين الشباب الذين حصلوا على مرتبة الشرف الدولية.
• ومن مساعيها البارزة الأخرى دعمها لقضايا المرأة، ولا سيما النساء في المناصب القيادية في الأعمال التجارية. في هذا الدور، شجعت العديد من النساء الأخريات، ليس فقط الفلبينيات، على تحقيق نجاح هائل في الأعمال والمجتمع في جميع أنحاء المنطقة.
• بصرف النظر عن دعوتها لدعم النساء في الأعمال التجارية، بدأت د. ريمو أيضًا حملة لإثبات ثقة الفلبينيين في جهود حكومة الإمارات العربية المتحدة للقضاء على كوفيد-19. كما أنه يمثل دعم كلا البلدين الثابت لبعضهما البعض في محاولاتهما لاحتواء انتشار المرض
Vince Ang
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