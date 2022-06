6e Weekend Mondial du Bien-être: Un Événement Mondial Pour Vivre Mieux Ensemble dans 140 pays

Photo Jean-Guy de Gabriac

4.000 établissements géolocalisés sur la carte mondiale du bien-être ouvrent leurs portes et proposent des activités bien-être gratuites en famille, entre amis.

Il n'y a pas de Il n’y a pas d'objectif plus noble que d’encourager les gens à devenir la meilleure version d’eux-mêmes.” — Jean-Guy de Gabriac

BRUSSELS, BELGIQUE, June 28, 2022 / EINPresswire.com / -- La 6e édition du Weekend Mondial du Bien-être (WWW) débutera vendredi 16 sept. 2022 au lever du soleil à Fidji, jusqu’au coucher du soleil, dimanche 18 à Hawaii, avec comme objectif principal "VIVRE BIEN ENSEMBLE ". 4.000 établissements (de Bruxelles à Winnipeg) dans 140 pays, sont géolocalisés sur la Carte Mondiale du Bien-être pour que des millions de personnes puissent s'initier ou se perfectionner, entre amis ou famille, à des activités bien-être en pleine nature, un lieu historique ou culturel, en lien avec les Journées Européennes du Patrimoine, en salle ou en ligne.Les professionnels et des villes s’inscrivent gratuitement en ligne sur wellmap.fr et organisent, au minimum, un cours collectif gratuit.Le public se connecte également sur wellmap.fr (en français et 18 langues) pour rechercher ses activités bien-être préférées et localiser instantanément des établissements à proximité. Une fois avoir lu la description des activités, ils sont encouragés à réserver, car le nombre de places disponibles est parfois limité.Au programme: yoga; coaching physique; relaxations guidées en musique sur le thème de « Paix intérieure et Paix dans le monde »; ateliers de sensibilisation pour mieux vivre avec le cancer (soutenus par Immunocologie) ; séances en eau thermale, cérémonies traditionnelles Aufguss dans des Saunas, plantation d’arbres au Brésil et au Vietnam, et même des cours de Salsa, Flamenco et Merengue ! Saluons les séances les animations « Clap & Tap » au Québec en partenariat avec la plus grande association de retraités (550 000 membres), et une partie de basket-ball en fauteuil roulant à Punta Cana!Avec le soutien de plus de 60 fédérations professionnelles telles que IHRSA, ISPA, CIDESCO et des clubs ROTARY en Amérique Latine, les établissements ouvrent leurs portes et montrent comment leurs activités aident les résidents locaux à adopter des modes de vie plus sains. Chacun est encouragé à s'allier en binôme avec un(e) ami(e) pour être plus actif, plus souvent.En association avec l’ANETT (élus de communes touristiques en France) les équipes municipales et des Offices de Tourisme sont invités à promouvoir le tourisme du bien-être tout au long de l’année, et pas seulement lors du troisième week-end de septembre. Certaines villes préparent activement des expériences incontournables et des « forfaits week-end bien-être » comme Alassio, Florence, Hue, Marbella, Marseille, Niederbronn-Les-Bains, Punta Cana, Val di Fiemme, Ubud, Winnipeg...Le WWW est aligné avec l’ONU depuis 2017, soutenant l’ODD 3 "Santé et Bien-être pour Tous", tout en étant partenaire de la Semaine Européenne du Sport organisée par la Commission Européenne. Nous assurons la promotion du bien-être à travers cinq piliers : SOMMEIL & Créativité, NUTRITION & Immunité, MOUVEMENT & Vitalité, PRESENCE & Sérénité, SENS DE LA VIE & Solidarité.Voici quelques exemples dans la Francophonie:FRANCE- En partenariat avec l’ANETT, Marseille, Niederbronn-Les-Bains, Bourbon-Lancy, Perros-Guirec… préparent des activités bien-être pour les habitants et les touristes- L’École Internationale d’Esthétique Catherine Sertin, affiliée à CIDESCO France, organisera une journée portes ouvertes pour le public, avec des soins de beauté offerts au personnel médical dans l’esprit du "Bien-être pour tous".- Le Domaine de Cicé-Blossac (adhérent au Label Spa de France) prépare des activités en intérieur et extérieur.QUÉBECPhiane Duquet, Ambassadeur WWW et Championne en massage, a obtenu le soutien officiel du Ministre de la Santé Lionel Carmant.Katja Prpic-Tremblay Ambassadeur WWW dans les Laurentides, soutenue par MassoCie, réseau de bien-être de La Francophonie coordonnera les activités suivantes avec le soutien de AQS - Association Québequoise de Spas, AQTN et RITMA:● Rosette Pipar, poète et écrivain crée avec la Ville de Sainte-Adèle un événement de 3 jours : "L’écho des mots... des mots pour se sentir bien": lectures de poèmes, photographies d’art…● Lisa McLellan, fondatrice d’Age Smart Fitness, organisera une séance de claquettes pour les 50 ans de la plus grande association de retraités du Québec, la F.A.D.O.Q (550 000 membres)● Marie-France Lalancette fondatrice de Nutrition Sans Frontières, crée une table ronde internationale de la NSF avec des spécialistes internationaux pour discuter des réalités de la malnutrition et des solutions pour y mettre fin, en accord avec le 2ème ODD des Nations Unies "Fin de la faim"● Cindy Quevillon & Jessica Locas Racette, d'Equilibrio invitera les familles avec une marche dans la nature, massage sur chaise, yoga, méditation et aromathérapie.● Integrative Health Roundtable: L'Association Québécoise des Thérapeuthes Naturels (AQTN) et MassoCie organiseront une table ronde surl’avancement des approches intégratives en santé et en prévention.Sonia Giguère, Ambassadrice WWW à Sainte-Agathe-des-Monts et naturopathe, prépare un weekend pour les personnes de 5 à 90 ans : hockey et baseball, cours de danse pour enfants, yoga, zumba, tennis, étirements, karaté, remise en forme pour les aînés, aérobic…BELGIQUEJulie Wren, WWW Ambassadeur va Coordonner avec :● Huit centres du Unieke Wellness Group 40 pass journée gratuits lors du WWW : Thermen Katara (Belsele), Saunatopia (Edegem), Thermae Boetfort (Melsbroek), Thermae Grimbergen, Thermen Londerzeel, Thermen Mineraal (Rijmenam), Thermen Dilbeek and Thermen R (Roeselare).● e-aX, Olea Absolute Nutrition & Wellness et IONA (ferme biodynamique) organisent un "WELL-fest" pour incarner les cinq piliers du bien-être● Jasmine Travel (Eeklo) rassemble en ligne des praticiens ayurvédiques pour promouvoir ce mode de vie et voyager en Inde.● Le Boudoir Bleu (Jette) des ateliers Beauté● WalkWise (Roeselare) coaching nature, respiration, méditation et tai-chiMAROCSoumia Hite, Ambassadrice WWW et sa coordinatrice Chafika Bendjennat coordonnent un programme varié et inspirant, avec Le Royal Mansour, Selman Hotel, Oberoi Hotel, Vichy Célestins, Mövenpick Hotel, des centres de bien-être et de yoga. Au programme : aquafit, yoga, ateliers d'art, danse, Reiki et nutrition…TUNISIEApplied Hospitality and Leadership Academy à Hammamet collabore avec le Centre Fleur de Lotus à Nabeu: sophrologie, méditation, yoga et art thérapeutiques…BÉNINMarina Dannon, Ambassadeur WWW coordonne des activités inspirées par les 5 Piliers: yoga et fitness avec Flex Fitness, un massage pour améliorer le sommeil avec Spa Fleur d'Ebène.Ezéchiel Bossikponon, Coordinateur WWW va sensibiliser les participants à l'importance d'une alimentation saine et équilibrée en partenariat avec Nutrition Sans Frontières.

6e Weekend Mondial du Bien-être Bande Annonce