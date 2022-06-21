وكالتا ائتمان الصادرات الإماراتية والاسرائيلية تقدمان ضمانات لتمويل مشروع لتعزيز قطاع الرعاية الصحية في غانا
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, June 21, 2022 /EINPresswire.com/ -- وقعت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية تعاون تاريخي مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية لتقديم ضمانات للبنك الممول لمشروع الرعاية الصحية الغاني الذي تبلغ قيمته 540 مليون درهم 140) مليون يورو)، وذلك لبناء أربعة مستشفيات وأول مرفق تخزين طبي مركزي في جمهورية غانا.
(7th and 8th from left) Nisim Ben Eli, CEO of Ashra, and Massimo Falcioni, Chief Executive Officer of Etihad Credit Insurance (ECI) with other key officials involved in the UAE-Israel healthcare project
تعتبر الاتفاقية التي وقعها كل من ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ونسيم بن إيلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية، أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص بين دولة الإمارات وإسرائيل منذ توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام في سبتمبر 2020.
أقيم حفل التوقيع، الذي نظمه بنك الخصم الإسرائيلي، في 19 يونيو في تل أبيب. ترأس الحفل أوري ليفين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ديسكونت، ويوفال جافيش نائب الرئيس التنفيذي رئيس الخدمات المصرفية للشركات، بحضور سعادة فريدريك مينتا-أجيمانج ، نائب رئيس بعثة جمهورية غانا لدى إسرائيل، وآرثر إسحاق بنجامين رئيس قسم الخزانة المالية وإدارة الدين في وزارة المالية في جمهورية غانا، ياسمين لقمان سكرتير ثالث في سفارة دولة الإمارات في إسرائيل نيابة عن سعادة محمد محمود فتح علي عبدالله آل خاجه، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل، إضافة الى ميشال غور أرييه، مدير الشؤون الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وتجمع هذه الاتفاقية بين وكالتي ائتمان الصادرات في كل من الإمارات العربية المتحدة واسرائيل، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والهندسة في غانا، وشركة متخصصة في إنشاءات الرعاية الصحية، وبنك تجاري. كما أنها تمهد الطريق لمزيد من الشراكات الاقتصادية والتجارية، وخصوصاً أن الدولتين أبرمتا، في وقت سابق، اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة الهادفة إلى مضاعفة التجارة والاستثمار بينهما.
وقد أوكلت وزارة الصحة بجمهورية غانا لشركة التنمية والبناء المحدودة، وهي شركة هندسية وإنشائية رائدة في إسرائيل ولها مقر في دولة الإمارات، مهمة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التي تبلغ تكلفتها الاجمالية 406 مليون درهم (105 مليون يورو)، مما سيعزز توفير سهولة الوصول إلى المرافق الطبية المتقدمة لآلاف من المواطنين الغانيين.
وبموجب الاتفاقية، ستضمن الاتحاد لائتمان الصادرات بالاشتراك مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية التسهيلات المالية التي يقدمها بنك الخصم الإسرائيلي إلى وزارة المالية في غانا، والتي ستدفع لشركة التنمية والبناء المحدودة لبناء المستشفيات. ستوفر الاتحاد لائتمان الصادرات تغطية إعادة التأمين لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية مقابل 185 مليون درهم، وهو ما يمثل تمثل 49 بالمائة من المرحلة الثانية من المشروع.
ومن خلال الشراكة مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية في هذا المشروع، حققت الاتحاد لائتمان الصادرات ما قيمته 185 مليون درهم (48 مليون يورو) من النشاط الاقتصادي من خلال تصدير وإعادة تصدير المنتجات والخدمات من الإمارات العربية المتحدة.
وعلى هامش هذا الحفل، ناقشت أيضا وكالتا ائتمان الصادرات مع بنك الخصم الإسرائيلي مزيدًا من التعاون المستقبلي من أجل تعزيز التعاون في المزيد من المشاريع الدولية بين الشركات الإماراتية والإسرائيلية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات أن الاتفاق المبرم بين "الاتحاد لائتمان الصادرات" الإماراتية ومؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون البناء ويطلق العنان لفرص تجارية واستثمارية جديدة لمجتمع الأعمال في الدولتين في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً ما يتعلق بالتجارة البينية غير النفطية التي تخطت في الربع الأول من عام 2022 حاجز المليار دولار، وهناك آفاق واعدة لمضاعفة هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة".
ومن جهته، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "كجزء من التزام الاتحاد لائتمان الصادرات بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، يسعدنا التعاون مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية لتمويل عدد من مشاريع الرعاية الصحية في غانا. تعد المستشفيات المتقدمة ومرافق التخزين المناسب للإمدادات الطبية أمرًا بالغ الأهمية لتوفير مستوى عالٍ من الرعاية الصحية في حقبة ما بعد الجائحة. وإن تعاون دولة الإمارات مع إسرائيل يعكس الهدف المشترك لكلا البلدين المتمثل في تحسين جودة حياة الناس في جميع أنحاء العالم من خلال تزويدهم بمرافق رعاية صحية أفضل وذلك عبر تمويل المشاريع بدعم من وكالات ائتمان الصادرات الدولية."
وقال نسيم بن إيلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية: " نحن سعداء بالعمل مع الاتحاد لائتمان الصادرات، وخاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم المشتركة في عام 2020 لتعزيز التجارة بين البلدين. ويعد هذا التعاون مشروعًا مهما لكلا البلدين للعمل معًا على تحسين قطاع الرعاية الصحية في غانا، ونتطلع إلى المزيد من المشاريع المشتركة مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في المستقبل القريب."
ويتألف المشروع الذي سيتم تمويله لبناء مستشفى إقليمي عام جديد في تيما، أكبر مدينة ساحلية في غانا، والتي ستعمل كمركز إحالة ثانوي مع مرافق تعليمية؛ ومرفق جديد من المستوى الأول في نكروزانا مع خدمات متخصصة؛ ومركز للحوادث والطوارئ لزيادة الخدمات داخل مستشفى قائم في دورما، ومتجر طبي مُعاد تطويره وورشة عمل ميكانيكية في أكرا.
وستقوم وزارة الصحة في غانا ببناء هذه المرافق لتلبية متطلبات الرعاية الصحية المتزايدة في البلاد حيث أكد برنامج الاستثمار الرأسمالي للدولة في وزارة الصحة للأعوام 2016-2020 على الضرورة الملحة لتحسين قطاع الرعاية الصحية في غانا.
يذكر أن هذا المشروع المشترك قد حصل على جائزة الاستثمار السنوي لعام 2022 من ملتقى الاستثمار السنوي ضمن فئة الاستثمار المستدام لتأثيراته البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي ستؤدي إلى نتائج مالية تنافسية على المدى الطويل.
Jan Vincent Ang
New Perspective Media Group
+971 50 505 9068
email us here