Peter Thompson de Banque Nationale Assurances est élu président du conseil d’administration de l'ACIFA

Peter D. Thompson Canadian Association of Financial Institutions in Insurance

Je tiens à remercier Chris Lobbezoo d’avoir guidé notre association face aux défis sans précédent que la pandémie de COVID-19 a créés au cours des deux dernières années.” — Peter D. Thompson

TORONTO, ONTARIO, CANADA, June 21, 2022 /EINPresswire.com/ -- L’Association canadienne des institutions financières en assurance (ACIFA) est heureuse d’annoncer que Peter D. Thompson a été élu président de son conseil d’administration. M. Thompson succède à Chris Lobbezoo, qui a terminé un mandat de deux ans à la présidence.

M. Thompson, président et chef de la direction de Banque Nationale Assurances, est administrateur de l’ACIFA depuis 2019, et vice-président de l’association depuis 2020. Banque Nationale Assurances est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada, qui est une banque de premier plan au Québec et la sixième banque commerciale en importance au Canada.

« Au nom du conseil d’administration de l’ACIFA, je tiens à remercier Chris Lobbezoo d’avoir guidé notre association face aux défis sans précédent que la pandémie de COVID-19 a créés au cours des deux dernières années », a déclaré M. Thompson. « Sous la direction de Chris, l’ACIFA a réussi à adapter ses réunions et ses services aux membres, ainsi que ses rapports et ses communications avec les régulateurs et les décideurs du secteur de l’assurance aux plateformes de communication en ligne. De plus, l’Association a habilement réorienté ses recherches afin d’étudier les répercussions de la pandémie sur la façon dont la population canadienne souhaite effectuer des transactions d’assurance à l’avenir. »

M. Lobbezoo, qui est vice-président de l’assurance-crédit à RBC Assurances, demeure au conseil d’administration de l’ACIFA en tant qu’administrateur de son organisation membre.

« Je tiens à remercier mes collègues administrateurs, les membres bénévoles qui siègent aux comités de l’ACIFA ainsi que l’équipe de direction de l’Association pour leur soutien durant mon mandat de président », a déclaré M. Lobbezoo. « Au cours des prochaines années, l’ACIFA sera dirigée par une personne très expérimentée et compétente. Je souhaite à Peter D. Thompson la meilleure continuation possible pour guider le conseil d’administration dans le choix de l’orientation stratégique de notre association et pour cumuler les réussites. »

À propos de l’ACIFA : L’Association canadienne des institutions financières en assurance (ACIFA) est une association sectorielle à but non lucratif qui se consacre au développement d’un marché de l’assurance ouvert et flexible. L’ACIFA croit que les consommateurs sont mieux servis lorsqu’ils ont un choix significatif dans l’achat de produits et services d’assurance. Les 15 membres de l’ACIFA comprennent les branches d’assurance des principales institutions financières du Canada – BMO Assurance, Assurance CIBC, Desjardins Assurances, Banque Nationale Assurances, RBC Assurances, La Financière ScotiaVie et TD Assurance – ainsi que les principaux acteurs de l’industrie : Assurant, Assurance-vie Canada, Compagnie d’assurance-vie Première du Canada, Banque Canadian Tire, CUMIS Services Incorporated, Manuvie (La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers), Sun Life et Valeyo.