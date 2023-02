L’ACIFA accueille Chubb du Canada Compagnie d’assurances en tant que nouveau membre

Peter Thompson

Le conseil d’administration de l’ACIFA est fier d’accueillir Chubb du Canada Compagnie d’assurances à titre de membre de notre association” — Peter Thompson, président du conseil d’administration de l’ACIFA

TORONTO, ONTARIO, CANADA, February 27, 2023 /EINPresswire.com/ -- L’Association canadienne des institutions financières en assurance (ACIFA) est heureuse d’annoncer que Chubb du Canada Compagnie d’assurances est nouvellement devenue membre de l’Association. De ce fait, Rahul Kakar, vice-président principal et directeur de la division accidents et maladie de Chubb, a été nommé au conseil d’administration de l’ACIFA.

Chubb est la plus grande compagnie d’assurance-dommages cotée en bourse au monde, avec des bureaux dans 54 pays et territoires. Elle offre des produits d’assurance-dommages commerciale et personnelle, ainsi que des produits d’assurance-accidents, d’assurance-maladie supplémentaire, de réassurance et d’assurance-vie personnelles à divers groupes de clients. Chubb a des bureaux à Toronto, à Calgary, à Montréal et à Vancouver. Elle offre ses produits et services partout au pays.

« Le conseil d’administration de l’ACIFA est fier d’accueillir Chubb du Canada Compagnie d’assurances à titre de membre de notre association », indique Peter Thompson, président du conseil d’administration de l’ACIFA et PDG de Banque Nationale Assurances. « Nous sommes impatients de collaborer avec Rahul et ses collègues pour remplir notre mission et veiller à ce que les Canadiens aient accès à un marché de l’assurance ouvert et flexible, où le taux de satisfaction est élevé. »

« Je suis ravi d’avoir été nommé au conseil d’administration de l’ACIFA », confirme M. Kakar. « Ensemble, nous pouvons prendre des mesures proactives pour nous assurer que l’assurance est simplifiée et plus accessible pour les Canadiens, tout en continuant d’offrir une excellente expérience à nos clients. »

L’ACIFA est une association industrielle sans but lucratif créée en 1997. Elle a pour but de donner une voix aux institutions financières impliquées dans la vente d’assurance par le biais de diverses méthodes de distribution, comme les centres d’appels, les agents et courtiers, les agences de voyages, le publipostage, les succursales d’institutions financières et Internet. Nos membres offrent l’assurance voyage, l’assurance-vie, l’assurance-maladie, l’assurance-dommages et l’assurance-crédit collective dans tout le Canada.

L’ACIFA collabore avec les gouvernements et les organismes de réglementation (principalement provinciaux et territoriaux) afin d’élaborer un cadre législatif et réglementaire pour le secteur de l’assurance qui contribue à garantir que les consommateurs canadiens obtiennent les produits d’assurance qui répondent à leurs besoins. L’ACIFA a pour mandat d’assurer la mise en place de normes appropriées pour la distribution et la commercialisation de tous les produits et services d’assurance.

En plus de Chubb du Canada Compagnie d’assurances, les membres de l’ACIFA comprennent les branches d’assurance des principales institutions financières du Canada – BMO Assurance, Assurance CIBC, Desjardins Assurances, Banque Nationale Assurances, RBC Assurances, Assurance Scotia et TD Assurance – ainsi que les principaux acteurs de l’industrie : Assurant, Assurance-vie Canada, Banque Canadian Tire, CUMIS Services Incorporated, Manuvie (La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers), Securian Canada et Valeyo.