AI-tool voor radiologen nu voor iedereen beschikbaar in eigen PACS door samenwerking Alphatron Medical en contextflow

Eenvoudige toegang via de bestaande IT-infrastructuur draagt bij tot snellere innovatie in de radiologie.

Alphatron Medical stelt ons in staat om onze kwantitatieve thorax CT-resultaten vrijwel direct naar de point of care te brengen in een systeem dat al bekend en vertrouwd is in heel Nederland.” — contextflow Chief Commercial Officer Marcel Wassink

WENEN, ÖSTERREICH, June 22, 2022 / EINPresswire.com / -- Workflowspecialisten Alphatron Medical Systems B.V. en Thorax CT-experts contextflow GmbH zijn een partnerschap aangegaan. Het doel: contextflow’s clinical decision support-systeem voor Thorax CT’s op een snelle en laagdrempelige manier aanbieden via het bestaande DICOM Mail netwerk waar alle Nederlandse ziekenhuizen al op aangesloten zijn.contextflow ontwikkelt samen met radiologen clinical decision support-tools. Deze toepassingen helpen de toenemende werkdruk beheersbaar te houden en de patiëntenzorg te verbeteren. De kerntechnologie van contextflow detecteert, kwantificeert en visualiseert automatisch 7 ILD en COPD gerelateerde ziektepatronen en longnodules in CT's van de longen, waarbij relevante informatie direct in de PACS-viewer van de radioloog verschijnt. Daarnaast biedt contextflow binnen enkele seconden vergelijkbare referentiegevallen van patiënten en literatuur over differentiële diagnose voor 19 longziektepatronen. In een recente klinische studie aan de Medische Universiteit van Wenen ervoeren radiologen een algemene tijdsbesparing van 31% bij het analyseren van verslagen met contextflow SEARCH Lung CT (publicatie binnenkort beschikbaar)."Alphatron Medical stelt Nederlandse ziekenhuizen in staat om medische beelden en dossiers veilig digitaal te delen via het DICOM Mail netwerk. Radiologen die contextflow’s kwantitatieve resultaten voor een patiënt willen verkrijgen, kunnen vanuit hun bestaande PACS een long-CT versturen via Alphatron Medicals DICOM Mail netwerk. De tool van contextflow analyseert de CT en stuurt de kwantitatieve resultaten voor longknobbels en de ILD en COPD gerelateerde ziektepatronen terug in DICOM-formaat. Het systeem is dus onmiddellijk te gebruiken zonder dat daar een langdurig test- en implementatietraject aan voorafgaat.Met betrekking tot de aankondiging legt contextflow Chief Commercial Officer Marcel Wassink uit: "Implementatie van AI-tools was tot nu toe vaak een langdurig en lastig proces dat tot veel frustraties leidt bij radiologen die graag AI willen uitproberen. Alphatron Medical stelt ons in staat om onze kwantitatieve thorax CT-resultaten vrijwel direct naar de point of care te brengen in een systeem dat al bekend en vertrouwd is in heel Nederland. Nu kunnen we, bij interesse, al binnen een paar dagen beginnen!”Alphatron Director of Enterprise Imaging Patrick Zondag vervolgt: "Het is geweldig om te zien dat we het succes van het DICOM Mail Netwerk verder kunnen uitbouwen en nieuwe innovaties op een laagdrempelige manier beschikbaar kunnen maken voor alle zorgverleners."De testfunctie komt beschikbaar voor alle radiologieafdelingen in het DICOM Mail netwerk van Alphatron Medical. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alphatron Medical B.V. via 088 - 55 06 200 of info@alphatronmedical.com.Over Alphatron MedicalDe Enterprise Imaging-divisie van Alphatron Medical ontwikkelt en levert softwareoplossingen die de flow in healthcare verbeteren. De specialisten van Alphatron Medical ontwikkelen samen met hun klanten complete oplossingen door middel van slimme toepassing en integratie van softwareapplicaties. Bekende producten van Alphatron Medical zijn bijvoorbeeld de Enterprise Imaging-oplossingen JiveX Healthcare Content Management, JiveX PACS en het landelijk dekkende DICOM Mail netwerk (Twiin Portaal). Kijk voor meer informatie op www.alphatronmedical.com Over contextflowcontextflow heeft als doel de radiologen te helpen bij het diagnosticeren van de thorax CT’s. Het bedrijf is een spin-off van de Medische Universiteit van Wenen (MUW) en het Europese onderzoeksproject KHRESMOI, ondersteund door de Technische Universiteit van Wenen (TU). contextflow werd in juli 2016 opgericht door een team van AI- en engineeringexperts en heeft al tal van prijzen in de wacht gesleept. Het aantal enthousiaste gebruikers in Europa is stijgende. De klinische Search Long CT software van contextflow is CE-gemarkeerd en beschikbaar voor klinisch gebruik binnen Europa onder de nieuwe MDR. Kijk op contextflow.com voor meer informatie.

