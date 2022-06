O ESPÍRITO DAS MULHERES QUE SEGUEM EM FRENTE

Algumas das mulheres mais excepcionais de Moçambique reuniram-se no Keep Walking Women's Brunch no Southern Sun Hotel de Maputo na passada sexta-feira para celebrar os sucessos diferenciados das mulheres em várias indústrias e forjar o futuro para os negó Algumas das mulheres mais excepcionais de Moçambique reuniram-se no Keep Walking Women's Brunch no Southern Sun Hotel de Maputo na passada sexta-feira para celebrar os sucessos diferenciados das mulheres em várias indústrias e forjar o futuro para os negó Algumas das mulheres mais excepcionais de Moçambique reuniram-se no Keep Walking Women's Brunch no Southern Sun Hotel de Maputo na passada sexta-feira para celebrar os sucessos diferenciados das mulheres em várias indústrias e forjar o futuro para os negó

MAPUTO, MOZAMBIQUE, June 21, 2022 / EINPresswire.com / -- Algumas das mulheres mais excepcionais de Moçambique reuniram-se no Keep Walking Women's Brunch no Southern Sun Hotel de Maputo na passada sexta-feira para celebrar os sucessos diferenciados das mulheres em várias indústrias e forjar o futuro para os negócios liderados por mulheres.Estiveram presentes no evento a apresentadora e influenciadora de TV Eunice Andrade, a multitalentosa e premiada cantora Katia Vanessa e a empresária de sucesso Helena Chiconele.Organizado por Johnnie Walker Gold Reserva, o evento apenas para convidados proporcionou uma rara oportunidade para empreendedores, artistas, apresentadores e influenciadores de topo de interagir, compartilhar experiências e reconhecer os feitos de seus pares num ambiente inspirador e motivacional.Oferecendo perspectivas fascinantes sobre negócios liderados por mulheres, vários foram as palestrantes convidadas, incluindo a Presidência da Diretoria de Empresárias e Empreendedorismo da CTA – Confederação Nacional do Setor Privado, Sofia Dias Cassamo, além das empresárias Sara Amaral, da economista e educadora Mária Helena Paulo e da consultora financeira Denise Cortes-Chaves.“Este foi um evento incrível. É maravilhoso ver tantas mulheres a conquistar, quebrar barreiras e a servir de exemplo para a próxima geração de jovens mulheres que estão a surgir, mostrando que as mulheres não precisam mais ficar à margem da economia”, disse Eunice Andrade.A cantora e influenciadora Katia Vanessa acrescentou que, “Enquanto as mulheres empreendedoras são essenciais para o crescimento da economia moçambicana, as mulheres nos negócios têm desafios e obstáculos únicos para navegar e superar.Precisamos ver mais mulheres moçambicanas ter sucesso e ouvir suas histórias.”Mais de três quartos dos moçambicanos economicamente activos estão envolvidos em pequenos negócios informais, sendo 60% mulheres. Além disso, o sector das pequenas empresas desempenha um papel crucial no desenvolvimento de Moçambique e é identificado como uma ferramenta chave para o crescimento económico, criação de emprego e alívio da pobreza.“Um dos pilares centrais da marca Johnnie Walker é o espírito de seguir em frente, triunfando sobre obstáculos para alcançar. O Keep Walking Women’s Brunch, especificamente, foca e homenageia mulheres que combinam determinação, determinação e talento nesse sentido, indo além da expectativa e do status quo para alcançar grande sucesso”, disse Adrian de Wet, gestor da marca da JW Reserve.FIM