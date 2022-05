Cơ sở may gia công áo thun đồng phục tay dài form rộng có cổ đứng vải cá sấu giá rẻ

Cung cấp áo phông tốt nhất Chính sách Sản xuất áo phông giá rẻ nhất

Nhu cầu về may áo thun, áo phông đồng phục đang rất nhiều. Các cơ sở may, xưởng may và bảng giá hiện tại cạnh tranh nhất và cần các lưu ý

Hồ CHí MINH, TâN BìNH, VIệT NAM, May 9, 2022 / EINPresswire.com / -- Lưu ý khi chọn đồng phục áo thun, áo phông đồng phục1. Đối tượng sử dụngCó thể nói áo thun là sản phẩm có mặt trong hầu hết tất cả các lĩnh vực kinh doanh hay trong mọi doanh nghiệp, sản phẩm áo thun có thể được sử dụng để làm đồng phục cho công nhân, đồng phục spa, đồng phục Gym, đồng phục nhà hàng – khách sạn, đồng phục nhân viên quán cafe, đồng phục PG…2. Kiểu dáng phù hợp với tùy lĩnh vực của doanh nghiệpMỗi doanh nghiệp đều có một lĩnh vực hoạt động kinh doanh riêng hay tính chất công việc – sự kiện mà có những kiểu dáng áo thun khác nhau. Vì vậy với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành may đồng phục, DONY sẽ luôn lắng nghe mọi nhu cầu của doanh nghiệp, từ đó sẽ đưa ra ý tưởng thiết kế và tư vấn mẫu áo phông đồng phục phù hợp.3. Chất liệu vảiVải thun Trơn: loại vải phổ biến trên thị trường phù hợp với những loại áo thun cổ tròn, áo cổ trụ,… Vải nhẹ, bề mặt láng mịn tạo cảm giác thoải mái cho người mặc với ưu điểm giá rẻ hơn sơ với các loại khác.Vải thun cá mập có sợi dệt kim với đặc trưng lưới vải to không mịn như các loại vải khác. Vải chất liệu nhám, thô cứng, độ co giãn khá kémVải thun cá sấu: dệt loại mắt lưới (nhỏ hơn so với thun cá mập) hơi nhám thường dùng cho các hãng thời trang danh tiếng. Đây cũng là loại vải phổ biến nhất khi áo thun công ty.Vải thun lạnh có thành phần 100% sợi PE, trơn, mịn, có tính co giãn tốt không sợ xù lông do không có sợi vải, không nhăn, cảm giác mát mẻ, thoải mái khi mặc.Vải thun 100% cotton: loại vải được làm từ các sợi bông tự nhiên, mềm mịn, thấm hút mồ hôi tốt, giảm nhiệt mang lại sự thoải mái, dễ chịu cho người mặc đồng phục áo thun. Tuy nhiên, loại vải này lại có giá thành khá cao, dễ nhăn, độ bền không cao bằng các loại vải khác.4. Không in hình, logo hay slogan quá lớn trên áoLogo và slogan là hình ảnh không thể thiếu trên mỗi chiếc áo thun đồng phục, và ở DONY có riêng 1 xưởng thêu và in với máy móc hiện đại, luôn thể hiện rõ những chiếc logo trên áo.5. Chọn màu sắc áo phù hợpÁo phông đồng phục không chỉ là trang phục mà còn mang lại sự gắn kết nội bộ trong công ty. Là một phương thức thể hiện văn hóa doanh nghiệp góp phần thể hiện tính chuyên nghiệp và là một cách quảng bá thương hiệu cực kì hiệu quả.Chính vì vậy, những chiếc áo thun đồng phục cho nam hay nữ thì bạn cũng nên chọn màu sắc tươi sáng nhưng không quá sặc sỡ. Bởi lẽ, có đến 90% nhân viên công sở khi đi làm sẽ chọn quần tối màu. Do vậy, khi kết hợp với 1 chiếc áo sáng màu sẽ mang lại tính thời trang và hợp mắt hơn.6. Lựa chọn đơn vị may áo thun chuyên nghiệpHiện nay, trên thị trường có rất nhiều công ty, xưởng may đo đồng phục . Mỗi công ty may hay xưởng may đều có một thế mạnh riêng, nhưng khi hợp tác với DONY thì doanh nghiệp bạn sẽ hoàn toàn yên tâm với cam kết “Sai hẹn – sai mẫu – sai vãi” – “Đền bù 100%”.DONY là một đơn vị có trên 5 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất và thiết kế quần áo đồng phục tại Việt Nam. Và DONY hiện đang duy trì 2 xưởng may đặt tại TPHCM và Bình Dương luôn đáp ứng được mọi nhu cầu của các khách hàng trong và ngoài nước.Xưởng & Văn phòng: 1F Quách Điêu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCMdongphuc@dony.vn - dongphuc.dony.vn