Danh sách Xưởng May In Đồng Phục Ở Thái Bình: Quần Áo, Đầm Váy, Mũ Nón, Khẩu Trang, Bảo Hộ Lao Động

TOP Xưởng May In Đồng Phục Ở Thái Bình

Có rất nhiều xưởng may đồng phục mở ra ở Thái Bình nhưng không phải đơn vị nào cũng đảm bảo được chất lượng sản phẩm tốt – mẫu mã đẹp – giá thành rẻ.

THáI BìNH, VIệT NAM, October 18, 2021 / EINPresswire.com / -- Bài viết TOP 7 xưởng may in đồng phục Thái Bình dưới đây là cơ sở cho các doanh nghiệp, tổ chức, câu lạc bộ… đánh giá và lựa chọn. Cùng Topnlist khám phá ngay nhé!Dù không có trụ sở ở Thái Bình nhưng DONY vẫn được nhiều doanh nghiệp tổ chức ở đây chọn may in đồng phục. Đơn giản nhờ DONY có dịch vụ giao hàng tận nơi thuận tiện, được kiểm hàng trước khi thanh toán đơn và chất lượng dịch vụ hàng đầu.Về mảng đồng phục, DONY có khả năng đáp ứng hầu như mọi loại trang phục (quần áo, đầm váy, mũ nón, khẩu trang, đồ bảo hộ lao động) cho mọi ngành nghề (spa, bệnh viện, trường học…).DONY đang là một trong những xưởng may lớn và lâu đời nhất tại TP HCM. Đơn vị này sở hữu đội ngũ nhân công lành nghề cùng cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại có khả năng hoàn thiện mọi khâu trong quy trình sản xuất, bao gồm:+ Thiết kế mẫu đồng phục.+ Cắt – may – gia công đồng phục.+ In/thêu logo, hình ảnh lên đồng phục.Ngoài khả năng trên, DONY nhận được đánh giá tích là nhờ:+ Chất lượng sản phẩm tốt, có tính ổn định cao – trăm cái như một.+ Mẫu mã sản phẩm đẹp, đa dạng và theo kịp xu hướng thị trường. Hơn nữa, DONY còn nhận thiết kế riêng.+ Có khả năng đáp ứng đơn hàng số lượng lớn, thời gian gấp rút.+ Giá cả cạnh tranh vì không phải chi trả các chi phí trung gian trong khâu sản xuất và giao hàng.+ Cam kết cao, hoàn tiền cho các đơn hàng bị lỗi – sai hẹn – chất lượng chưa đảm bảo.+ Có mức chiết khấu tốt đối với các đơn hàng số lượng lớn.Thông tin liên hệ:+ Hotline: 0938 842 123 – Ms Mỹ Linh | 0906 718 123 – Mr Hồ Long | 0901 893 234 – Ms Ngọc Ánh.+ Xưởng may: 355/23 Kênh Tân Hóa, Tân Phú, TP.HCM.+ Xưởng in thêu: 8 Thép Mới, Tân Bình, TP.HCM.+ Website: dony.vn | dongphuc.dony.vnXưởng May Công GiáoMặc dù không phải xưởng may lớn nhưng Công Giáo vẫn được nhiều đơn vị, tổ chức đánh giá cao trong lĩnh vực sản xuất đồng phục. Cơ sở này tập trung phát triển cung ứng các dòng sản phẩmCông Ty May Minh QuânCông ty may Minh Quân là một trong những đơn vị may in đồng phục uy tín hàng đầu tại Thái Bình. Xưởng chuyên sản xuất đồng phục các loại cho học sinh, doanh nghiệp, câu lạc bộ – nhóm lớp…Có thâm niên hoạt động lâu năm, Minh Quân đủ khả năng sản xuất và tư vấn chọn mẫu – chất liệu vải – màu sắc phù hợp cho từng loại đồng phục các ngành nghề khác nhau.Xưởng May Đồng Phục Thái BìnhCái tên tiếp theo nằm trong TOP địa chỉ đồng phục uy tín đó là xưởng may Thái Bình. Đơn vị chuyên cung cấp áo thun đồng phục các loại cho nhà hàng, khách sạn, trường học… Xưởng có khả năng thiết kế – may – in/thêu đồng phục theo yêu cầu.Công Ty TNHH Đồng Phục Và Thời Trang QuynCông ty TNHH đồng phục và thời trang Quyn chuyên về áo thun đồng phục với đa dạng mẫu mã dành cho học sinh, sinh viên và gia đình. Các sản phẩm may bởi Quyn được chú trọng từ thiết kế cho tới từng đường kim, mũi chỉ nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất đến tay người tiêu dùng.M2 – Thế Giới Đồng PhụcMặc dù là shop thời trang nhưng M2 – Thế Giới Đồng Phục cũng sở hữu cho mình xưởng may riêng. Đơn vị này chuyên cung ứng các mẫu đồng phục cho gia đình và đồng phục nhóm lớp.Xưởng May Thái TuấnXưởng may Thái Tuấn thuộc tỉnh Hải Phòng – nằm giáp ranh Thái Bình cũng là một địa chỉ đáng tham khảo nếu có nhu cầu may in đồng phục. Xưởng may chuyên cung ứng đồng phục học sinh, đồ bảo hộ lao động và đồng phục các ngành nghề khác.Bài viết tổng hợp TOP 7 xưởng may in đồng phục ở Thái Bình uy tín, chất lượng. Hi vọng bạn có thể chọn được đơn vị phù hợp với yêu cầu!