主任按语 (Chinese)

主任按语

自 1973 年以来，华盛顿哥伦比亚特区一直保护个人选择其所爱之人。那一年，哥伦比亚特区市议会通过了第 34 条 (Title 34)。此为全面人权法条，除包括诸多其他类别人权外，还包括禁止基于性取向的歧视。 此种保护适用于住房、就业和公共便利领域。第 34 条的通过让华盛顿哥伦比亚特区成为首批提供基于性取向保护的主要城市之一，之后，保护个人性别认同于 2006 年被加入了《人权法案》(Human Rights Act)，华盛顿哥伦比亚特区也成为首批保护个人性别认同的城市之一。

当然，第 34 条也是 1977 年《哥伦比亚特区人权法案》(D.C.Human Rights Act) 的前身，并为该法案的通过奠定了基础。在过去的 45 年里，人权办公室 (OHR) 一直在努力维持这些保护措施，并推动我们在反歧视方面的执法。 今天，我们已立有 21 种受保护特征，涵盖教育机构、住房、就业、公共便利和政府服务等领域，我们倍感自豪。

只有在哥伦比亚特和其他 16 个州允许同性伴侣 收养 儿童，并禁止健康保险有基于性别认同和性取向的歧视。类似地，哥伦比亚特区（不到半数州之一）也设有规定明确禁止基于性别认同和性取向的歧视。 近年来，有关变性人使用与其性别身份相符卫生间的权利，一直存在激烈争论。 OHR 于 2014 年发起了 一项运动，以提高对哥伦比亚特区要求单间卫生间必须为性别中立卫生间之法律的认识。 该运动还允许社区成员通过社交媒体联系 OHR，以对报告这些侵权行为的方式进行现代化。 哥伦比亚特区不仅对卫生间，而且对更衣室和类似设施的使用也有大量指导，解释说明必须允许个人使用符合其性别认同的设施，而非其出生时指定性别。 有关性别认同和表达的辩论已延伸至学校相关活动。

尽管在法律保护方面取得了进展，但在 2021 年，我国有超过 370 名变性人被杀害，为有记录以来死亡人数最多一年，而在 2022 年迄今为止，至少已有 14 名变性人 被杀害。

因此，显而易见，虽然我们已经在法律上取得进步，但我们必须继续努力工作，并共同维护我们在人权法律方面得之不易的胜利。这意味着，尽管我国部分地区的接受度和容忍度已大幅提高，但仇恨犯罪仍过于普遍。在促进对我们社区成员的包容方面，无论其所爱何人以及如何表达自己，我们都任重道远。

朋友们——每个人都有权利感到被重视、被欢迎以及被尊重，无论其性别认同、性别表达和性取向如何。如果我们齐心协力，我们可奋力结束哥伦比亚特区和其他地区的歧视。

团结一致，

Hnin Khaing

临时主任