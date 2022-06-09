የዳይሬክተሩ ማስታወሻ (Amharic)
የዳይሬክተሩ ማስታወሻ
እ.ኤ.አ ከ1973 ጀምሮ፣ Washington, ዲሲ አንድ ሰው የሚወደው ሰው ምርጫ ይጠበቃል። በዚያ አመት፣ የ ዲሲ ከተማ ምክር ቤት ከሌሎች በርካታ ክፍሎች በተጨማሪ የጾታ ዝንባሌን መሰረት ያደረጉ መድልዎን የሚከለክል ሰፊ የሰብዐዊ መብት ህግን አንቀጽ 34 ላይ አጽድቋል። ይህ ጥበቃ በመኖሪያ ቤት፣ በስራ ቅጥር፣ እና በህዝብ የመጠለያ ቦታዎች ላይ ተግባራዊ ሆኗል። አንቀጽ 34 ጸድቆ በ2006 በሰብዐዊ መብቶች ህግ ላይ መጨመሩ፣ ዲሲ .ን የጾታ ዝንባሌን መሰረት ያደረገ ጥበቃን ከሚሰጡ የመጀመሪያዎቹ ዋና ከተሞች አንዱ እንትሆን አድርጎታል፣ በመቀጠልም ዲሲ የጾታን ማንነት ለመጠበቅ የመጀመሪያው አድርጎታል።
የኮርሱ አንቀጽ 34 አስቀድሞ የነበረ እና ለ ዲሲ መተላለፊያ መሰረትን የጣለ ነው።እ.ኤ.አ የ1977 ሰብዐዊ መብቶች ህግ። የሰብዐዊ መብት ቢሮ ባለፉት 45 አመታት እነዚህን ጥበቃዎች ለማስቀጠል እና እኛ በጸረ-መድልዎ ላይ ያለንን ተፈጻሚነት ለማሳደግ በሚገባ ሰርቷል። ዛሬ፣ የትምህርት ተቋማትን፣ የመኖሪያ ቤትን፣ የስራ ቅጥርን፣ የህዝብ መጠለያዎችን፣ እና የመንግስት አገልግሎቶችን የሚሸፍኑ 21 የተጠበቁ ባህርያት ስላሉን ኩራት ይሰማናል።
የተመሳሳይ ጾታ ጥንዶች ልጆችን እንዲያሳድጉ የሚፈቅዱ እና በጾታ ምንነት እና በጾታ ዝንባሌ ላይ የተመሰረተ የጤና መድን መድልዎን የሚፈቅዱት የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ እና 16 ስቴቶች ብቻ ናቸው። በተመሳሳይም፣ በጾታ ምንነት እና በጾታ ዝንባሌ ላይ በተመሰረተ መድልዎ ላይ ግልጽ የሆኑ ክልከላዎችን ከሚሰጡ ከግማሽ ያነሱ ስቴቶች ውስጥ፣ ዲሲ አንዱ ነው። በቅርብ አመታት ውስጥ፣ ትራንስ የሆኑ ቤተሰቦች ከጾታቸው ምንነት ጋር ተስማሚ የሆነውን መጸዳጃ ቤት የመጠቀም መብታቸውን በተመለከተ የሞቁ ክርክሮች ተካሂደዋል። የሰብዐዊ መብቶች ቢሮ እ.ኤ.አ በ2014 ነጠላ የመጸዳጃ ቤቶች ከጾታ ገለልተኛ የሆኑ መሆን እንዳለባቸው በዲስትሪክቱ ህጎች ዙሪያ ግንዛቤን ለመጨመር ዘመቻ አስጀምሯል። እንዲሁም ዘመቻው፣ የማህበረሰቡ አባላት በማህበራዊ ሚዲያ በኩል የሰብዐዊ መብቶች ቢሮን እንዲያገኙ በመፍቀድ እነዚህን አመጾች ሪፖርት የሚያደርጉባቸውን መንገዶች ዘመናዊ አድርጓል። ዲስትሪክቱ የመጸዳጃ ቤቶች ብቻ ሳይሆን የእቃ ማስቀመጫ ክፍሎች እና ተመሳሳይ ተቋማት አጠቃቀም ላይ ሰፊ መመሪያ አለው፣ ይህም ደግሞ አንድ ሰው ተቋሙን እንዲጠቀምበት መፈቀድ ያለበት ከጾታ ማንነቱ ጋር በሚስማማ መንገድ አለበት እንጂ ሲወለድ የተሰየመበት የጾታ ምንነት አለመሆኑን በማለት ያስረዳል። በጾታ ማንነት እና አገላለጽ ላይ የተደረገው ክርክር በትምህርት ቤቶች እና ከተያያዙ ተግባራት ጋር ቀጥሏል።
ምንም እንኳን በህጋዊ ጥበቃዎች ላይመሻሻል ቢኖሩም፣ እ.ኤ.አ በ2021፣ ከ370 በላይ የሚሆኑ ትራንስጀንደር ሰዎች በሃገራችን ውስጥ ተገድለዋል፣ ይህም ሪከርድ መያዝ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ሞት የበዛበት አመት እንዲሆን አድርጎታል፣ በመሆኑም እ.ኤ.አ በ2022 እስካሁን ድረስ ቢያንስ 14 የሚሆኑ ትራንስጀንደር ሰዎች ተገድለዋል።
ስለዚህ፣ ህጋዊ እድገት እያስመዘገብን እያለን፣ በሰብዐዊ መብቶች ህጎች ላይ ያገኘነውን ድሎች ለማስቀጠል ጠንክረን በጋራ መስራት እንዳለብን ግልጽ ነው። ይህም ግን በአንዳንድ የሃገሪቱ ክፍሎች ተቀባይነት ማግኘትና እና መቻቻል መኖር ከፍተኛ በሚባል ደረጃ እድገት ቢያሳይም፣ የጥላቻ ወንጀሎች አሁንም እንደቀጠሉ ነው። በመሆኑም የማህበረሰብ አባላቶቻችን የሚወዱትን እና ራሳቸውን የሚገልጹበት መንገድ ምንም ይሁን ምን እንዲበረታታ ለማድረግ ብዙ መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው።
ጓደኞች--ሁሉም ሰው የጾታውን ምንነት፣ የጾታውን አገላለጽ፣ እና የጾታውን ዝንባሌ መሰረት ሳይደረግ ዋጋ የመሰጠት፣ ተቀባይነት የማግኘት እና ክብር የማግኘት መብት አለው። በጋራ ከቆምን፣ በዲስትሪክቱ እና ከዚያም ባሻገር ያለውን መድልዎ ለማቆም መታገል እንችላለን።
በአንድነት፣
Hnin Khaing
ጊዜያዊ ዳይሬክተር