JOPLINS - Marca de óculos ecológicos portuguesa lança campanha no Kickstarter e já conta com mais de 410% do objetivo

A Joplins tem o prazer de anunciar o lançamento dos novos óculos no Kickstarter. Os óculos eco ultrarresistentes para todas as estações e todos os climas.

O nosso objetivo é ajudar a mudar o mundo um par de óculos de sol de cada vez, substituindo as armações de plástico e metal por materiais amigos do ambiente.” — Rafael Dutra, CEO da Joplins

LISBOA, PORTUGAL, June 2, 2022 / EINPresswire.com / -- A Joplins tem o prazer de anunciar o lançamento da vossa campanha de financiamento coletivo no Kickstarter para os novos óculos chamados Shivas. A Joplins começou em 2016 com o ambicioso objetivo de tornar os óculos amigos do ambiente e transformar esta indústria poluente. Gostavam de produzir um par de óculos de sol de topo de gama com qualidade inédita, optando por alternativas aos materiais atualmente utilizados por outras marcas de óculos. Assegurando que não só são duráveis e modernos, mas também leves, resistentes e amigos do ambiente. Isto deu origem aos Shivas. Os Shivas são o par de óculos de sol ideal para qualquer ocasião, estação do ano e clima. Esta é a solução para todos aqueles que querem ser amigos do ambiente sem terem de comprometer o seu estilo ou estender o orçamento.Os Shivas apresentam uma série de funcionalidades e benefícios notáveis, incluindo:Absorção de Impacto - Os Shivas são feitos de celulose, cujas fibras são muito fortes e quase impossíveis de partir. É isto que garante que, mesmo após muitos anos de uso, as armações não percam a sua forma e estrutura, e que continuem a ter a mesma sensação e qualidade desde o início. As lentes Shivas são inquebráveis graças às duas camadas resistentes ao choque e às duas camadas adicionais à prova de riscos.Perfeitamente Feitos à Mão - Feitos de algodão fino e madeira de qualidade, o material é submetido a um meticuloso processo de quinze etapas, tornando-se no que também é conhecido como acetato biológico. Este processo garante não só que os Shivas sejam super resistentes ao choque e aos riscos, mas também que possam suportar calor extremo e qualquer condição meteorológica.Lentes polarizadas de última geração com 9 camadas - Para proporcionar a melhor experiência possível, a Joplins traz até si estas armações sustentáveis exclusivas juntamente com a Nova Geração de lentes Polaroid com 9 camadas de proteção (2 camadas resistentes a riscos, 2 camadas resistentes a choques, 4 camadas de proteção UV400 (proteção UV máxima) e 1 camada principal de polarização). Oferecem uma proteção máxima garantida contra os raios UV e estão isentas de reflexos.Resistência à Água - Embora sejam provenientes de fibras de algodão e polpa de madeira, ao longo do processo de 15 etapas até à sua versão final estes tornam-se impermeáveis, pelo que podem ser lavados sempre que quiser. Podem ser usados na chuva e na tempestade sem receio de que a sua qualidade se deprecie.E este é o trunfo: A Joplins oferece uma garantia 100% vitalícia em todos os Shivas e substituirá qualquer par que apresente defeitos causados por materiais e mão-de-obra, pelo que só terá de obter um novo par se perder o seu. Os Shivas são feitos para durar!O lançamento da campanha no Kickstarter foi feito para financiar a produção dos Shivas, que tem sido um sucesso até agora, já que o projeto ultrapassa 410% a meta inicial de $12500. Querem utilizar os fundos que obtiverem para aumentar a produção. Sinta-se à vontade para consultar a Página da Campanha AQUI. Para o Kit de Imprensa, clique AQUI Joplins Website: https://www.wearjoplins.com/pt-pt

