Consigliere Andrea Canepari presenta ‘The Italian Legacy in Philadelphia. Centro Studi Americani, oggi, 25 maggio 2022.

Diplomat and author, Andrea Canepari The Italian Legacy in Philadelphia

L'American University of Rome è orgogliosa di ospitare Andrea Canepari per la presentazione di The Italian Legacy in Philadelphia. Centro Studi Americani (Roma)

ROMA, LAZIO, ITALY, May 25, 2022 /EINPresswire.com/ -- Il Consigliere Canepari, diplomatico e autore italiano, per molti anni si è dedicato alla promozione della cultura italiana all’estero. Mercoledì 25 maggio alle 11.30 presenterà la sua ultima pubblicazione, The Italian Legacy in Philadelphia: History, Culture, People, and Ideas, edita da Temple University Press, presso il Centro Studi Americani, a Roma.

Nel corso di una lunga e illustre carriera, Andrea Canepari è stato Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Dominicana e Console Generale a Philadelphia. In entrambe le missioni, si è sempre speso per promuovere iniziative diplomatiche e culturali che favorissero la creazione di sinergie con l’Italia. È inoltre curatore di The Italian Legacy in Washington D.C.: Architecture, Design, Art and Culture, edito da Skira, e di di The Italian Legacy in the Dominican Republic: History, Architecture, Economics, and Society, pubblicato dalla St Joseph University Press.

Il Consigliere Canepari è inoltre curatore, insieme alla Professoressa Judith Goode (Professoressa Emerita ed ex Presidente della Society for the Anthropology of North America), di The Italian Legacy in Philadelphia History, Culture, People, and Ideas, un libro che celebra la storia, l'impatto e l'eredità della vivace comunità italiana di Philadelphia, ripercorrendo quattro periodi di trasformazioni chiave nelle strutture politiche, economiche e sociali della città. Gli autori del libro raccontano le mutevoli dinamiche di Philadelphia a partire dal momento di insediamento degli italiani, che hanno continuato ad avere vivaci interazioni con le comunità e le istituzioni in patria.

"Questo volume fornisce un'elegante testimonianza del profondo impatto della presenza italiana a Philadelphia... offre un prezioso tributo a ciò che gli italiani hanno apportato alla città, modificandone l'assetto sia da un punto di vista materiale che culturale, contribuendo a fare di Filadelfia ciò che è oggi".

Richard N. Juliani, Professore Emerito di Sociologia alla Villanova University

Il Consigliere Canepari presenterà The Italian Legacy in Philadelphia: History, Culture, People, and Ideas insieme a un variegato panel di interlocutori. Il gruppo sarà composto dalla professoressa di Scrittura, Letteratura ed Editoria inglese dell'AUR, Lisa Colletta (che ha anche contribuito con un capitolo della pubblicazione intitolato Philadelphia Society and the Grand Tour), dall'AUR Trustee Joseph Torsella (Tesoriere dello Stato del Commonwealth della Pennsylvania), e da Chris William Sanchirico (Professore di Diritto, Business e Public Policy e Co-Direttore del Centro per il Diritto e la Politica Fiscale presso l'University of Pennsylvania Carey Law School). La tavola rotonda sarà moderata dall'AUR Trustee Neil Tanner (SVP e Consigliere Generale di Finanza, Strategia e Mercati Internazionali presso Cigna).

L'American University of Rome è inoltre fiera di annunciare che il Consigliere Canepari sarà insignito del Dottorato Honoris Causa 2022. La laurea honoris causa sarà conferita in occasione della cerimonia annuale di consegna dei diplomi, che si terrà la sera del 26 maggio a Villa Aurelia, come riconoscimento per il significativo contributo del Consigliere Canepari alla cooperazione italo-americana e per la sua instancabile promozione dello stile di vita e della cultura italiana nel mondo.