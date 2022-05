Especialistas Mundiais em Segurança de Alimentos se Reúnem em São Paulo

Workshop de Segurança Alimentar da DNV

SAO PAULO, BRAZIL, May 24, 2022 / EINPresswire.com / -- A DNV, líder mundial em certificação, está convidando as empresas da cadeia alimentos de todo o Brasil a participar de um importante workshop que abordará os últimas tendências em matéria de normas, melhores práticas no setor de segurança de alimentos.O evento, co-patrocinado por DNV e IRSFD, contará com especialistas líderes em segurança de alimentos de grandes marcas do mercado, como a Coca-Cola e BRF, assim como representantes das principais normas de segurança alimentos como BRCGS, FSSC, IFS, SQF e GLOBALG.A.P. Todos estes esquemas fazem parte da Iniciativa Global de Segurança de Alimentos (GFSI). A conferência de São Paulo dará aos participantes acesso às últimas atualizações sobre as normas e a oportunidade de discutir abertamente questões e soluções para os desafios constantes de evolução e a garantia de um abastecimento de alimentos seguros.Este evento da DNV é extremamente oportuno e relevante para praticamente todos os participantes da vasta rede de produtores, varejo, setor de embalagens e empresas de logística do Brasil. O Brasil além de abastecer alimentos para mais de 220 milhões de pessoas, também é um grande produtor e exportador mundial de produtos alimentícios. Este é o melhor momento para abordar as tendências de segurança dos alimentos!Detalhes do evento:Quando: 07 de junho de 2022Horário: das 09h às 16h*Local: Hotel Intercity PaulistaEndereço: Rua Haddock Lobo, 294 - Cerqueira César, São Paulo - SP, 01414-000Investimento: R$280,00 por participantePara se inscrever em nosso workshop, acesse nossa página do evento: www.dnv.com.br/assurance/events/food/DNV_IRSFD/Workshop_DNV_e_IRSFD.html ou contate-nos por telefone: (11) 3305-3325.A DNV é especialista independente em garantia e gerenciamento de risco, operando em mais de 100 países. Através de serviços de certificação de sistemas de gerenciamento e treinamento, a DNV ajuda as empresas a gerenciar riscos, garantir a conformidade e o desempenho sustentável de organizações, pessoas e cadeias de valor em todos os tipos de indústrias.Seja tratando de desafios de qualidade, ambientais, de segurança, de proteção ou de segurança, a DNV combina experiência técnica, industrial e de gerenciamento de risco para construir confiança, continuidade e resiliência. A DNV permite que seus clientes e partes interessadas tomem decisões críticas com confiança.Impulsionada por seu propósito, protegendo a vida, a propriedade e o meio ambiente, a DNV ajuda a enfrentar os desafios e transformações globais que seus clientes e o mundo de hoje enfrentam, e é uma voz confiável para muitas das empresas mais bem sucedidas e voltadas para o futuro do mundo.É uma ONG que apoia, promove eventos, palestras e projetos com foco no desenvolvimento de pequenos negócios na área de alimentos, desde 2014, baseada nos pilares:• Empreendedorismo• R&D&I• Gestão da Qualidade e Segurança de Alimentos• Segurança Alimentar• Segurança do Trabalhador• Sustentabilidade• Bem-Estar e Saúde Única• Comércio Justo• Inclusão Social# # #