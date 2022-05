Grande attesa per le nuove opere di Cesare Catania e per la sua la nuova collezione intitolata Feelings and Emotions

Lo scultore Cesare Catania mentre lavora alla sua collezione intitolata "Feelings and Emotions" Quadro tridimensionale dell'artista Cesare Catania intitolato Feelings and Emotions - Shiness Locandina della Mostra di Cesare Catania intitolata Feelings and Emotions

"Feelings and Emotions", una collezione di 14 opere d'arte che stanno rendendo il mondo dell'arte e gli addetti al settore impazienti di conoscerle.

MILANO, LOMBARDY, ITALY, May 16, 2022 /EINPresswire.com/ -- Momento decisamente esuberante per l'artista Cesare Catania che, dopo il recente successo ottenuto a Venezia durante il debutto ufficiale del suo primo NFT e dopo aver aperto il 4 maggio la sua galleria personale nel metaverso di Spatial, inaugurerà con la sua esposizione Mercoledì 18 Maggio la nuova galleria d'arte Galleria San Babila.

In occasione della propria apertura infatti la Galleria San Babila (ex Art & Luxury Gallery) ospiterà la mostra personale di Cesare Catania intitolata "Feelings and Emotions".

Dopo una decina di anni di successi in ambito internazionale, l'artista italiano continua a cambiare pelle in maniera poliedrica e stupisce nell'ultimo anno la produzione di NFT che lo porta a realizzare personalmente 6 collezioni di arte digitale, collezioni che verranno esposte durante la mostra insieme ad altre sue opere fisiche e che verranno riproposte al Lac di Lugano il 13 Giugno durante il Metaforum, la conferenza internazionale sul Metaverso.

"L'NFT e l'arte digitale vanno vissuti da un artista che proviene da un percorso tradizionale come un'opportunità per sviluppare la proprie ispirazioni." Così dichiara Cesare Catania durante una recente intervista a Libero Quotidiano TV.

E proprio mentre Catania ci stava facendo credere di essersi ormai tuffato completamente nell'era digitale con la sua ultima mostra intitolata "a Jump into the Universe", sfodera una nuova collezione di arte contemporanea tutta tradizionale e materica che prende il nome di "Feelings and Emotions".

"In questa collezione voglio sintetizzare i sentimenti e le emozioni miei e del genere umano attraverso opere che hanno un'espressione artistica contemporanea e una produzione che lega l'amore per la tradizione al fascino per la tecnologia" spiega l'artista. "L'abbinamento di acciaio, silicone, acrilico e resina da come risultato finale opere d'arte che escono letteralmente dallo spazio".

Alta l'attesa per la presentazione ufficiale della sua nuova collezione che da il nome alla mostra stessa: "Feelings and Emotions", questo il titolo della mostra e della nuove opere, una collezione di 10 quadri tridimensionali e di 4 sculture che stanno rendendo il mondo dell'arte e gli addetti al settore impazienti di conoscerle.

"Che senso ha – evidenzia il critico d’arte Pasquale Lettieri che ha curato la mostra – nelle arti visive, cioè nel tempo della modernità avanzata e complessa, che ha consumato tutte le certezze sul progresso infinito e sull’originalità a tutti i costi, parlare di sentimenti ed emozioni, con una terminologia generica, tanto inconcludente, quanto fuorviante? Le occasioni di alcune riflessioni mi vengono dettate dalle opere di Cesare Catania, il cui merito è quello di mettere all’ordine del giorno una questione, che sembra chiusa e definita, mentre è aperta, apertissima, in tutti i sensi, da quelli che si rifanno al linguaggio comune, quotidiano, a quelli che si riferiscono alle arti inventive, alla pittura e alla scultura, ma anche al design, all’architettura e alla moda”.

La mostra si terrà dal 18 Maggio al 22 Giugno presso la Galleria San Babila (via Uberto Visconti di Modrone 6, Milano), galleria d'arte diretta da Francesco Colucci e collegata al fondo di investimenti Art & Luxury Investment Fund, fondo d'arte che ha nel suo management, oltre allo stesso Colucci, anche persone del calibro del prof Fabio Oreste e del dott Edoardo Callegari e che annovera tra le altre opere di Fabergé, Munch e Salvador Dalì.

Per la serata inaugurale ospiti e invitati di eccezione.