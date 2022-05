Kautex Sustainability Roadmap

Kautex Textron GmbH & Co. KG tritt SBTi bei

BONN, NORTH RHINE-WESTPHALIA, DEUTSCHLAND, May 11, 2022 /EINPresswire.com/ -- BONN, DEUTSCHLAND (11. Mai 2022) – Kautex Textron GmbH & Co., KG (Kautex), ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT) (SBTi) hat seine kurzfristigen, unternehmensweiten Ziele zur Emissionssenkung entsprechend der Science Based Targets-Initiative (SBTi) veröffentlicht. Das Unternehmen hat auf den Aufruf der SBTi für unternehmensweite Klimamaßnahmen reagiert, indem es sich verpflichtete, dem 1,5 °C-Ziel und der Kampagne „Net-zero through the Business Ambition for 1.5°C“ nachzukommen.

„Unseren Kunden und Mitarbeitern wird Nachhaltigkeit immer wichtiger. Durch unseren Beitritt zur SBTi schließen wir uns gleichgesinnten Unternehmen an, die sich öffentlich der Nachhaltigkeit verpflichten“, so Sylvain Genesi, Vizepräsident Supply Chain and Sustainability bei Kautex. „Wir sind stolz darauf, mit der SBTi konform zu sein und der Kampagne ‚Business Ambition for 1.5°C‘ beizutreten, bei der es darum geht, bis 2030 die globalen Emissionen zu halbieren.“

Kautex stellte im November 2021 seine Nachhaltigkeits-Roadmap vor, laut der sich das Unternehmen verpflichtet, bis 2030 auf 80 Prozent Senkungen in Scope 1 und Scope 2-Emissionen und auf 30 Prozent Senkungen in Scope 3 hinzuarbeiten. Darüber hinaus strebt das Unternehmen bis 2050 an, in allen drei Bereichen Net-Zero zu erreichen.

„Kautex‘ Nachhaltigkeitsverpflichtungen beziehen sich nicht allein auf die Nachhaltigkeit, sondern sie sind auch als Verpflichtung gegenüber unseren Kunden zu verstehen“, setzte Genesi fort. „Als Tier One-Anbieter haben unsere Emissionen einen direkten Einfluss auf die Gesamtemissionen unserer Kunden. Indem wir uns aktiv darum kümmern, helfen wir auch unseren Kunden, ihr Net-Zero leichter zu erreichen. Wir arbeiten an einer Cradle-to-grave-Produktlebensspanne für alle drei Scopes. Dabei ist die Einbindung unserer Lieferkette in diesen Prozess einer der neusten und aufregendsten Aspekte dieser Reise.“

Um auf dieses Ziel zuzuarbeiten hat Kautex seinen über 30 Werken weltweit die Aufgabe gestellt, ihre eigenen Scope 1- und Scope 2-Emissionen durch praktische Schritte wie Energieprüfungen und strategische Investitionen in erneuerbare Energien zu senken. Seit 2022 beziehen alle Werke des Unternehmens auf dem europäischen Festland, in China und Mexiko bereits grüne Energie – ein wesentlicher Schritt zur Senkung der Scope 2-Emissionen. Kautex investiert auch in lokale Produktion mit verbrauchsarmen Geräten und entwickelt nachhaltige Produkte, Komponenten und Rohstoffe. Das Unternehmen arbeitet auch eng mit seinen Kunden zusammen, um deren Nachhaltigkeitsanforderungen zu verstehen, und engagiert sich mit seinen Zulieferern für nachhaltige Materialien in der Fertigung, im Design und bei Innovationen im Bereich Recycling.

Über SBTi

Die Science Based Targets initiative (SBTi) ist eine Zusammenarbeit zwischen CDP, den United Nations Global Compact, dem World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF). Die SBTi legt beste Vorgehensweisen zu wissenschaftlichen Zielvorgaben fest, fördert diese, und bewertet unabhängig die Ziele eines Unternehmens.

Über Kautex Textron GmbH & Co. KG

Bei Kautex treiben wir die Zukunft voran. Als Tier-One-Automobilzulieferer mit mehr als 30 Werken in 13 Ländern entwirft, entwickelt und fertigt Kautex traditionelle und hybride Kraftstoffsysteme, fortschrittliche Reinigungslösungen für assistiertes und autonomes Fahren, Motornockenwellen und industrielle Verpackungslösungen aus Kunststoff. Als Pionier in der Entwicklung und Herstellung von Kunststoff-Kraftstoffsystemen für Kraftfahrzeuge erweitert Kautex sein Portfolio, um seinen Kunden intelligente Produkte und datengesteuerte Dienstleistungen anzubieten. Dazu zählen Batteriesysteme rein aus thermoplastischem Verbundwerkstoff oder Materialhybride aus Metall und thermoplastischen Verbundwerkstoffen, sowie Software-gesteuerte ADAS-Reinigungslösungen. Von Leichtbau-Batteriesystemen über Hybridkraftstoffsysteme bis hin zu Reinigungssystemen für autonome Fahrzeuge arbeitet Kautex an zukunftsweisenden Lösungen für die Ära der neuen Mobilität. Weitere Informationen finden Sie unter: www.kautex.com



Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie und Finanzunternehmen nutzt, um Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Textron ist weltweit für seine leistungsstarken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Hawker, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat und Textron Systems bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, welche Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Ausblicke oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben; diese Vorhersagen gelten nur für das Datum, an dem sie getätigt wurden, und wir sind nicht verpflichtet, diese Prognosen zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse ganz wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich aber nicht beschränkt auf unsere Fähigkeit, unsere Emissionssenkungsziele und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.