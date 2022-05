Une soirée caritative en faveur de nos protégées du Cambodge aura lieu le 19 mai 2022

La Fondation Solyna La Fondation Solyna

GENEVA, SWITZERLAND, May 10, 2022 / EINPresswire.com / -- La Fondation Solyna est née de la rencontre entre Chris Wolf, son président, et Somaly Mam, fondatrice de l'AFESIP (Agir pour les Femmes en Situation Précaire) au Cambodge. A la suite de cet événement, il contacte plusieurs amis et ensemble ils décident d'agir de manière concrète. La Fondation Solyna a ainsi vu le jour en 2013, sous l’impulsion de bénévoles suisses scandalisés par la maltraitance subie chaque année par plusieurs milliers de jeunes filles et d’enfants en Asie du Sud-Est.Leur mission est simple : informer sur le trafic d'enfants et les violences sexuelles envers les enfants, problématique encore trop méconnue, et récolter des fonds en Suisse afin de permettre à des centaines de victimes d’être secourues, soignées et réinsérées.Dès lors, leur équipe n'a eu de cesse d'apporter son soutien aux actions de l'AFESIP et de récolter ainsi des fonds pour participer à la reconstruction et la réhabilitation des victimes. En effet, ils collaborent étroitement avec l’AFESIP au Cambodge, qui organise la prévention, le sauvetage, l’accueil en centre, les soins, la scolarisation et la réinsertion des enfants. Leurs actions sur le terrain sont donc multiples et leur but est d’offrir aux victimes une prise en charge totale.Découvrez en plus sur leur site : www.fondationsolyna.ch Somaly Mam a créé en 1996 L’AFESIP (Agir pour les Femmes en Situation Précaire), qui compte aujourd’hui une trentaine de professionnels (enseignants, éducateurs, psychologues, infirmières, cuisinières, employés administratifs, enquêteurs, « sauveteurs » et gardiens) qui œuvrent pour sortir un maximum de jeunes filles de leur condition et les accueillir dans leur centre à Phnom Penh. Les actions sur le terrain sont multiples, leur but étant d’offrir aux victimes une prise en charge totale. Ainsi, Somaly Mam et son équipe interviennent sur les aspects suivants : Sauvetage, accueil au centre, soins médicaux, soins psychologiques, éducation, formation et réinsertion. Somaly Mam se déplace exceptionnellement du Cambodge pour nous rejoindre et rendre ce moment de partage inoubliable.Découvrez en plus sur leur site : www.afesip.org K-Syran est une artiste aux multiples talents. Chanteuse, actrice et activiste, elle a co-composé une pièce de théâtre parlant des violences et abus vécus par les femmes intitulée « Breaking the Silence » en 2015 qui a été remarquée par Angelina Jolie et jouée notamment à New York. Actuellement en pleine tournée au Royaume-Uni, elle nous fait la joie de revenir en Suisse le temps de cette soirée pour nous régaler de sa douce voix.Découvrez-en plus sur son travail ici : www.k-syran.com Stefan Leyshon est un illusionniste et magicien qui performe depuis ses 11 ans. Plus jeune magicien admis à l’Association Française des Prestidigitateurs, il décide de consacrer sa vie à sa passion. Après avoir performé à la télévision et dans des films, il fonde la première société de production en communication événementielle et expérientielle liée à l’illusionnisme avec son associée Katell Sevestre en 1999. Aujourd’hui, il travaille avec les plus grandes marques du luxe telles que Louis Vuitton, Chanel et Cartier. Il a notamment performé à la Shangai World exposition en 2010 lors de laquelle il a fait léviter des voitures. Très actif en Asie, il nous fait l’honneur de nous rejoindre le temps d’une soirée avec plusieurs numéros qui vont vous époustoufler.Découvrez-en plus sur son travail ici : www.madgicprod.asia/our-team Roxane est une jeune chanteuse genevoise de 20 ans qui a sorti à ce jour les deux singles « What I Mean » et « Goodbye » entre 2021 et 2022.Passionnée de chant depuis l’enfance et étudiantla musique à Londres, elle commence à se faire un nom sur la scène romande. Elle a déjà donné une dizaine de concerts et a été repérée par les radars affûtés du Montreux Jazz Festival, qui l’avait invitée à se produire durant le festival « Autumn of Music » en octobre 2021. Elle nous fait le plaisir de venir performer lors de cette soirée spéciale dans sa ville natale.Découvrez-en plus sur son travail ici : www.mjaf.ch/fr/artiste/roxane Irina est une artiste aux identités et aux talents multiples. Russe de naissance et Suisse d’adoption, elle est tour-à-tour soliste, chambriste, accompagnatrice et musicienne de scène théâtrale. « Une main de fer dans un gant de velour ». Irina Chkourindina prend possession du clavier du Phénix, en tire une puissance et des nuances que l'instrument avait cachées jusque-là. Lauréate de plusieurs concours internationaux, Irina nous fait l’honneur de participer à cette soirée pour un interlude musical.Découvrez en plus sur son travail ici : www.irinachkourindina.ch/index.php/fr Sophie Graf donne des concerts en Suisse, au Royaume-Uni ainsi qu’en France. Elle participe au Festival Poulenc et Kurt Weill à Londres. Elle suit actuellement la 1ère année du cours d’opéra de la Royal Scottish Academy of Music & Drama de Glasgow. Elle a obtenu récemment le Prix Spécial d’Opéra Français de la Fondation des Saints Anges à Paris et a participé à la demi-finale du concours Mozart qui se déroule au Royaume-Uni. Elle a par ailleurs décroché un engagement pour le prochain festival de Gstaad.Benedicta Syran suit les traces de sa mère puisqu’elle est elle aussi une artiste. Chanteuse et actrice, elle a notamment fait partie d’une troupe de théâtre anglaise et étudie désormais le théâtre musical à Washington D.C. Elle nous rejoint lors de cette soirée pour un moment de chant ainsi qu’un duo avec sa mère K-Syran.Découvrez en plus sur son travail ici : www.benedictasyran.com Rejoignez-nous le 19 mai pour une magnifique soirée en faveur de la Fondation Solyna - qui lutte contre le trafic humain et les violences sexuelles envers les enfants au Cambodge. Cette soirée promet d'être exceptionnelle avec la présence d'incroyables talents tels que Somaly Mam (fondatrice du centre pour l'accueil des victimes au Cambodge), K-Syran (chanteuse), Stefan Leyshon (illusionniste), Roxane (chanteuse), Irina Chkourindina (pianiste), Sophie Graf (chanteuse d'opéra) et Benedicta Syran (chanteuse). Achetez vos billets sur www.ticketcorner.ch/fr/artist/fondation-solyna Si vous ne pouvez pas participer mais souhaitez soutenir les jeunes victimes, vous pouvez faire un don sur www.donorbox.org/fondation-solyna