Heavenly Garden - O Retorno dos Dias de Glória da Sociedade Moçambicana e dos fashionistas

MAPUTO, MOZAMBIQUE, May 3, 2022 / EINPresswire.com / -- Os dias de glória da sociedade moçambicana regressaram a Maputo no evento "Heavenly Garden" que decorreu na semana passada, realizado pelo empresário, influenciadorde moda e apresentador de TV, King Levi em parceria com a marca de gin Tanqueray.O evento, realizado no luxuoso jardim Mashisha do Polana Serena Hotel foi um evento sofisticado e repleto de estrelas, com vistas deslumbrantes do local e como pano de fundo elegante o Oceano Índico.O evento parecia um precursor do MET Gala que acontece hoje. Celebridades e influenciadores chegaram com looks deslumbrantes de designers locais e internacionais. Entre os pavões do hotel, os hóspedes foram estilizados nas mais dramáticas declarações de alta costura e alta moda, algumas ecoando o tema "Heavenly Garden"."Tive a ideia de criar o encontro mais exclusivo, com os mais talentosos, criativos, empreendedores e glamourosos de Maputo, para celebrar o auge da época social. O Heavenly Garden é o ápice do luxo e sofisticação da alfaiataria e simplesmente não há outro evento como esse", disse o King Levi.Convidados notáveis vistos no backdrop de mídia, conversando com outros convidados, incluíam a cantora e actriz moçambicana Zav Quarentona, a apresentadora d TV Jenny Teresa e o músico e influenciador Nelson Nhachungue.A parede de flores/Fruta Wall era o favorito para selfies icônicas e um lembrete subtil dos botânicos encontrados no gin Tanqueray e seus inúmeros cocktails."Não poderíamos estar mais felizes em ver a visão do King Levi ganhar vida. Heavenly Garden foi uma celebração maravilhosa da sociedade moçambicana contemporânea e, sem dúvida, estabelecerá o padrão para futuros eventos sociais. Foi a altura que definiu o estilo clássico, a herança e o luxo moderno sob medida com um toque", disse Adrian de Wet, Gerente de Marca de Categoria da Diageo - Partner & Emerging Markets.À medida que o sol se punha sobre o oceano Índico, o Heavenly Garden tornou-se num parque de diversões de delícias mais terrenas, com a decoração criando o palco perfeito para um dos eventos mais emblemáticos que Moçambique já viu em algum tempo. "A caça para garantir um convite para o evento do próximo ano já começou!" acrescentou o King Levi.