PHILIPPINES, May 1 - Press Release May 1, 2022 SPEECH OF SENATOR KIKO PANGILINAN FOR LABOR DAY EVENT WITH ALL FOR LENI (AS DELIVERED, 1 MAY 2022) Magandang umaga sa ating lahat. Magandang Araw ng paggawa sa lahat nating mga anak-pawis at kapag ako'y nasa sakahan kasama na rin ang amoy pawis. Biro lamang po. Uring manggagawa, hukbong mapagpalaya! Uring manggagawa, hukbong mapagpalaya! Uring manggagawa, hukbong mapagpalaya! Sa mga nanood at nakikinig, alam ba natin kung bakit mapagpalaya ang mga manggagawa? Dahil lahat ng nagbabanat ng buto - sa pabrika man, o sa jeep at bus, o sa construction site, o sa opisina, o sa palengke, o sa bukid o sa dagat - tayo ang nagbibigay halaga sa mga bagay. Lakas-paggawa ang nagbibigay ng halaga sa pagsama-sama ng mga hiwa-hiwalay na parte sa assembly line. Mapaglikha ang mga manggagawa. Lakas-paggawa ang nagbubungkal ng bukid at pumapalaot sa dagat. Mapaglikha ang mga manggagawa. Lakas-paggawa ang nagdadala sa paroroonan ng mga sumusunod: - pagkain (para sa food at agriculture industry), - paninda (para sa logistics industry), - impormasyon (para sa mga IT at maging mga guro), - tao (para sa mga nasa transport industry), - pagkalinga (para sa mga nasa health, hotel at service industry), - dinadala ang kasiyahan at tuwa (para sa mga nasa entertainment o creative industry), tulad ng misis ko. Ang lakas-paggawa ay pawis, kaalaman, dunong, talino at galing. So bakit nga sinasabing hukbong mapagpalaya ang uring manggagawa? Dahil, literal, nahahanap natin ang buhay, ang halaga ng buhay, at ang kahulugan ng buhay sa ating mga ginagawa. Nasusukat ang pamumuno o pamunuan sa kung ano ang ginagawa sa gitna ng krisis. Lalo na't nasa loob tayo ngayon ng pandemya sa gitna ng kampanya. Matanong natin ang lahat. Noong kasagsagan ng pandemya, sino'ng kandidato para sa pagkapangulo ang tuloy-tuloy na nagtrabaho para huwag huminto ang paggulong ng ating ekonomiya at ng serbisyong publiko? Aling tandem? Aling tandem ang sumamang nakipagsapalaran kasama ang mga front-liner sa kalusugan, front-liner sa pagkain at sa transportasyon? Aling tandem? Sino ang pinaglaban ang bayan at in-expose ang pagwaldas sa bilyon-bilyong pera nito sa pagbili ng Lamborghini at magagarang sasakyan ng opisyal ng isang dayuhang kumpanya? Sino ang naglagay ng pondo sa Bayanihan 1 at 2 para sa subsidiya at allowance para sa lahat ng klase ng manggagawa? Alam niyo na ang sagot. Dahil pinaglalaban namin ni Vice President Leni at ang Tropang Angat ang Gobyernong Tapat, aangat ang buhay ng lahat. At dahil ako naman ay nakatutok sa usapin ng sikmura ng bayan, titiyakin natin Hello Pagkain at Goodbye Gutom lahat, lalo na ang gumagawa ng yaman ng bansa, lalo na ang mga nagpapakain sa atin. At isa sa mga uunahin natin ay tapusin na ang endo. Ngayong Araw ng Paggawa, nais kong ipahayag ang aking pakikiisa sa mga gumagawa ng yaman ng bansa. Ngayong Araw ng Paggawa, nais kong sumaludo sa mga tunay na yaman ng bansa. Ngayong Araw ng Paggawa, nais kong ipagmalaki ang mga pinag-aagawan ng ibang bansa ang ating mg Overseas Filipino Workers. Magandang araw, mga ka-uring manggagawa! Mabuhay ang manggagawa! Mabuhay ang sambayang Pilipinas. Maraming, maraming salamat po.