Melissa Angelini, IRO da Procaps Group, conta como conciliar carreira e maternidade no novo episódio do IR Talks, da MZ

Melissa Angelini, diretora de RI da Procaps Group, conta como conciliar carreira profissional e maternidade em novo episódio do IR Talks, da MZ

SãO PAULO, BRASIL, May 2, 2022 / EINPresswire.com / -- Conciliar a carreira profissional com a maternidade é um dos desafios diários de Melissa Angelini, diretora de Relações com Investidores da Procaps Group, líder mundial em tecnologia farmacêutica e presente em 13 países da América Latina. A executiva é a entrevistada do terceiro episódio do IR Talks, o primeiro talk show do universo de RI, produzido pela MZ, empresa líder em soluções para relações com investidores. O bate-papo irá ao ar nesta segunda-feira, 02 de maio, às 12h, na seção “News” do Portal MZ Conduzida por Cássio Rufino, sócio da MZ, a entrevista abordou temas como a experiência de Melissa em dois processos de abertura de capital, um antes e outro durante a pandemia, o que exigiu maior presença digital do seu time. Sobre a carreira, ela contou ainda como foi a transição de consultora para gestora de uma grande empresa na área de Relações com Investidores.O episódio tratou de outros assuntos ligados ao dia a dia da profissão, como lidar com a diferença entre o perfil dos investidores no Brasil e no exterior, principalmente em relação ao nível de exigência das informações. Melissa Angelini analisou questões relacionadas à área, como a importância da agenda ESG e necessidade de entender a empresa profundamente para se comunicar com o mercado de maneira adequada.“Como fazer a triangulação entre o RI, a empresa e o investidor é um grande desafio para profissionais da área”, avaliou Melissa.IR TalksTodo mês é apresentado um novo episódio do IR Talks, com convidados inéditos. Executivos da área de Relações com Investidores das principais empresas de capital aberto e gestoras de fundos do Brasil contam suas trajetórias e os desafios da carreira. Os programas ficam disponíveis no recém-lançado Portal MZ, maior ecossistema do mercado de capitais ao reunir, uma única plataforma, um menu completo de conferências de resultados, estudos de mercado, fatos relevantes e matérias exclusivas.Sobre a MZA MZ ( mzgroup.com ) é o maior player global independente e o líder em soluções de relações com investidores (RI). A Companhia, fundada em 1999, ultrapassou a marca de 2.000 websites publicados, servindo atualmente mais de 800 empresas e gestoras de investimento em 12 bolsas de valores. Com o propósito de empoderar estratégias de RI, a MZ entrega tecnologias inovadoras e atendimento excepcional aos clientes, assegurando parcerias de longo prazo.

Episódio 3 - Melissa Angelini, Procaps Group