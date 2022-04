Plan stratégique pour améliorer les soins de santé en Nouvelle-Écosse

CANADA, April 22 - Le gouvernement a rendu public le Plan d’action pour la santé, un plan stratégique qui s’attaque à des problèmes de longue date et à d’autres plus récents dans les soins actifs et primaires, les soins de longue durée, la santé mentale et le traitement des dépendances, et les facteurs qui influent chaque jour sur le bien-être des gens de la Nouvelle-Écosse.

« Le message qui nous a été transmis à maintes reprises est clair : afin de pouvoir offrir de meilleurs soins et de soutenir et de respecter le personnel de la santé, il faut que les choses changent, a déclaré aujourd’hui, 22 avril, le premier ministre Tim Houston. Il s’agit d’un tournant pour la Nouvelle-Écosse. Alors que nous passons de la détermination des problèmes à leur résolution, je suis sûr que nous allons dans la bonne direction, car les avis exprimés par les personnes qui connaissent le mieux le système nous orientent dans notre travail. »

Le plan vise d’abord à créer un système où les gens de la Nouvelle-Écosse peuvent recevoir en temps opportun des soins de santé de calibre mondial, et où les fournisseurs de soins de santé sont respectés, valorisés et écoutés. Au moyen de ce plan, le gouvernement s’engage à améliorer la diversité et l’équité à l’échelle du système.

Le Plan d’action pour la santé est la réponse de la Province à la tournée Speak Up for Healthcare, soit une série de rencontres tenues l’automne dernier avec les fournisseurs et les chefs de file du milieu de la santé, et aux commentaires des Néo-Écossais formulés autour d’un café, lors de rencontres impromptues et dans les salles de réunion de conseils d’administration au cours des dernières années.

Ces rencontres ont permis de cerner trois éléments fondamentaux :

le recrutement et le maintien en poste des professionnels des soins de santé;

l’accès aux soins;

un infrastructure physique et numérique dépassée.

Pour remédier aux problèmes dans ces secteurs, le plan présente six solutions assorties de leurs objectifs et mesures à prendre. La Province :

deviendra un pôle d’attraction pour les prestataires de services de santé;

fournira les soins dont les Néo-Écossais ont besoin et qu’ils méritent;

cultivera l’excellence en première ligne;

renforcera la responsabilité à tous les niveaux;

sera réactive et résiliente;

ciblera les facteurs qui influent sur la santé et le mieux-être.

Le Plan d’action pour la santé est disponible ici : https://novascotia.ca/actionforhealth/fr

Le gouvernement a déjà pris des mesures pour améliorer les soins de santé :

offre d’emploi à toutes les infirmières diplômées en Nouvelle-Écosse et élaboration d’un programme de mentorat pour les infirmières;

ouverture de centres de traitement d’urgence à North Sydney et à Parrsboro;

ajout de nouveaux véhicules et de travailleurs pour doubler les transferts de patients et permettre aux ambulanciers paramédicaux de se concentrer sur les urgences;

élargissement des soins virtuels aux gens inscrits au registre des personnes ayant besoin d’un médecin de famille;

investissement de 57 millions de dollars pour attirer et maintenir en poste plus de personnes pour travailler dans le secteur des soins continus, y compris fournir la gratuité des droits de scolarité à plus de 2 000 étudiants dans les programmes d’auxiliaires en soins continus au cours des deux prochaines années, et pour mettre plus rapidement des lits à la disposition des personnes âgées;

augmentation d’environ 23 p. 100 des salaires des auxiliaires en soins continus syndiqués et non syndiqués dans le secteur public;

lancement d’une campagne de recrutement pour attirer des professionnels de la santé et création d’une équipe chargée d’orienter les professionnels de la santé vers les informations nécessaires à leur installation en Nouvelle-Écosse;

ouverture d’un nouveau centre de soutien au rétablissement à Dartmouth pour aider les gens qui cherchent de l’aide pour lutter contre l’utilisation de drogues et le jeu compulsif;

ouverture du premier hôpital de jour de soins actifs en santé mentale de la province au Centre des sciences de la santé QEII.

Citation Je suis encouragée par le fait que le gouvernement provincial s’est donné comme priorité de parler directement avec les travailleurs de la santé afin de mettre en œuvre de vraies solutions aux problèmes du système de soins de santé. Je suis très fière de mon rôle au sein de l’équipe à l’hôpital général de Digby. Nous espérons que ce travail pour améliorer les soins de santé nous permettra de fournir de meilleurs soins aux patients et aux localités que nous servons. Mallory Francis, infirmière auxiliaire autorisée, Hôpital général de Digby

Faits en bref Le budget de la Province pour 2022-2023 met l’accent sur des solutions en matière de soins de santé et les dépenses à ce chapitre augmentent de 413,4 millions de dollars pour faire passer le budget total à 5,7 milliards de dollars.

Mesurer le succès est un élément clé du Plan d’action pour la santé; le gouvernement sera transparent dans cette démarche et il utilisera des mesures du rendement qui seront facilement accessibles au public ici : https://novascotia.ca/actionforhealth/fr

Les réactions à la tournée Speak Up for Healthcare ont été multiples : 2 391 participations au forum en ligne; 254 rencontres pour écouter les gens; 5 tables rondes; 67 présentations vidéo faites au premier ministre, plus de 200 cartes de commentaires et plus de 60 présentations par courriel.

